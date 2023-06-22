https://ria.ru/20230622/propaganda-1879868864.html

В Запорожской области слова Зеленского о теракте на ЗАЭС назвали ложью

В Запорожской области слова Зеленского о теракте на ЗАЭС назвали ложью - РИА Новости, 22.06.2023

В Запорожской области слова Зеленского о теракте на ЗАЭС назвали ложью

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал чудовищной ложью слова Владимира Зеленского о якобы подготовке российской... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T19:07

2023-06-22T19:07

2023-06-22T19:07

специальная военная операция на украине

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запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал чудовищной ложью слова Владимира Зеленского о якобы подготовке российской стороной теракта на Запорожской АЭС. Зеленский в четверг заявил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской атомной станции. При этом до этого Рогов заявил РИА Новости, что киевские власти готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС и для ее оправдания вбрасывают заявления о якобы минировании российскими войсками атомной станции и пруда-охладителя. "Это классическая пропаганда времен войны по формуле: чем чудовищней ложь, чем скорее в нее поверят. Режим Зеленского уже превзошел сам себя в плане лжи и нереальных сценариев, которые озвучиваются", - сказал Рогов. По его словам, подобные заявления как раз указывают, что киевские власти готовят "страшные и нехорошие вещи по отношению к Запорожской АЭС". "То, что они будут действовать в этом направлении, у меня практически нет сомнений. Здесь явно прослеживается команда западных кураторов повысить ставки противостояния", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230616/zaes-1878790922.html

https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html

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