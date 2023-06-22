Судью МУС Росарио Айталу объявили в розыск
Судья МУС Росарио Айтала появился в базе розыска МВД России
© AP Photo / Koen van WeelРосарио Сальваторе Айтала
© AP Photo / Koen van Weel
Росарио Сальваторе Айтала. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Один из судей Международного уголовного суда, Росарио Сальваторе Айтала, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина, появился в базе розыска МВД России.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – говорится в ведомственной в базе розыска. Фотография судьи с подписью "Внимание, розыск!" есть на стенде возле отделения МВД России по району Свиблово города Москвы.
Ранее в мае Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале. Обвиняемые объявлены в розыск. В ведомстве уточняли, что Росарио Айтала был одним из судей, который вынес "незаконные решения об аресте".
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Неделю назад министр обороны США Ллойд Остин заявил, что озабочен безопасностью американских военных в связи с действиями МУС против России из-за событий на Украине. В марте газета New York Times писала, что Пентагон блокирует передачу в МУС материалов о якобы совершенных российскими военными на Украине преступлениях, опасаясь, как бы американцам самим не пришлось отвечать на подобные претензии.