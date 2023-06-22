https://ria.ru/20230622/pamyat-1879735102.html

Более 12 тысяч "Свечей памяти" зажгли в Липецкой области

Более 12 тысяч "Свечей памяти" зажгли в Липецкой области - РИА Новости, 22.06.2023

Более 12 тысяч "Свечей памяти" зажгли в Липецкой области

Около 7 тысяч липчан прошли накануне по улицам областного центра, принимая участие в акции "Свеча памяти", посвященной одной из самых трагических дат в истории... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T09:50

2023-06-22T09:50

2023-06-22T09:50

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

елец

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879733221_0:161:1600:1061_1920x0_80_0_0_c34a4bd2295abafea93126b0761d01f8.jpg

ЛИПЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Около 7 тысяч липчан прошли накануне по улицам областного центра, принимая участие в акции "Свеча памяти", посвященной одной из самых трагических дат в истории России, и подвигу тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость страны, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, с девяти часов вечера на площади Ленина-Соборной свечи раздавали всем, кто присоединился к акции. Шествие началось в 22:00, участники прошли по улице Зегеля до Вечного огня на площади Героев областного центра. Здесь прозвучали слова Юрия Левитана, известившие граждан Советского Союза о начале Великой Отечественной войны. Акция завершилась минутой молчания в память о миллионах человеческих жизней, которые унесла война. Участники шествия возложили цветы и свечи к мемориалу павшим воинам.Артамонов отметил, что накануне вечером и ельчане на Красной площади Города воинской славы зажгли 5 тысяч свечей. Их поставили на трафарет и огоньками нарисовали картину елецкой гаубицы с надписью "Елец помнит". Памятный знак гаубицы М-30 открыли в древнем городе к 65-летию Елецкой наступательной операции, он посвящен солдатам и офицерам 326-го артполка, освобождавшего Елец от фашистских захватчиков в декабре 1941 года."Сегодня обелиски и памятники павшим воинам и погибшим в годы войны мирным жителям есть на всей территории Липецкой области. К ним мы несем цветы, здесь мы склоняем головы перед мужеством героев, отстоявших мир и саму жизнь для детей, внуков и правнуков", – сказал Артамонов.Всероссийская акция "Свеча памяти" проходит по всей России. Жители разных городов страны зажигают свечи в память о тех, кто погиб от рук немецко-фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20230622/skorb-1879667700.html

липецкая область

елец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

липецкая область, игорь артамонов, елец, великая отечественная война (1941-1945)