https://ria.ru/20230622/sdelka-1879871040.html

Россия в июле выйдет из зерновой сделки, заявили в МИД Украины

Россия в июле выйдет из зерновой сделки, заявили в МИД Украины - РИА Новости, 22.06.2023

Россия в июле выйдет из зерновой сделки, заявили в МИД Украины

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел Украины Ольга Трофимцева в своем Telegram-канале, что Россия в июле не будет продлевать зерновую сделку. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T19:24

2023-06-22T19:24

2023-06-22T19:24

экономика

россия

украина

сергей вершинин

реджеп тайип эрдоган

оон

россельхозбанк

владимир путин

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Посол по особым поручениям министерства иностранных дел Украины Ольга Трофимцева в своем Telegram-канале, что Россия в июле не будет продлевать зерновую сделку. "Зерновой коридор. 99,9% Россия его покинет в июле", - написала Трофимцева.По ее мнению, это связано с победой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах, а также с тем, что Россия практически полностью построила новый терминал для экспорта аммиака, поэтому аммиакопровод "Тольятти-Одесса" уже не будет играть такой важной роли. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

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