Американская атомная подлодка провела учения с ВМС Южной Кореи
"Ренхап": американская атомная подлодка USS Michigan провела учения с ВМС Южной Кореи
© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jermaine RallifordАмериканская подводная лодка USS Michigan
© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jermaine Ralliford
Американская подводная лодка USS Michigan. Архивное фото
СЕУЛ, 22 июн – РИА Новости. Американская стратегическая атомная подводная лодка класса "Огайо" USS Michigan, вооруженная управляемыми ракетами, провела учения с ВМС Южной Кореи во время визита в республику, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военных.
USS Michigan прибыла на Корейский полуостров 16 июня, на следующий день после пуска КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского (Восточного) моря. Подлодка покинет Южную Корею в четверг. Это первый случай с октября 2017 года, когда США отправили подлодку такого класса в Южную Корею.
Представитель министерства обороны Южной Кореи заявил журналистам, что подводная лодка за время своего пребывания в стране приняла участие в совместных тренировках по проведению специальных операций с южнокорейскими ВМС, но подробностей сообщать не стал.
Лидеры Южной Кореи по итогам саммита в США в апреле приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам в ядерной сфере для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель также заявил, что США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, а Байден подтвердил, что в порты Южной Кореи периодически будут заходить американские атомные подлодки.