https://ria.ru/20230622/odezhda-1879697002.html

Источник: американский производитель одежды Gap так и не ушел из России

Источник: американский производитель одежды Gap так и не ушел из России - РИА Новости, 22.06.2023

Источник: американский производитель одежды Gap так и не ушел из России

Американский производитель одежды Gap не ушел из России; компания действительно закрыла ряд своих магазинов в стране, однако в оставшихся локациях она продает... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T02:49

2023-06-22T02:49

2023-06-22T05:54

россия

турция

москва

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828755921_0:183:3192:1979_1920x0_80_0_0_ffdf3c42aede58f5a4e4062e14271ea1.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Американский производитель одежды Gap не ушел из России; компания действительно закрыла ряд своих магазинов в стране, однако в оставшихся локациях она продает вещи турецких брендов, рассказал РИА Новости источник на рынке.В прошлом году газета "Известия" со ссылкой на консалтинговую компанию CORE.XP сообщала о том, что Gap решил полностью покинуть российский рынок и закрыть свои магазины в стране. На тот момент все 11 магазинов бренда (десять в Москве и один в Санкт-Петербурге) еще продолжали работать, вероятно, из-за того, что арендные контракты предусматривали уведомление об одностороннем разрыве за 3-6 месяцев."Gap ничего не продавал, они вывезли остатки из России в Турцию и там их продают, а к нам завели новые турецкие бренды", - заявил собеседник агентства. Он также подчеркнул, что собственник остался прежним, однако компания оставила не все магазины — "часть освободила".Основатель и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская, в свою очередь, предположила, что бренд избавился от неэффективных локаций, а дальнейшее присутствие как раз поддерживается другими марками. Одним из критериев успешности этого проекта, на ее взгляд, является ассортимент в нужном ценовом сегменте.Сумишевская также отметила, что у России с дружественной Турцией налажена логистика — от чего ее и могли выбрать в качестве "партнера" в данном случае. Кроме того, турецкие компании ранее уже выкупали бизнесы в России, принадлежащие зарубежным брендам, чтобы они могли остаться в стране.С 20 марта Reebok приостановила деятельность на российском рынке. Позднее стало известно, что товары компании вновь начнут продаваться в России через российское юридическое лицо турецкого холдинга FLO Retailing. А в июне стало известно, что американский производитель бытовой техники Whirlpool продает турецкой Arcelik свои российские активы — АО "Индезит Интернешнл" и ООО "Вирлпул РУС".

https://ria.ru/20230529/investory-1874728443.html

https://ria.ru/20230620/import-1879263322.html

россия

турция

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, турция, москва, экономика