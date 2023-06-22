https://ria.ru/20230622/krym-1879794114.html

В Крыму рассекретили документы о деятельности украинских националистов

В Крыму рассекретили документы о деятельности украинских националистов - РИА Новости, 22.06.2023

В Крыму рассекретили документы о деятельности украинских националистов

В Крыму рассекретили документы о деятельности украинских националистов на полуострове в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:57

2023-06-22T13:57

2023-06-22T13:57

организация украинских националистов

великая отечественная война (1941-1945)

россия

республика крым

безопасность

без срока давности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795983501_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_43d5cd8f92a24a49299c79f80d8a178f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. В Крыму рассекретили документы о деятельности украинских националистов на полуострове в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "В Государственный архив Республики Крым переданы копии уникальных документов ведомственных архивов, которые подтверждают многочисленные факты преступной деятельности украинских националистов в годы Великой Отечественной войны на полуострове", - говорится в сообщении. Передача копий секретных документов состоялась в рамках проекта "Без срока давности". По данным ведомства, документы свидетельствуют о целенаправленной работе организации украинских националистов* (ОУН* - признана в России экстремистской организацией) по распространению своей идеологии, вербовке членов добровольческих националистических батальонов и карательных отрядов, участвовавших в преступлениях против мирных граждан и военнопленных, тесном сотрудничестве украинских националистов с немецко-фашистскими оккупантами Крымского полуострова. "Один из украинских националистов, работая управдомом в Симферопольской городской управе, составил и передал полиции списки на 150 евреев, в том числе стариков, женщин и детей, которых нацисты расстреляли в противотанковом рву возле Симферополя", - рассказали в ведомстве. По данным пресс-службы, украинские националисты в Крыму занимались доносами, распространением идеологии исключительности украинской нации и действовали под жестким контролем немецких оккупационных властей. "Украинская националистическая идеология не вызвала поддержки и понимания у населения многонационального Крыма, а преступления против жителей полуострова дискредитировали ОУНовцев в глазах крымчан", - подчеркнули в пресс-службе.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20221102/natsizm-1828677526.html

https://ria.ru/20230523/konovalets-1873448332.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

организация украинских националистов, великая отечественная война (1941-1945), россия, республика крым, безопасность, без срока давности