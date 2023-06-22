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Путин проведет мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2023
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13:08 22.06.2023 (обновлено: 13:12 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/putin-1879783002.html
Путин проведет мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби
Путин проведет мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2023
Путин проведет мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби
Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг еще одно мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби, сообщил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:08
2023-06-22T13:12
общество
дмитрий песков
владимир путин
день памяти и скорби
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг еще одно мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее в четверг Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в годовщину начала Великой Отечественной войны. Традиционная церемония прошла в Александровском саду. "Дальше у президента запланировано еще одно мероприятие, которое приурочено ко Дню памяти и скорби. Будем вас информировать соответствующим образом", - сказал Песков журналистам в четверг. День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз.
https://ria.ru/20230622/vov-1879729634.html
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общество, дмитрий песков, владимир путин, день памяти и скорби, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Дмитрий Песков, Владимир Путин, День памяти и скорби, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин проведет мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби

Песков: Путин проведет мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби. 22 июня 2023
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби. 22 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби. 22 июня 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг еще одно мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее в четверг Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в годовщину начала Великой Отечественной войны. Традиционная церемония прошла в Александровском саду.
«
"Дальше у президента запланировано еще одно мероприятие, которое приурочено ко Дню памяти и скорби. Будем вас информировать соответствующим образом", - сказал Песков журналистам в четверг.
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз.
Мужчина принимает участие в акция Линия памяти, приуроченной ко Дню памяти и скорби, на Крымской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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ОбществоДмитрий ПесковВладимир ПутинДень памяти и скорбиВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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