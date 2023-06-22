https://ria.ru/20230622/sammit-1879720501.html

В МИД России сочли визит Макрона на БРИКС неуместным

В МИД России сочли визит Макрона на БРИКС неуместным - РИА Новости, 22.06.2023

В МИД России сочли визит Макрона на БРИКС неуместным

Лидеры государств, которые ведут враждебную политику в отношении России, неуместны на саммите БРИКС, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя желание... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T09:18

2023-06-22T09:18

2023-06-22T13:37

в мире

россия

юар

брикс

сергей рябков

эммануэль макрон

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_caad33776cbd454baa14aeb62cb514db.jpg

СОЧИ, 22 июн — РИА Новости. Лидеры государств, которые ведут враждебную политику в отношении России, неуместны на саммите БРИКС, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя желание президента Франции Эммануэля Макрона посетить встречу глав стран объединения в ЮАР."Понятно, что лидеры государств, которые проводят настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентированно и убежденно рассуждая о том, что Россию нужно изолировать в международном плане, разделяют общенатовскую линию на нанесение нам так называемого стратегического поражения, — такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС", — заявил он журналистам.Рябков напомнил, что окончательное решение за принимающей стороной, однако "не менее существенно, что этому должны предшествовать консультации всех участников"."И мы не скрываем данный наш подход, сказали о нем коллегам из ЮАР. Рассчитываем, что наша точка зрения будет в полной мере принята", — добавил замминистра.В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще несколько стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.Рябков отметил, что сейчас обсуждаются критерии расширения организации, а кандидаты на вступление в объединение "должны в обязательном порядке придерживаться политики, исключающей применение односторонних санкций против кого бы то ни было из действующих участников". По его словам, Франция этому "никоим образом не соответствует".В июне СМИ сообщили о желании Эммануэля Макрона посетить саммит БРИКС, который пройдет в августе в ЮАР. По данным издания Opinion, он обсудил по телефону возможность своего участия во время телефонных переговоров с президентом республики Сирилом Рамафосой.ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023-го, а затем будет передано следующему государству.

https://ria.ru/20230621/yuar-1879509304.html

https://ria.ru/20230614/sammit-1878098826.html

россия

юар

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, юар, брикс, сергей рябков, эммануэль макрон, франция