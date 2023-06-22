https://ria.ru/20230622/propaganda-1879868864.html
В Запорожской области слова Зеленского о теракте на ЗАЭС назвали ложью
В Запорожской области слова Зеленского о теракте на ЗАЭС назвали ложью - РИА Новости, 22.06.2023
В Запорожской области слова Зеленского о теракте на ЗАЭС назвали ложью
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал чудовищной ложью слова Владимира Зеленского о якобы подготовке российской... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T19:07
2023-06-22T19:07
2023-06-22T19:07
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
россия
запорожская область
владимир рогов
владимир зеленский
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал чудовищной ложью слова Владимира Зеленского о якобы подготовке российской стороной теракта на Запорожской АЭС. Зеленский в четверг заявил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской атомной станции. При этом до этого Рогов заявил РИА Новости, что киевские власти готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС и для ее оправдания вбрасывают заявления о якобы минировании российскими войсками атомной станции и пруда-охладителя. "Это классическая пропаганда времен войны по формуле: чем чудовищней ложь, чем скорее в нее поверят. Режим Зеленского уже превзошел сам себя в плане лжи и нереальных сценариев, которые озвучиваются", - сказал Рогов. По его словам, подобные заявления как раз указывают, что киевские власти готовят "страшные и нехорошие вещи по отношению к Запорожской АЭС". "То, что они будут действовать в этом направлении, у меня практически нет сомнений. Здесь явно прослеживается команда западных кураторов повысить ставки противостояния", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230616/zaes-1878790922.html
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в мире, энергодар, россия, запорожская область, владимир рогов, владимир зеленский, запорожская аэс, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Сергей Шойгу
В Запорожской области слова Зеленского о теракте на ЗАЭС назвали ложью
Рогов назвал чудовищной ложью слова Зеленского о теракте на Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал чудовищной ложью слова Владимира Зеленского о якобы подготовке российской стороной теракта на Запорожской АЭС.
Зеленский в четверг заявил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской атомной станции. При этом до этого Рогов заявил РИА Новости, что киевские власти готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС
и для ее оправдания вбрасывают заявления о якобы минировании российскими войсками атомной станции и пруда-охладителя.
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"Это классическая пропаганда времен войны по формуле: чем чудовищней ложь, чем скорее в нее поверят. Режим Зеленского уже превзошел сам себя в плане лжи и нереальных сценариев, которые озвучиваются", - сказал Рогов.
По его словам, подобные заявления как раз указывают, что киевские власти готовят "страшные и нехорошие вещи по отношению к Запорожской АЭС".
"То, что они будут действовать в этом направлении, у меня практически нет сомнений. Здесь явно прослеживается команда западных кураторов повысить ставки противостояния", - подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу
говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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