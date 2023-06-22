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На границе с Литвой активисты раздавали брошюры о преступлениях нацистов
На границе с Литвой активисты раздавали брошюры о преступлениях нацистов - РИА Новости, 22.06.2023
На границе с Литвой активисты раздавали брошюры о преступлениях нацистов
На границе с Литвой в Нестеровском районе под Калининградом прошла акция "Знай правду! Это нельзя забывать!", цель которой рассказать о преступлениях нацистов... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:44
2023-06-22T15:44
2023-06-22T15:44
общество
литва
калининград
калининградская область
великая отечественная война (1941-1945)
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КАЛИНИНГРАД, 22 июн - РИА Новости. На границе с Литвой в Нестеровском районе под Калининградом прошла акция "Знай правду! Это нельзя забывать!", цель которой рассказать о преступлениях нацистов на территории Литовской ССР в годы Второй мировой войны, рассказали РИА Новости организаторы мероприятия. "У нас проходит акция "Знай правду! Это нельзя забывать!". Мы раздаём прохожим брошюры на улице, знакомим людей с работой "СМЕРШа" (структура советской военной контрразведки - ред.), рассказываем о злодеяниях нацистов и их пособников, учиненных над советскими гражданами на территории литовской ССР за период 1941-1944 годов", - рассказали организаторы акции.Они отметили, что акция приурочена к Дню памяти и скорби. Митинги прошли в Нестеровском районе Калининградской области, на границе с Литвой. 22 июня – День памяти и скорби. В этот день в России отмечается 82-я годовщина начала Великой Отечественной войны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, литва, калининград, калининградская область, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Литва, Калининград, Калининградская область, Великая Отечественная война (1941-1945)
На границе с Литвой активисты раздавали брошюры о преступлениях нацистов
Брошюры о преступлениях нацистов раздавали на границе Калининградской области с Литвой