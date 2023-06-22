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Шойгу назвал радиоперехваты основным источником данных по потерям Украины - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 22.06.2023 (обновлено: 12:32 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/poteri-1879771265.html
Шойгу назвал радиоперехваты основным источником данных по потерям Украины
Шойгу назвал радиоперехваты основным источником данных по потерям Украины - РИА Новости, 22.06.2023
Шойгу назвал радиоперехваты основным источником данных по потерям Украины
Данные по потерям Украины в ходе контрнаступления, которое было начато ВСУ 4 июня, в основном взяты из радиоперехватов переговоров украинских командиров,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:19
2023-06-22T12:32
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Данные по потерям Украины в ходе контрнаступления, которое было начато ВСУ 4 июня, в основном взяты из радиоперехватов переговоров украинских командиров, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с членами Совбеза РФ, которое провел президент России Владимир Путин.Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тыс. военных.Путин спросил, подтверждает ли министр обороны данные секретаря Совбеза."Я подтверждаю, тем более что в основном эти данные - это данные, взятые по перехватам, доклады командиров украинских частей", - сказал Шойгу.
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украина, безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу назвал радиоперехваты основным источником данных по потерям Украины

Шойгу заявил, что данные по потерям ВСУ берутся в основном из радиоперехватов

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Данные по потерям Украины в ходе контрнаступления, которое было начато ВСУ 4 июня, в основном взяты из радиоперехватов переговоров украинских командиров, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с членами Совбеза РФ, которое провел президент России Владимир Путин.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тыс. военных.
Путин спросил, подтверждает ли министр обороны данные секретаря Совбеза.
"Я подтверждаю, тем более что в основном эти данные - это данные, взятые по перехватам, доклады командиров украинских частей", - сказал Шойгу.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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