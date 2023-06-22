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ПСБ профинансирует стройку жилья для работников предприятий судостроения - РИА Новости, 22.06.2023
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15:22 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/psb-1879814949.html
ПСБ профинансирует стройку жилья для работников предприятий судостроения
ПСБ профинансирует стройку жилья для работников предприятий судостроения - РИА Новости, 22.06.2023
ПСБ профинансирует стройку жилья для работников предприятий судостроения
ПСБ на Международном военно-морском салоне договорился с Выборгским судостроительным заводом и Корпорацией морского приборостроения о совместной работе по... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:22
2023-06-22T15:22
ленинградская область
выборгский район
кронштадт
выборгский судостроительный завод
промсвязьбанк
псб (банк псб)
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. ПСБ на Международном военно-морском салоне договорился с Выборгским судостроительным заводом и Корпорацией морского приборостроения о совместной работе по повышению доступности жилья для сотрудников отрасли и развитии инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба банка.Как отмечается в сообщении, в рамках четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между ПСБ, Выборгским судостроительным заводом, администрацией муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области и застройщиком "Балтийская строительная компания - Развитие" предусмотрено строительство нового многофункционального жилого комплекса для жителей Выборгского района, в том числе для работников завода и других предприятий ОПК на территории района.Соглашение позволит увеличить объемы строительства жилья и инфраструктуры и расширит возможности реализации государственных программ расселения и предоставления господдержки различным категориям граждан, нуждающимся в жилье."ПСБ как ключевой финансовый партнер для российской судостроительной отрасли продолжает развивать программы всесторонней поддержки предприятий отрасли в создании привлекательных условий труда для удержания специалистов", - сообщил первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.По его словам, вместе с предприятиями ОПК банк разрабатывает инструменты повышения мотивации сотрудников, и важнейшим из них являются программы, которые помогают в решении одного из ключевых вопросов для любой семьи – улучшении или расширении жилищных условий."Строительство жилого комплекса - важное событие для нашей верфи. Реализация данного проекта стала возможной благодаря взаимодействию всех заинтересованных сторон, и безусловно будет дополнительным мотивационным стимулом для сотрудников нашего предприятия", - цитирует пресс-служба банка гендиректора Выборгского судостроительного завода Сергея Черногубовского.По данным пресс-службы, соглашение с АО "Корпорация морского приборостроения" предусматривает участие ПСБ в реализации проектов, направленных на обеспечение работников корпорации и ее дочерних и зависимых обществ доступным и комфортным жильем, в том числе с использованием специализированных ипотечных продуктов и индивидуальными условиями в рамках зарплатного проекта.Международный военно-морской салон продлится по 25 июня. Впервые площадкой его проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр, построенные на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте.
https://ria.ru/20230621/psb-1879611509.html
https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878777910.html
ленинградская область
выборгский район
кронштадт
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ленинградская область, выборгский район, кронштадт, выборгский судостроительный завод, промсвязьбанк, псб (банк псб)
Ленинградская область, Выборгский район, Кронштадт, Выборгский судостроительный завод, Промсвязьбанк, ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ профинансирует стройку жилья для работников предприятий судостроения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. ПСБ на Международном военно-морском салоне договорился с Выборгским судостроительным заводом и Корпорацией морского приборостроения о совместной работе по повышению доступности жилья для сотрудников отрасли и развитии инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, в рамках четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между ПСБ, Выборгским судостроительным заводом, администрацией муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области и застройщиком "Балтийская строительная компания - Развитие" предусмотрено строительство нового многофункционального жилого комплекса для жителей Выборгского района, в том числе для работников завода и других предприятий ОПК на территории района.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
ПСБ и Невское ПКБ заключили договор о сотрудничестве
21 июня, 16:32
Соглашение позволит увеличить объемы строительства жилья и инфраструктуры и расширит возможности реализации государственных программ расселения и предоставления господдержки различным категориям граждан, нуждающимся в жилье.

"ПСБ как ключевой финансовый партнер для российской судостроительной отрасли продолжает развивать программы всесторонней поддержки предприятий отрасли в создании привлекательных условий труда для удержания специалистов", - сообщил первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.
По его словам, вместе с предприятиями ОПК банк разрабатывает инструменты повышения мотивации сотрудников, и важнейшим из них являются программы, которые помогают в решении одного из ключевых вопросов для любой семьи – улучшении или расширении жилищных условий.
"Строительство жилого комплекса - важное событие для нашей верфи. Реализация данного проекта стала возможной благодаря взаимодействию всех заинтересованных сторон, и безусловно будет дополнительным мотивационным стимулом для сотрудников нашего предприятия", - цитирует пресс-служба банка гендиректора Выборгского судостроительного завода Сергея Черногубовского.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
ПСБ расширит сотрудничество с регионами России
16 июня, 19:31
По данным пресс-службы, соглашение с АО "Корпорация морского приборостроения" предусматривает участие ПСБ в реализации проектов, направленных на обеспечение работников корпорации и ее дочерних и зависимых обществ доступным и комфортным жильем, в том числе с использованием специализированных ипотечных продуктов и индивидуальными условиями в рамках зарплатного проекта.
Международный военно-морской салон продлится по 25 июня. Впервые площадкой его проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр, построенные на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте.
 
Ленинградская областьВыборгский районКронштадтВыборгский судостроительный заводПромсвязьбанкПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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