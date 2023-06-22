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Шойгу назвал радиоперехваты основным источником данных по потерям Украины
Шойгу назвал радиоперехваты основным источником данных по потерям Украины - РИА Новости, 22.06.2023
Шойгу назвал радиоперехваты основным источником данных по потерям Украины
Данные по потерям Украины в ходе контрнаступления, которое было начато ВСУ 4 июня, в основном взяты из радиоперехватов переговоров украинских командиров,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:19
2023-06-22T12:19
2023-06-22T12:32
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Данные по потерям Украины в ходе контрнаступления, которое было начато ВСУ 4 июня, в основном взяты из радиоперехватов переговоров украинских командиров, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с членами Совбеза РФ, которое провел президент России Владимир Путин.Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тыс. военных.Путин спросил, подтверждает ли министр обороны данные секретаря Совбеза."Я подтверждаю, тем более что в основном эти данные - это данные, взятые по перехватам, доклады командиров украинских частей", - сказал Шойгу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу назвал радиоперехваты основным источником данных по потерям Украины
Шойгу заявил, что данные по потерям ВСУ берутся в основном из радиоперехватов
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Данные по потерям Украины в ходе контрнаступления, которое было начато ВСУ 4 июня, в основном взяты из радиоперехватов переговоров украинских командиров, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с членами Совбеза РФ, которое провел президент России Владимир Путин.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
сообщил, что потери Киева
в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тыс. военных.
Путин спросил, подтверждает ли министр обороны данные секретаря Совбеза.
"Я подтверждаю, тем более что в основном эти данные - это данные, взятые по перехватам, доклады командиров украинских частей", - сказал Шойгу.
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