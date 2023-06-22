https://ria.ru/20230622/rossiya-1879824532.html

Европейские СМИ объяснили успех России при отражении контрнаступления ВСУ

Европейские СМИ объяснили успех России при отражении контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 22.06.2023

Европейские СМИ объяснили успех России при отражении контрнаступления ВСУ

Европейские СМИ, объясняя слабые результаты украинского контрнаступления, отмечают эффективность выстроенных российскими вооруженными силами линий обороны, а... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T16:05

2023-06-22T16:05

2023-06-22T17:27

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Европейские СМИ, объясняя слабые результаты украинского контрнаступления, отмечают эффективность выстроенных российскими вооруженными силами линий обороны, а также успешность применения авиации и средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, некоторые указывают на промахи Украины и недостаточную готовность оказывающего ей поддержку Запада. Что в последние дни писали об этом в Европе, – в материале РИА Новости. Эффекта домино не будет Грамотно выстроенные оборонительные линии российских войск — об этом в один голос говорят СМИ и эксперты в разных странах. "С самого начала было ясно, что контрнаступление украинцев будет проходить иначе, чем блицкриг прошлой осенью. На этот раз у русских были месяцы, чтобы подготовиться и построить эшелонированные укрепления в глубину", — пишет швейцарское онлайн-СМИ Watson. О том же заявил в эфире венгерского Inforádió и завкафедрой военной нацбезопасности венгерского Национального университета государственной службы полковник Иштван Решпергер. Эксперт отметил, что не ожидает "эффекта домино" даже в случае успешного наступления украинской стороны и предрек ей 25-50 процентов потерь. О грамотно выстроенной обороне российских войск, готовой к отражению украинских атак, западная пресса писала еще в конце декабря. Британская газета Financial Times, в частности, отмечала в этой связи работу генерала Сергея Суровикина, которому, по мнению издания, удалось укрепить линию фронта. FT писала, что созданные Суровикиным более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успех контрнаступления ВСУ, которое имело бы целью перерезать сухопутный коридор вдоль побережья Азовского моря, связывающий Крым с Донбассом и другими регионами России. По словам Решпергера, Россия в последнее время добилась больших успехов в радиоэлектронной борьбе, что позволяет ей защищать свои базы и корабли от атак беспилотников, а также развивала собственную технологию производства дронов. Новые тактики О нововведениях в действиях российских войск говорит и швейцарская телерадиокомпания RTS. "Российские военно-воздушные силы адаптировали свою тактику, чтобы иметь возможность атаковать украинские силы без риска потери самолетов. Россия больше использует планирующие бомбы, которые позволяют самолетам сбрасывать боезаряд и наводить его на расстоянии до 50 километров, избегая вражеских зенитных систем", — говорится в публикации.Российские войска также смогли значительно улучшить свою координацию в отношении артиллерийской и авиационной поддержки, отмечается там. Кроме того, обращается внимание на эффективное применение вертолетов. О действиях российской авиации пишет и итальянская газета Corriere della Sera. "По многим данным, вертолеты Ка-52 поразили многочисленную бронетехнику ракетами с лазерным наведением "Вихрь-1" с расстояния восьми километров. Они работают на малой высоте, действуют и ночью, используют местность, чтобы спрятаться за холмом или лесом, а затем "всплывают" для ведения огня", — говорится в статье. Пешком навстречу худшему Итальянская газета Il Fatto Quotidiano, оценивая ход контрнаступления ВСУ, отмечает, что начальная фаза контрнаступления "ничего не прояснила и вызвала много недоумения", так как несколько направлений атаки на 800-километровом фронте "мало что позволяют понять о пропорции всей операции", говорится в статье. Ее автор предполагает, что украинское военное руководство хотело застать российскую армию врасплох, однако в этой связи "необходимо оценить риск того, что собственные командиры этого не поймут и окажутся растерянными". Fatto привела заявления представителей американского военного командования, признавших, что "c каждым шагом вперед украинские солдаты все больше подвергаются воздействию российской огневой мощи". В статье строится гипотеза, что после занятия небольших территорий, находящихся вне досягаемости российского огня, "украинское наступление идет пешком и направляется навстречу худшему". Нельзя недооценивать русских Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер заявил в интервью немецкому новостному порталу T-Online, что секрет успеха обороны российской армии, который "многие наблюдатели от русских не ожидали", связан с хорошей подготовкой и использованием всех имеющихся навыков — развертывания ВВС России, прежде всего боевых вертолетов, но также и созданием электромагнитных помех. Кроме того, Райснер упомянул, что руководство российской армии, следуя западному принципу мобильной обороны, в последние месяцы создало более мелкие формирования, например, в виде взводов, оснащенных противотанковыми управляемыми ракетами в сочетании с артиллерией. "Русские сделали это очень разумно", — подчеркнул Райснер. По его словам, он всегда подчеркивал, что нельзя "недооценивать русских". С точки зрения Райснера, делать из русских "клоунов" совершенно бессмысленно и контрпродуктивно, так как это не соответствует действительности. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. В четверг на оперативном совещании с членами Совбеза Путин заявил, что резерв ВСУ не исчерпан. При этом, по его словам, Россия знает, что противнику на Украину собираются поставлять дополнительную зарубежную технику, однако мобилизационный резерв безграничным не является. Как доложил главе государства министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой, у них сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери, и добавил, что то, что поставлено Западом Киеву и еще будет поставлено, существенно на ход спецоперации не повлияет. Накануне президент заявил, что Украина опасается боевых потерь в будущем, это может привести к утрате не только потенциала, но и в целом боеспособности армии. Он добавил, что украинские войска несут серьезные потери в личном составе и технике, сейчас наблюдается затишье. Противник занимается тем, что комбинирует новые подразделения из тех, кто понес потери, занимается восстановлением боеспособности.

https://ria.ru/20230621/vsu-1879532038.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1878005678.html

https://ria.ru/20230620/kontrnastup-1879197698.html

https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html

https://ria.ru/20230621/pilyulya-1879608316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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