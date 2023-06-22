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Россия передала Сирии и Турции проект дорожной карты нормализации отношений

Россия передала Сирии и Турции проект дорожной карты нормализации отношений - РИА Новости, 22.06.2023

Россия передала Сирии и Турции проект дорожной карты нормализации отношений

Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект "дорожной карты" по нормализации отношений двух сторон, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T08:24

2023-06-22T08:24

2023-06-22T09:13

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сирия

турция

александр лаврентьев

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АСТАНА, 22 июн – РИА Новости. Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект "дорожной карты" по нормализации отношений двух сторон, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. "Российская сторона после встречи министров иностранных дел четырех стран взяла на себя подготовку непосредственно проекта для дальнейшего согласования. Проект такой есть, он передан заинтересованным сторонам. Передан Турции, Дамаску, есть у иранской стороны", - сказал он. Спецпредставитель президента РФ добавил, что проект может быть переработан. "(Могут быть внесены - ред.) корректировки, в том числе: как они это видят. Но сама концепция построения "дорожной карты" принята. Она ("дорожная карта" - ред.) может отличаться от изначального проекта, который предложила российская сторона", - добавил Лаврентьев. Министры иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана по итогам встречи в Москве 10 мая распорядились подготовить проект "дорожной карты", а в Астане 20 июня прошла встреча заместителей министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана, где рассматривался этот вопрос. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов. Читайте полный текст интервью Александра Лаврентьева >>

https://ria.ru/20230621/siriya-1879516852.html

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в мире, россия, сирия, турция, александр лаврентьев