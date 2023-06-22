ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма
Сальдо: ВСУ ракетами Storm Shadow атаковали мосты на границе Херсонской области и Крыма
© Telegram-канал Владимира СальдоПовреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ
© Telegram-канал Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара", — написал он.
По словам Сальдо, киевский режим хочет запугать херсонцев и посеять панику среди населения, но это ему не удастся. Она также пообещал, что мост отремонтируют в самом скором времени.
Он отметил, что сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать — временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.
По предварительной оценке, при атаке применялись британские ракеты Storm Shadow, добавил Сальдо.
"На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет", — подчеркнул он.
Глава Крыма Сергей Аксенов, со своей стороны, сообщил, что взрывотехники уже проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса, а профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.
Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков отметил, что обстрел Чонгарского моста не сможет серьезно нарушить логистику транспортного сухопутного коридора в Крым. Он пояснил, что полуостров соединяют с Херсонской областью три пункта пропуска — два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. Пока идет обследование Чонгарского моста, для поездок в Запорожскую и Херсонскую область следует выбирать маршрут через Армянск, порекомендовал Крючков.
О том, что ВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow, 20 июня сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, применение этих ракет вне зоны спецоперации повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.