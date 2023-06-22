https://ria.ru/20230622/peregovory-1879694667.html

СМИ: США обсудят с Индией, ЮАР и Турцией мирные принципы для Украины

СМИ: США обсудят с Индией, ЮАР и Турцией мирные принципы для Украины - РИА Новости, 22.06.2023

СМИ: США обсудят с Индией, ЮАР и Турцией мирные принципы для Украины

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на выходных отправятся в Копенгаген на... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T01:19

2023-06-22T01:19

2023-06-22T05:59

бразилия

индия

юар

джейк салливан

виктория нуланд

в мире

сша

украина

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на выходных отправятся в Копенгаген на встречу с представителями Бразилии, Индии, ЮАР, Турции для обсуждения мирных принципов для Украины, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.По ее данным, Украина запросила о встрече с развивающимися странами глобального Юга. Ожидается, что на мероприятие прибудут представители Бразилии, Индии, ЮАР и Турции, однако список участников еще не утвержден. Информации о том, что КНР примет в нем участие на высоком уровне, нет, однако, вероятно, Пекин отправит на встречу чиновника более низкого уровня в качестве наблюдателя.США будут представлять Салливан и Нуланд, также ожидается участие высокопоставленного чиновника ЕС. Должностные лица в неформальной обстановке обсудят мирные принципы для Украины, хотя намерения достичь в ходе встречи конкретных результатов нет.

https://ria.ru/20230621/ukraina-1879524706.html

бразилия

индия

юар

сша

украина

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бразилия, индия, юар, джейк салливан, виктория нуланд, в мире, сша, украина, евросоюз