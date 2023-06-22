https://ria.ru/20230622/musk-1879835170.html

Маск предложил место для боя с Цукербергом

Маск предложил место для боя с Цукербергом - РИА Новости, 22.06.2023

Маск предложил место для боя с Цукербергом

Владелец соцсети Twitter и глава Tesla Илон Маск определился с местом боя с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом, предлагает провести поединок в... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T16:45

2023-06-22T16:45

2023-06-22T16:45

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Владелец соцсети Twitter и глава Tesla Илон Маск определился с местом боя с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом, предлагает провести поединок в Лас-Вегасе. Маск ранее написал в своем Twitter-аккаунте, что готов к бою с Цукербергом в клетке. Позднее Цукерберг предложил главе Tesla в своем Instagram*-аккаунте прислать местоположение. Издание Verge подтвердило, что сообщение главы Meta* - не шутка. "Октагон в Вегасе", - написал Маск в Twitter в ответ на публикацию журналиста Verge. Маск также заявил в соцсети, что у него есть прием, который он называет "морж", заключающийся в том, чтобы "лежать на противнике и ничего не делать". Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. Twitter Inc. была основана в 2006 году в качестве социальной сети для обмена короткими сообщениями. Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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в мире, лас-вегас, россия, марк цукерберг, илон маск, технологии, tesla motors, facebook, twitter