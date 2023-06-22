https://ria.ru/20230622/matvienko-1879690954.html

Матвиенко заявила о фашизации политических элит Запада

Матвиенко заявила о фашизации политических элит Запада - РИА Новости, 22.06.2023

Матвиенко заявила о фашизации политических элит Запада

Запад, развязав украинский конфликт и потакая антироссийским заявлениям Киева, сам не смог остаться незапятнанным, идет фашизация его политических элит, считает РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T00:13

2023-06-22T00:13

2023-06-22T00:13

киев

украина

валентина матвиенко

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Запад, развязав украинский конфликт и потакая антироссийским заявлениям Киева, сам не смог остаться незапятнанным, идет фашизация его политических элит, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В сообщении в своем блоге на сайте Совфеда, приуроченном ко Дню памяти и скорби 22 июня, началу Великой отечественной войны, сенатор отметила, что "на протяжении многих десятилетий наша страна жила в убеждении, что после тех страданий и бедствий, которые принесла человечеству та ужасная война, что-либо подобное исключено в принципе". Однако история совершила очередной свой зигзаг, заявила она. "Нацизм не просто поднял голову. Он пришёл к власти в 2014 году на Украине в результате государственного переворота… И призывы убивать русских, убивать как можно больше звучат сейчас не только со стороны украинских боевиков, бандеровцев, но и официальных представителей теперь уже откровенно террористического киевского режима", - подчеркнула она. По ее словам, призывы звучат не только с молчаливого одобрения Запада, но и откровенно им поддерживаются. Более того, нацистский режим киевского толка – это проект Запада, который он, можно сказать, сконструировал своими руками и довел до кондиции, написала спикер. "Конечно, и сам Запад, занимаясь подобными манипуляциями, не сможет оставаться незапятнанным. Считаю, уже есть все основания говорить об определенной фашизации его политики, его элит. Речь идет о реализации ими идеи становления строя гибридного типа: либерального по риторике, тоталитарного, диктаторского по своей сути. Где за внешней респектабельностью – жесткая ставка на силовое давление, убеждённость в своем превосходстве над другими народами, сравнимая с откровенной ксенофобией Рейха", - отметила Матвиенко. По мнению законодателя, по ряду позиций современный Запад оставил позади даже нацистов прошлого, превзошел их в настойчивом, последовательном разрушении базовых гуманистических ценностей. В стремлении направить достижения науки, технологий в русло "расчеловечивания" людей, превращении их в полностью манипулируемые существа, добавила она. "Нельзя сказать, что наша страна была в полной мере готова к новым реалиям. Приходится признать, что многие долгое время находились в плену иллюзий относительно западной цивилизации, её якобы демократичности, просвещённости, гуманизма. Заблуждались и в том, что касается её отношения к России", - считает спикер. По словам Матвиенко, сейчас лицемерие Запада, "зашитая" в его ментальный код русофобия видны так отчётливо как никогда прежде. "Тем не менее, миражи развеиваются, на мой взгляд, медленнее, чем можно было ожидать. Тех, кто пока не готов расстаться с ними, всё ещё немало. Что требует от государства, общества дальнейших усилий в сфере воспитания, культуры, информационной политики", - уверена она. Недооценивать значимость фактора духовной сплоченности, духовной крепости нашего общества в критический момент истории мы точно не намерены, заключила политик.

https://ria.ru/20230621/turbiny-1879445069.html

https://ria.ru/20230619/naryshkin-1879227918.html

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киев, украина, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире