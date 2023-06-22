https://ria.ru/20230622/psb-1879814949.html

ПСБ профинансирует стройку жилья для работников предприятий судостроения

ПСБ профинансирует стройку жилья для работников предприятий судостроения - РИА Новости, 22.06.2023

ПСБ профинансирует стройку жилья для работников предприятий судостроения

ПСБ на Международном военно-морском салоне договорился с Выборгским судостроительным заводом и Корпорацией морского приборостроения о совместной работе по... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T15:22

2023-06-22T15:22

2023-06-22T15:22

ленинградская область

выборгский район

кронштадт

выборгский судостроительный завод

промсвязьбанк

псб (банк псб)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876038_0:64:3031:1769_1920x0_80_0_0_3a2c1a64d674146a38d78af56497089e.jpg

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. ПСБ на Международном военно-морском салоне договорился с Выборгским судостроительным заводом и Корпорацией морского приборостроения о совместной работе по повышению доступности жилья для сотрудников отрасли и развитии инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба банка.Как отмечается в сообщении, в рамках четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между ПСБ, Выборгским судостроительным заводом, администрацией муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области и застройщиком "Балтийская строительная компания - Развитие" предусмотрено строительство нового многофункционального жилого комплекса для жителей Выборгского района, в том числе для работников завода и других предприятий ОПК на территории района.Соглашение позволит увеличить объемы строительства жилья и инфраструктуры и расширит возможности реализации государственных программ расселения и предоставления господдержки различным категориям граждан, нуждающимся в жилье."ПСБ как ключевой финансовый партнер для российской судостроительной отрасли продолжает развивать программы всесторонней поддержки предприятий отрасли в создании привлекательных условий труда для удержания специалистов", - сообщил первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.По его словам, вместе с предприятиями ОПК банк разрабатывает инструменты повышения мотивации сотрудников, и важнейшим из них являются программы, которые помогают в решении одного из ключевых вопросов для любой семьи – улучшении или расширении жилищных условий."Строительство жилого комплекса - важное событие для нашей верфи. Реализация данного проекта стала возможной благодаря взаимодействию всех заинтересованных сторон, и безусловно будет дополнительным мотивационным стимулом для сотрудников нашего предприятия", - цитирует пресс-служба банка гендиректора Выборгского судостроительного завода Сергея Черногубовского.По данным пресс-службы, соглашение с АО "Корпорация морского приборостроения" предусматривает участие ПСБ в реализации проектов, направленных на обеспечение работников корпорации и ее дочерних и зависимых обществ доступным и комфортным жильем, в том числе с использованием специализированных ипотечных продуктов и индивидуальными условиями в рамках зарплатного проекта.Международный военно-морской салон продлится по 25 июня. Впервые площадкой его проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр, построенные на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте.

https://ria.ru/20230621/psb-1879611509.html

https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878777910.html

ленинградская область

выборгский район

кронштадт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ленинградская область, выборгский район, кронштадт, выборгский судостроительный завод, промсвязьбанк, псб (банк псб)