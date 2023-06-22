https://ria.ru/20230622/premer-1879707682.html
СМИ: премьер Новой Зеландии не согласился со словами Байдена о Си Цзиньпине
СМИ: премьер Новой Зеландии не согласился со словами Байдена о Си Цзиньпине - РИА Новости, 22.06.2023
СМИ: премьер Новой Зеландии не согласился со словами Байдена о Си Цзиньпине
Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс не согласился с высказываниями президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает телеканала РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T07:09
2023-06-22T07:09
2023-06-22T07:09
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новая зеландия
сша
джо байден
си цзиньпин
энтони блинкен
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс не согласился с высказываниями президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает телеканала 1News. Байден накануне заявил, что Си Цзиньпин якобы не был в должной мере осведомлен об инциденте с китайским воздушным шаром, который был сбит американскими военными, и сильно расстроился из-за этого, потому что такое - "большой конфуз для диктаторов". Высказывания Байдена, возмутившие Пекин, прозвучали вскоре после визита в КНР госсекретаря Энтони Блинкена. "Нет, и форма правления в Китае - это дело китайского народа", - отметил премьер на вопрос репортера, согласен ли он с заявлением американского президента. По мнению Хипкинса, способ возможной смены формы правления также является делом граждан КНР.
https://ria.ru/20230622/bayden-1879694112.html
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китай, новая зеландия, сша, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен, в мире
Китай, Новая Зеландия, США, Джо Байден, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен, В мире
СМИ: премьер Новой Зеландии не согласился со словами Байдена о Си Цзиньпине
1News: премьер Новой Зеландии Хипкинс не согласился со словами Байдена о Си Цзиньпине