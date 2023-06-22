https://ria.ru/20230622/podlodka-1879705015.html

Американская атомная подлодка провела учения с ВМС Южной Кореи

Американская атомная подлодка провела учения с ВМС Южной Кореи - РИА Новости, 22.06.2023

Американская атомная подлодка провела учения с ВМС Южной Кореи

Американская стратегическая атомная подводная лодка класса "Огайо" USS Michigan, вооруженная управляемыми ракетами, провела учения с ВМС Южной Кореи во время... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T06:24

2023-06-22T06:24

2023-06-22T06:24

южная корея

сша

корейский полуостров

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СЕУЛ, 22 июн – РИА Новости. Американская стратегическая атомная подводная лодка класса "Огайо" USS Michigan, вооруженная управляемыми ракетами, провела учения с ВМС Южной Кореи во время визита в республику, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военных. USS Michigan прибыла на Корейский полуостров 16 июня, на следующий день после пуска КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского (Восточного) моря. Подлодка покинет Южную Корею в четверг. Это первый случай с октября 2017 года, когда США отправили подлодку такого класса в Южную Корею. Представитель министерства обороны Южной Кореи заявил журналистам, что подводная лодка за время своего пребывания в стране приняла участие в совместных тренировках по проведению специальных операций с южнокорейскими ВМС, но подробностей сообщать не стал. Лидеры Южной Кореи по итогам саммита в США в апреле приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам в ядерной сфере для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель также заявил, что США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, а Байден подтвердил, что в порты Южной Кореи периодически будут заходить американские атомные подлодки.

https://ria.ru/20230622/podlodka-1879698535.html

https://ria.ru/20230621/arktur-1879469797.html

южная корея

сша

корейский полуостров

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южная корея, сша, корейский полуостров, юн сок ель, в мире