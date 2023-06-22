Матвиенко: ситуация в мире по взрывоопасности превосходит Карибский кризис
Спикер Совфеда Матвиенко: Запад держит курс на эскалацию конфликта, поставляя оружие Киеву
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Ситуация в мире по взрывоопасности превосходит Карибский кризис, Запад твёрдо держит курс на эскалацию конфликта, накачивая Киев оружием, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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"Человечество проходит сейчас, пожалуй, самый сложный этап с момента окончания Второй мировой войны. По взрывоопасности, считаю, даже превосходящий Карибский кризис 1962 года. И ответственность за это лежит исключительно на США и их союзниках", - написала спикер в своем блоге на сайте Совфеда, в материале, приуроченном к Дню памяти и скорби 22 июня.
По ее словам, уже всем очевидно, что главным противником России выступает отнюдь не киевский режим, а коллективный Запад во главе с США, тщательно подготовившие этот конфликт. "В их стратегии Украина, её жители – всего лишь расходный материал в военных действиях, призванных подвести, наконец, черту под многовековыми попытками Запада навсегда снять с повестки "русский вопрос". И нет никаких признаков, что Вашингтон, его сателлиты намерены отказаться от этих планов", - написала политик.
Напротив, считает Матвиенко, "всё свидетельствует о том, что Запад поднимает ставки: твёрдо держит курс на эскалацию конфликта, накачивание Киева вооружениями, техникой". В том числе со всё более мощными боевыми характеристиками, подчеркнула она.
Матвиенко заявила, что Москва в полной мере отдаёт себе отчёт в потенциале стран коллективного Запада, в той или иной степени поддерживающих украинских неонацистов, но сомнений в победе нет.
"В основе нашей уверенности – сплочённость российского общества, многонационального российского народа, адаптивность, надежность отечественной экономики, мощь военно-промышленного комплекса. И, конечно же, мужество и героизм наших бойцов, вдохновляемых подвигом тех, кто отстоял свободу и независимость Родины в грозные годы Великой Отечественной войны. И сегодня победа будет за нами", - подчеркнула Матвиенко.
В связи с непрекращающимся военным, дипломатическим и экономическим давлением США на Кубу советское политическое руководство по ее просьбе в июне 1962 года приняло решение о развертывании на острове советских войск, в том числе ракетных (кодовое название "Анадырь"). Это объяснялось необходимостью предотвратить вооруженную агрессию США на Кубу и противопоставить советские ракеты американским, развернутым в Италии и Турции.