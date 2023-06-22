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ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма

ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма - РИА Новости, 22.06.2023

ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма

Украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T07:36

2023-06-22T07:36

2023-06-22T13:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара", — написал он.По словам Сальдо, киевский режим хочет запугать херсонцев и посеять панику среди населения, но это ему не удастся. Она также пообещал, что мост отремонтируют в самом скором времени.Он отметил, что сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать — временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.По предварительной оценке, при атаке применялись британские ракеты Storm Shadow, добавил Сальдо. "На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет", — подчеркнул он.Глава Крыма Сергей Аксенов, со своей стороны, сообщил, что взрывотехники уже проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса, а профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков отметил, что обстрел Чонгарского моста не сможет серьезно нарушить логистику транспортного сухопутного коридора в Крым. Он пояснил, что полуостров соединяют с Херсонской областью три пункта пропуска — два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. Пока идет обследование Чонгарского моста, для поездок в Запорожскую и Херсонскую область следует выбирать маршрут через Армянск, порекомендовал Крючков.О том, что ВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow, 20 июня сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, применение этих ракет вне зоны спецоперации повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.

https://ria.ru/20230621/udar-1879688108.html

https://ria.ru/20230620/rakety-1879322086.html

херсонская область

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вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо, происшествия