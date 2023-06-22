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Американская атомная подлодка провела учения с ВМС Южной Кореи - РИА Новости, 22.06.2023
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06:24 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/podlodka-1879705015.html
Американская атомная подлодка провела учения с ВМС Южной Кореи
Американская атомная подлодка провела учения с ВМС Южной Кореи - РИА Новости, 22.06.2023
Американская атомная подлодка провела учения с ВМС Южной Кореи
Американская стратегическая атомная подводная лодка класса "Огайо" USS Michigan, вооруженная управляемыми ракетами, провела учения с ВМС Южной Кореи во время... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T06:24
2023-06-22T06:24
южная корея
сша
корейский полуостров
юн сок ель
в мире
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СЕУЛ, 22 июн – РИА Новости. Американская стратегическая атомная подводная лодка класса "Огайо" USS Michigan, вооруженная управляемыми ракетами, провела учения с ВМС Южной Кореи во время визита в республику, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военных. USS Michigan прибыла на Корейский полуостров 16 июня, на следующий день после пуска КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского (Восточного) моря. Подлодка покинет Южную Корею в четверг. Это первый случай с октября 2017 года, когда США отправили подлодку такого класса в Южную Корею. Представитель министерства обороны Южной Кореи заявил журналистам, что подводная лодка за время своего пребывания в стране приняла участие в совместных тренировках по проведению специальных операций с южнокорейскими ВМС, но подробностей сообщать не стал. Лидеры Южной Кореи по итогам саммита в США в апреле приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам в ядерной сфере для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель также заявил, что США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, а Байден подтвердил, что в порты Южной Кореи периодически будут заходить американские атомные подлодки.
https://ria.ru/20230622/podlodka-1879698535.html
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южная корея
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южная корея, сша, корейский полуостров, юн сок ель, в мире
Южная Корея, США, Корейский полуостров, Юн Сок Ель, В мире
Американская атомная подлодка провела учения с ВМС Южной Кореи

"Ренхап": американская атомная подлодка USS Michigan провела учения с ВМС Южной Кореи

© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jermaine RallifordАмериканская подводная лодка USS Michigan
Американская подводная лодка USS Michigan - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jermaine Ralliford
Американская подводная лодка USS Michigan. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 22 июн – РИА Новости. Американская стратегическая атомная подводная лодка класса "Огайо" USS Michigan, вооруженная управляемыми ракетами, провела учения с ВМС Южной Кореи во время визита в республику, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военных.
USS Michigan прибыла на Корейский полуостров 16 июня, на следующий день после пуска КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского (Восточного) моря. Подлодка покинет Южную Корею в четверг. Это первый случай с октября 2017 года, когда США отправили подлодку такого класса в Южную Корею.
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Вчера, 03:22
Представитель министерства обороны Южной Кореи заявил журналистам, что подводная лодка за время своего пребывания в стране приняла участие в совместных тренировках по проведению специальных операций с южнокорейскими ВМС, но подробностей сообщать не стал.
Лидеры Южной Кореи по итогам саммита в США в апреле приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам в ядерной сфере для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель также заявил, что США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, а Байден подтвердил, что в порты Южной Кореи периодически будут заходить американские атомные подлодки.
Атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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Южная КореяСШАКорейский полуостровЮн Сок ЕльВ мире
 
 
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