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РГО планирует запустить собственные туристические маршруты - РИА Новости, 22.06.2023
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Туризм
 
18:27 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/rgo-1879860540.html
РГО планирует запустить собственные туристические маршруты
РГО планирует запустить собственные туристические маршруты - РИА Новости, 22.06.2023
РГО планирует запустить собственные туристические маршруты
В 2023 году Русское географическое общество планирует запустить четыре собственных туристических маршрута, сообщила РИА Новости на выездном заседании медиаклуба РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T18:27
2023-06-22T18:27
туризм
красноярский край
россия
музей мирового океана
таймыр
туризм
новости - туризм
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МАНЖЕРОК, 22 июн — РИА Новости. В 2023 году Русское географическое общество планирует запустить четыре собственных туристических маршрута, сообщила РИА Новости на выездном заседании медиаклуба РГО директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма общества Наталия Белякова.Так, РГО приглашает путешественников на Землю Франца Иосифа, самую северную и самую большую ООПТ России — нацпарк "Русская Арктика"."Специфика туристического маршрута от РГО — это связка с нашей экспедицией, где мы изучаем сейсмотектонику, измеряем толщину льда. Путешественники вместе с учеными смогут делать простые научные работы для того, чтобы прикоснуться к настоящим исследованиям. Например, принять участие в гео- и биомониторинге", — сказала она.Тур "Кладоискатели: водовороты и самоцветы Анабара" — это арктическое приключение для всей семьи. Маршрут пройдет вдоль реки Котуй в Красноярском крае. Путешественники проследуют по следам участников Великой Северной экспедиции, посетят с экспертами РГО хризолитовое ущелье, увидят доломитовое дно древнего моря, познакомятся с культурой и бытом Таймыра.Также РГО планирует провести "Большое Таймырское летнее фотосафари", во время которого туристы на Анабарском плато увидят мигрирующих северных оленей, познакомятся с природой Таймыра и бытом коренных народов.Во время тура "Калининград. Полное погружение" участники смогут посетить научно-исследовательское судно "Витязь", с борта которого была впервые измерена глубина Марианской впадины. Специалисты РГО познакомят туристов с коллекциями Музея Мирового океана – от кораллов до моделей судов — и покажут артефакты, обнаруженные в Балтийской крепости, проведут по ее подземелью.
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красноярский край, россия, музей мирового океана, таймыр, туризм, новости - туризм
Туризм, Красноярский край, Россия, Музей Мирового океана, Таймыр, Туризм, Новости - Туризм
РГО планирует запустить собственные туристические маршруты

В 2023 году РГО планирует запустить четыре собственных туристических маршрута

© РИА Новости / Илья ТиминБолее тысячи туристов посетили нацпарк «Русская Арктика» за лето
Более тысячи туристов посетили нацпарк «Русская Арктика» за лето - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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МАНЖЕРОК, 22 июн — РИА Новости. В 2023 году Русское географическое общество планирует запустить четыре собственных туристических маршрута, сообщила РИА Новости на выездном заседании медиаклуба РГО директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма общества Наталия Белякова.
Так, РГО приглашает путешественников на Землю Франца Иосифа, самую северную и самую большую ООПТ России — нацпарк "Русская Арктика".
"Специфика туристического маршрута от РГО — это связка с нашей экспедицией, где мы изучаем сейсмотектонику, измеряем толщину льда. Путешественники вместе с учеными смогут делать простые научные работы для того, чтобы прикоснуться к настоящим исследованиям. Например, принять участие в гео- и биомониторинге", — сказала она.
Тур "Кладоискатели: водовороты и самоцветы Анабара" — это арктическое приключение для всей семьи. Маршрут пройдет вдоль реки Котуй в Красноярском крае. Путешественники проследуют по следам участников Великой Северной экспедиции, посетят с экспертами РГО хризолитовое ущелье, увидят доломитовое дно древнего моря, познакомятся с культурой и бытом Таймыра.
Также РГО планирует провести "Большое Таймырское летнее фотосафари", во время которого туристы на Анабарском плато увидят мигрирующих северных оленей, познакомятся с природой Таймыра и бытом коренных народов.
Во время тура "Калининград. Полное погружение" участники смогут посетить научно-исследовательское судно "Витязь", с борта которого была впервые измерена глубина Марианской впадины. Специалисты РГО познакомят туристов с коллекциями Музея Мирового океана – от кораллов до моделей судов — и покажут артефакты, обнаруженные в Балтийской крепости, проведут по ее подземелью.
Ярославль - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Очаровательный старинный город. Что посмотреть и где поесть в Ярославле
8 июня, 08:00
 
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