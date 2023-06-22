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ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма - РИА Новости, 22.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:36 22.06.2023 (обновлено: 13:33 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/most-1879710488.html
ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма
ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма - РИА Новости, 22.06.2023
ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма
Украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T07:36
2023-06-22T13:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара", — написал он.По словам Сальдо, киевский режим хочет запугать херсонцев и посеять панику среди населения, но это ему не удастся. Она также пообещал, что мост отремонтируют в самом скором времени.Он отметил, что сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать — временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.По предварительной оценке, при атаке применялись британские ракеты Storm Shadow, добавил Сальдо. "На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет", — подчеркнул он.Глава Крыма Сергей Аксенов, со своей стороны, сообщил, что взрывотехники уже проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса, а профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков отметил, что обстрел Чонгарского моста не сможет серьезно нарушить логистику транспортного сухопутного коридора в Крым. Он пояснил, что полуостров соединяют с Херсонской областью три пункта пропуска — два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. Пока идет обследование Чонгарского моста, для поездок в Запорожскую и Херсонскую область следует выбирать маршрут через Армянск, порекомендовал Крючков.О том, что ВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow, 20 июня сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, применение этих ракет вне зоны спецоперации повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.
https://ria.ru/20230621/udar-1879688108.html
https://ria.ru/20230620/rakety-1879322086.html
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вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма

Сальдо: ВСУ ракетами Storm Shadow атаковали мосты на границе Херсонской области и Крыма

© Telegram-канал Владимира СальдоПовреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ
© Telegram-канал Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара", — написал он.
По словам Сальдо, киевский режим хочет запугать херсонцев и посеять панику среди населения, но это ему не удастся. Она также пообещал, что мост отремонтируют в самом скором времени.
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Он отметил, что сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать — временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.
По предварительной оценке, при атаке применялись британские ракеты Storm Shadow, добавил Сальдо.

"На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет", — подчеркнул он.

Глава Крыма Сергей Аксенов, со своей стороны, сообщил, что взрывотехники уже проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса, а профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.
Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков отметил, что обстрел Чонгарского моста не сможет серьезно нарушить логистику транспортного сухопутного коридора в Крым. Он пояснил, что полуостров соединяют с Херсонской областью три пункта пропуска — два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. Пока идет обследование Чонгарского моста, для поездок в Запорожскую и Херсонскую область следует выбирать маршрут через Армянск, порекомендовал Крючков.
О том, что ВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow, 20 июня сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, применение этих ракет вне зоны спецоперации повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.
Шойгу: применение ракет Storm Shadow и HIMARS вне зоны СВО повлечет удары по центрам принятия решений - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Шойгу: Украина планирует нанести удары по Крыму ракетами Storm Shadow
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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