https://ria.ru/20230622/poteri-1879771265.html

Шойгу назвал радиоперехваты основным источником данных по потерям Украины

Шойгу назвал радиоперехваты основным источником данных по потерям Украины - РИА Новости, 22.06.2023

Шойгу назвал радиоперехваты основным источником данных по потерям Украины

Данные по потерям Украины в ходе контрнаступления, которое было начато ВСУ 4 июня, в основном взяты из радиоперехватов переговоров украинских командиров,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:19

2023-06-22T12:19

2023-06-22T12:32

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Данные по потерям Украины в ходе контрнаступления, которое было начато ВСУ 4 июня, в основном взяты из радиоперехватов переговоров украинских командиров, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с членами Совбеза РФ, которое провел президент России Владимир Путин.Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тыс. военных.Путин спросил, подтверждает ли министр обороны данные секретаря Совбеза."Я подтверждаю, тем более что в основном эти данные - это данные, взятые по перехватам, доклады командиров украинских частей", - сказал Шойгу.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

украина, безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр