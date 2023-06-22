Россия в июле выйдет из зерновой сделки, заявили в МИД Украины
Посол в МИД Украины Трофимцева: Россия в июле не будет продлевать зерновую сделку
© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Посол по особым поручениям министерства иностранных дел Украины Ольга Трофимцева в своем Telegram-канале, что Россия в июле не будет продлевать зерновую сделку.
"Зерновой коридор. 99,9% Россия его покинет в июле", - написала Трофимцева.
По ее мнению, это связано с победой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах, а также с тем, что Россия практически полностью построила новый терминал для экспорта аммиака, поэтому аммиакопровод "Тольятти-Одесса" уже не будет играть такой важной роли.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.