https://ria.ru/20230622/putin-1879783002.html

Путин проведет мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби

Путин проведет мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2023

Путин проведет мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби

Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг еще одно мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби, сообщил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:08

2023-06-22T13:08

2023-06-22T13:12

общество

дмитрий песков

владимир путин

день памяти и скорби

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг еще одно мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее в четверг Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в годовщину начала Великой Отечественной войны. Традиционная церемония прошла в Александровском саду. "Дальше у президента запланировано еще одно мероприятие, которое приурочено ко Дню памяти и скорби. Будем вас информировать соответствующим образом", - сказал Песков журналистам в четверг. День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз.

https://ria.ru/20230622/vov-1879729634.html

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общество, дмитрий песков, владимир путин, день памяти и скорби, великая отечественная война (1941-1945)