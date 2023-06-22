Рейтинг@Mail.ru
Судью МУС Росарио Айталу объявили в розыск - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 22.06.2023 (обновлено: 20:26 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/rokhysk-1879876212.html
Судью МУС Росарио Айталу объявили в розыск
Судью МУС Росарио Айталу объявили в розыск - РИА Новости, 22.06.2023
Судью МУС Росарио Айталу объявили в розыск
Один из судей Международного уголовного суда, Росарио Сальваторе Айтала, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина, появился в базе розыска МВД... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T20:19
2023-06-22T20:26
в мире
москва
россия
владимир путин
сша
дмитрий песков
международный уголовный суд
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879876726_0:5:1400:793_1920x0_80_0_0_e5011f53314e7370267d1ea2fd289e6d.jpg
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Один из судей Международного уголовного суда, Росарио Сальваторе Айтала, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина, появился в базе розыска МВД России. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – говорится в ведомственной в базе розыска. Фотография судьи с подписью "Внимание, розыск!" есть на стенде возле отделения МВД России по району Свиблово города Москвы. Ранее в мае Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале. Обвиняемые объявлены в розыск. В ведомстве уточняли, что Росарио Айтала был одним из судей, который вынес "незаконные решения об аресте". Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Неделю назад министр обороны США Ллойд Остин заявил, что озабочен безопасностью американских военных в связи с действиями МУС против России из-за событий на Украине. В марте газета New York Times писала, что Пентагон блокирует передачу в МУС материалов о якобы совершенных российскими военными на Украине преступлениях, опасаясь, как бы американцам самим не пришлось отвечать на подобные претензии.
https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879876726_210:0:1267:793_1920x0_80_0_0_2556b1ae59f4423c3f2591b8940e327f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, владимир путин, сша, дмитрий песков, международный уголовный суд, министерство обороны сша
В мире, Москва, Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Песков, Международный уголовный суд, Министерство обороны США
Судью МУС Росарио Айталу объявили в розыск

Судья МУС Росарио Айтала появился в базе розыска МВД России

© AP Photo / Koen van WeelРосарио Сальваторе Айтала
Росарио Сальваторе Айтала - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Koen van Weel
Росарио Сальваторе Айтала. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Один из судей Международного уголовного суда, Росарио Сальваторе Айтала, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина, появился в базе розыска МВД России.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – говорится в ведомственной в базе розыска. Фотография судьи с подписью "Внимание, розыск!" есть на стенде возле отделения МВД России по району Свиблово города Москвы.
Ранее в мае Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале. Обвиняемые объявлены в розыск. В ведомстве уточняли, что Росарио Айтала был одним из судей, который вынес "незаконные решения об аресте".
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Неделю назад министр обороны США Ллойд Остин заявил, что озабочен безопасностью американских военных в связи с действиями МУС против России из-за событий на Украине. В марте газета New York Times писала, что Пентагон блокирует передачу в МУС материалов о якобы совершенных российскими военными на Украине преступлениях, опасаясь, как бы американцам самим не пришлось отвечать на подобные претензии.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
17 марта, 23:51
 
В миреМоскваРоссияВладимир ПутинСШАДмитрий ПесковМеждународный уголовный судМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала