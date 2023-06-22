https://ria.ru/20230622/pamyat-1879819654.html

На границе с Литвой активисты раздавали брошюры о преступлениях нацистов

На границе с Литвой активисты раздавали брошюры о преступлениях нацистов - РИА Новости, 22.06.2023

На границе с Литвой активисты раздавали брошюры о преступлениях нацистов

На границе с Литвой в Нестеровском районе под Калининградом прошла акция "Знай правду! Это нельзя забывать!", цель которой рассказать о преступлениях нацистов... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T15:44

2023-06-22T15:44

2023-06-22T15:44

общество

литва

калининград

калининградская область

великая отечественная война (1941-1945)

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КАЛИНИНГРАД, 22 июн - РИА Новости. На границе с Литвой в Нестеровском районе под Калининградом прошла акция "Знай правду! Это нельзя забывать!", цель которой рассказать о преступлениях нацистов на территории Литовской ССР в годы Второй мировой войны, рассказали РИА Новости организаторы мероприятия. "У нас проходит акция "Знай правду! Это нельзя забывать!". Мы раздаём прохожим брошюры на улице, знакомим людей с работой "СМЕРШа" (структура советской военной контрразведки - ред.), рассказываем о злодеяниях нацистов и их пособников, учиненных над советскими гражданами на территории литовской ССР за период 1941-1944 годов", - рассказали организаторы акции.Они отметили, что акция приурочена к Дню памяти и скорби. Митинги прошли в Нестеровском районе Калининградской области, на границе с Литвой. 22 июня – День памяти и скорби. В этот день в России отмечается 82-я годовщина начала Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20230622/skorb-1879667700.html

литва

калининград

калининградская область

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Ольга Фомченкова

общество, литва, калининград, калининградская область, великая отечественная война (1941-1945)