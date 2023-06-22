Кулеба обсудил с генсеком НАТО перспективы вступления Украины в альянс
Кулеба обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом перспективы вступления Украины в альянс
© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, основной темой которого стали возможные аспекты решения НАТО по вероятности вступления страны в альянс.
"Телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом. Мы тесно сотрудничаем с генеральным секретарем и столицами стран НАТО, чтобы сделать (саммит - ред.) в Вильнюсе успешным. Мы сконцентрировались полностью на возможных составляющих решения НАТО по перспективам членства Украины", - заявил Кулеба.
Он также утверждает, что Украина якобы может сделать НАТО "сильнее". Ранее Кулеба заявлял, что Украину не устроит никакое другое решение июльского саммита НАТО в Вильнюс, кроме приглашения вступить в альянс.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.