https://ria.ru/20230622/podkreplenie-1879710342.html
Российские военные поразили шедшую в Артемовск колонну ВСУ, заявил эксперт
Российские военные поразили шедшую в Артемовск колонну ВСУ, заявил эксперт - РИА Новости, 22.06.2023
Российские военные поразили шедшую в Артемовск колонну ВСУ, заявил эксперт
Подразделения Южной группировки ВС РФ поразили украинскую колонну, шедшую с подкреплением в сторону Артемовска из города Дружковка, количество потерь украинских РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T07:35
2023-06-22T07:35
2023-06-22T07:35
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
андрей марочко
владимир путин
россия
дружковка
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ЛУГАНСК, 22 июн — РИА Новости. Подразделения Южной группировки ВС РФ поразили украинскую колонну, шедшую с подкреплением в сторону Артемовска из города Дружковка, количество потерь украинских войск уточняется, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На донецком направлении поражена колонна противника с личным составом. По полученным оперативным данным от достоверного источника, противник выдвинул с Дружковки резервы для восполнения потерь в районе населенного пункта Артемовск. Колонна была выявлена в районе населенного пункта Калиновка и поражена", - заявил Марочко. Он добавил, что в результате действий Южной группировки войск мероприятия по доукомплектованию украинских подразделений были сорваны, количество их потерь уточняется. Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года после многомесячных боевых действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск Вооруженных сил России. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
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в мире, артемовск, андрей марочко, владимир путин, россия, дружковка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Андрей Марочко, Владимир Путин, Россия, Дружковка
Российские военные поразили шедшую в Артемовск колонну ВСУ, заявил эксперт
Марочко: российские военные поразили колонну ВСУ, шедшую с подкреплением в Артемовск