https://ria.ru/20230622/pamyat-1879735102.html
Более 12 тысяч "Свечей памяти" зажгли в Липецкой области
Более 12 тысяч "Свечей памяти" зажгли в Липецкой области - РИА Новости, 22.06.2023
Более 12 тысяч "Свечей памяти" зажгли в Липецкой области
Около 7 тысяч липчан прошли накануне по улицам областного центра, принимая участие в акции "Свеча памяти", посвященной одной из самых трагических дат в истории... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:50
2023-06-22T09:50
2023-06-22T09:50
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
елец
великая отечественная война (1941-1945)
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ЛИПЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Около 7 тысяч липчан прошли накануне по улицам областного центра, принимая участие в акции "Свеча памяти", посвященной одной из самых трагических дат в истории России, и подвигу тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость страны, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, с девяти часов вечера на площади Ленина-Соборной свечи раздавали всем, кто присоединился к акции. Шествие началось в 22:00, участники прошли по улице Зегеля до Вечного огня на площади Героев областного центра. Здесь прозвучали слова Юрия Левитана, известившие граждан Советского Союза о начале Великой Отечественной войны. Акция завершилась минутой молчания в память о миллионах человеческих жизней, которые унесла война. Участники шествия возложили цветы и свечи к мемориалу павшим воинам.Артамонов отметил, что накануне вечером и ельчане на Красной площади Города воинской славы зажгли 5 тысяч свечей. Их поставили на трафарет и огоньками нарисовали картину елецкой гаубицы с надписью "Елец помнит". Памятный знак гаубицы М-30 открыли в древнем городе к 65-летию Елецкой наступательной операции, он посвящен солдатам и офицерам 326-го артполка, освобождавшего Елец от фашистских захватчиков в декабре 1941 года."Сегодня обелиски и памятники павшим воинам и погибшим в годы войны мирным жителям есть на всей территории Липецкой области. К ним мы несем цветы, здесь мы склоняем головы перед мужеством героев, отстоявших мир и саму жизнь для детей, внуков и правнуков", – сказал Артамонов.Всероссийская акция "Свеча памяти" проходит по всей России. Жители разных городов страны зажигают свечи в память о тех, кто погиб от рук немецко-фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20230622/skorb-1879667700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, елец, великая отечественная война (1941-1945)
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Елец, Великая Отечественная война (1941-1945)
Более 12 тысяч "Свечей памяти" зажгли в Липецкой области
Губернатор Артамонов: более 12 тысяч "Свечей памяти" зажгли в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Около 7 тысяч липчан прошли накануне по улицам областного центра, принимая участие в акции "Свеча памяти", посвященной одной из самых трагических дат в истории России, и подвигу тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость страны, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, с девяти часов вечера на площади Ленина-Соборной свечи раздавали всем, кто присоединился к акции. Шествие началось в 22:00, участники прошли по улице Зегеля до Вечного огня на площади Героев областного центра. Здесь прозвучали слова Юрия Левитана, известившие граждан Советского Союза о начале Великой Отечественной войны. Акция завершилась минутой молчания в память о миллионах человеческих жизней, которые унесла война. Участники шествия возложили цветы и свечи к мемориалу павшим воинам.
Артамонов отметил, что накануне вечером и ельчане на Красной площади Города воинской славы зажгли 5 тысяч свечей. Их поставили на трафарет и огоньками нарисовали картину елецкой гаубицы с надписью "Елец помнит". Памятный знак гаубицы М-30 открыли в древнем городе к 65-летию Елецкой наступательной операции, он посвящен солдатам и офицерам 326-го артполка, освобождавшего Елец от фашистских захватчиков в декабре 1941 года.
«
"Сегодня обелиски и памятники павшим воинам и погибшим в годы войны мирным жителям есть на всей территории Липецкой области. К ним мы несем цветы, здесь мы склоняем головы перед мужеством героев, отстоявших мир и саму жизнь для детей, внуков и правнуков", – сказал Артамонов.
Всероссийская акция "Свеча памяти" проходит по всей России. Жители разных городов страны зажигают свечи в память о тех, кто погиб от рук немецко-фашистских захватчиков.
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны