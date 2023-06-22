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На границе с Литвой активисты раздавали брошюры о преступлениях нацистов - РИА Новости, 22.06.2023
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15:44 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/pamyat-1879819654.html
На границе с Литвой активисты раздавали брошюры о преступлениях нацистов
На границе с Литвой активисты раздавали брошюры о преступлениях нацистов - РИА Новости, 22.06.2023
На границе с Литвой активисты раздавали брошюры о преступлениях нацистов
На границе с Литвой в Нестеровском районе под Калининградом прошла акция "Знай правду! Это нельзя забывать!", цель которой рассказать о преступлениях нацистов... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:44
2023-06-22T15:44
общество
литва
калининград
калининградская область
великая отечественная война (1941-1945)
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КАЛИНИНГРАД, 22 июн - РИА Новости. На границе с Литвой в Нестеровском районе под Калининградом прошла акция "Знай правду! Это нельзя забывать!", цель которой рассказать о преступлениях нацистов на территории Литовской ССР в годы Второй мировой войны, рассказали РИА Новости организаторы мероприятия. &quot;У нас проходит акция &quot;Знай правду! Это нельзя забывать!&quot;. Мы раздаём прохожим брошюры на улице, знакомим людей с работой &quot;СМЕРШа&quot; (структура советской военной контрразведки - ред.), рассказываем о злодеяниях нацистов и их пособников, учиненных над советскими гражданами на территории литовской ССР за период 1941-1944 годов&quot;, - рассказали организаторы акции.Они отметили, что акция приурочена к Дню памяти и скорби. Митинги прошли в Нестеровском районе Калининградской области, на границе с Литвой. 22 июня – День памяти и скорби. В этот день в России отмечается 82-я годовщина начала Великой Отечественной войны.
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общество, литва, калининград, калининградская область, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Литва, Калининград, Калининградская область, Великая Отечественная война (1941-1945)
На границе с Литвой активисты раздавали брошюры о преступлениях нацистов

Брошюры о преступлениях нацистов раздавали на границе Калининградской области с Литвой

© Фото : РИА НовостиАкция "Знай правду! Это нельзя забывать!" на границе Калининградской области с Литвой
Акция Знай правду! Это нельзя забывать! на границе Калининградской области с Литвой - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : РИА Новости
Акция "Знай правду! Это нельзя забывать!" на границе Калининградской области с Литвой
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КАЛИНИНГРАД, 22 июн - РИА Новости. На границе с Литвой в Нестеровском районе под Калининградом прошла акция "Знай правду! Это нельзя забывать!", цель которой рассказать о преступлениях нацистов на территории Литовской ССР в годы Второй мировой войны, рассказали РИА Новости организаторы мероприятия.
«

"У нас проходит акция "Знай правду! Это нельзя забывать!". Мы раздаём прохожим брошюры на улице, знакомим людей с работой "СМЕРШа" (структура советской военной контрразведки - ред.), рассказываем о злодеяниях нацистов и их пособников, учиненных над советскими гражданами на территории литовской ССР за период 1941-1944 годов", - рассказали организаторы акции.

Они отметили, что акция приурочена к Дню памяти и скорби. Митинги прошли в Нестеровском районе Калининградской области, на границе с Литвой.
22 июня – День памяти и скорби. В этот день в России отмечается 82-я годовщина начала Великой Отечественной войны.
Зрители на мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в Бресте - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
Вчера, 01:00
 
ОбществоЛитваКалининградКалининградская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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