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В МИД России сочли визит Макрона на БРИКС неуместным - РИА Новости, 22.06.2023
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09:18 22.06.2023 (обновлено: 13:37 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/sammit-1879720501.html
В МИД России сочли визит Макрона на БРИКС неуместным
В МИД России сочли визит Макрона на БРИКС неуместным - РИА Новости, 22.06.2023
В МИД России сочли визит Макрона на БРИКС неуместным
Лидеры государств, которые ведут враждебную политику в отношении России, неуместны на саммите БРИКС, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя желание... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:18
2023-06-22T13:37
в мире
россия
юар
брикс
сергей рябков
эммануэль макрон
франция
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СОЧИ, 22 июн — РИА Новости. Лидеры государств, которые ведут враждебную политику в отношении России, неуместны на саммите БРИКС, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя желание президента Франции Эммануэля Макрона посетить встречу глав стран объединения в ЮАР."Понятно, что лидеры государств, которые проводят настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентированно и убежденно рассуждая о том, что Россию нужно изолировать в международном плане, разделяют общенатовскую линию на нанесение нам так называемого стратегического поражения, — такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС", — заявил он журналистам.Рябков напомнил, что окончательное решение за принимающей стороной, однако "не менее существенно, что этому должны предшествовать консультации всех участников"."И мы не скрываем данный наш подход, сказали о нем коллегам из ЮАР. Рассчитываем, что наша точка зрения будет в полной мере принята", — добавил замминистра.В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще несколько стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.Рябков отметил, что сейчас обсуждаются критерии расширения организации, а кандидаты на вступление в объединение "должны в обязательном порядке придерживаться политики, исключающей применение односторонних санкций против кого бы то ни было из действующих участников". По его словам, Франция этому "никоим образом не соответствует".В июне СМИ сообщили о желании Эммануэля Макрона посетить саммит БРИКС, который пройдет в августе в ЮАР. По данным издания Opinion, он обсудил по телефону возможность своего участия во время телефонных переговоров с президентом республики Сирилом Рамафосой.ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023-го, а затем будет передано следующему государству.
https://ria.ru/20230621/yuar-1879509304.html
https://ria.ru/20230614/sammit-1878098826.html
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в мире, россия, юар, брикс, сергей рябков, эммануэль макрон, франция
В мире, Россия, ЮАР, БРИКС, Сергей Рябков, Эммануэль Макрон, Франция
В МИД России сочли визит Макрона на БРИКС неуместным

Замглавы МИД России Рябков назвал Макрона неуместным в качестве гостя на саммите БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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СОЧИ, 22 июн — РИА Новости. Лидеры государств, которые ведут враждебную политику в отношении России, неуместны на саммите БРИКС, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя желание президента Франции Эммануэля Макрона посетить встречу глав стран объединения в ЮАР.
"Понятно, что лидеры государств, которые проводят настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентированно и убежденно рассуждая о том, что Россию нужно изолировать в международном плане, разделяют общенатовскую линию на нанесение нам так называемого стратегического поражения, — такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС", — заявил он журналистам.
Рябков напомнил, что окончательное решение за принимающей стороной, однако "не менее существенно, что этому должны предшествовать консультации всех участников".
"И мы не скрываем данный наш подход, сказали о нем коллегам из ЮАР. Рассчитываем, что наша точка зрения будет в полной мере принята", — добавил замминистра.
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В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще несколько стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.
Рябков отметил, что сейчас обсуждаются критерии расширения организации, а кандидаты на вступление в объединение "должны в обязательном порядке придерживаться политики, исключающей применение односторонних санкций против кого бы то ни было из действующих участников". По его словам, Франция этому "никоим образом не соответствует".
В июне СМИ сообщили о желании Эммануэля Макрона посетить саммит БРИКС, который пройдет в августе в ЮАР. По данным издания Opinion, он обсудил по телефону возможность своего участия во время телефонных переговоров с президентом республики Сирилом Рамафосой.
ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023-го, а затем будет передано следующему государству.
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