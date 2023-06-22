https://ria.ru/20230622/krym-1879794114.html
В Крыму рассекретили документы о деятельности украинских националистов
В Крыму рассекретили документы о деятельности украинских националистов - РИА Новости, 22.06.2023
В Крыму рассекретили документы о деятельности украинских националистов
В Крыму рассекретили документы о деятельности украинских националистов на полуострове в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:57
2023-06-22T13:57
2023-06-22T13:57
организация украинских националистов
великая отечественная война (1941-1945)
россия
республика крым
безопасность
без срока давности
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. В Крыму рассекретили документы о деятельности украинских националистов на полуострове в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "В Государственный архив Республики Крым переданы копии уникальных документов ведомственных архивов, которые подтверждают многочисленные факты преступной деятельности украинских националистов в годы Великой Отечественной войны на полуострове", - говорится в сообщении. Передача копий секретных документов состоялась в рамках проекта "Без срока давности". По данным ведомства, документы свидетельствуют о целенаправленной работе организации украинских националистов* (ОУН* - признана в России экстремистской организацией) по распространению своей идеологии, вербовке членов добровольческих националистических батальонов и карательных отрядов, участвовавших в преступлениях против мирных граждан и военнопленных, тесном сотрудничестве украинских националистов с немецко-фашистскими оккупантами Крымского полуострова. "Один из украинских националистов, работая управдомом в Симферопольской городской управе, составил и передал полиции списки на 150 евреев, в том числе стариков, женщин и детей, которых нацисты расстреляли в противотанковом рву возле Симферополя", - рассказали в ведомстве. По данным пресс-службы, украинские националисты в Крыму занимались доносами, распространением идеологии исключительности украинской нации и действовали под жестким контролем немецких оккупационных властей. "Украинская националистическая идеология не вызвала поддержки и понимания у населения многонационального Крыма, а преступления против жителей полуострова дискредитировали ОУНовцев в глазах крымчан", - подчеркнули в пресс-службе.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20221102/natsizm-1828677526.html
https://ria.ru/20230523/konovalets-1873448332.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
организация украинских националистов, великая отечественная война (1941-1945), россия, республика крым, безопасность, без срока давности
Организация украинских националистов, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия, Республика Крым, Безопасность, Без срока давности
В Крыму рассекретили документы о деятельности украинских националистов
В Крыму рассекретили документы о деятельности бандеровцев на полуострове в годы войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. В Крыму рассекретили документы о деятельности украинских националистов на полуострове в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"В Государственный архив Республики Крым
переданы копии уникальных документов ведомственных архивов, которые подтверждают многочисленные факты преступной деятельности украинских националистов в годы Великой Отечественной войны на полуострове", - говорится в сообщении. Передача копий секретных документов состоялась в рамках проекта "Без срока давности".
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По данным ведомства, документы свидетельствуют о целенаправленной работе организации украинских националистов* (ОУН
* - признана в России экстремистской организацией) по распространению своей идеологии, вербовке членов добровольческих националистических батальонов и карательных отрядов, участвовавших в преступлениях против мирных граждан и военнопленных, тесном сотрудничестве украинских националистов с немецко-фашистскими оккупантами Крымского полуострова.
"Один из украинских националистов, работая управдомом в Симферопольской городской управе, составил и передал полиции списки на 150 евреев, в том числе стариков, женщин и детей, которых нацисты расстреляли в противотанковом рву возле Симферополя", - рассказали в ведомстве.
По данным пресс-службы, украинские националисты в Крыму занимались доносами, распространением идеологии исключительности украинской нации и действовали под жестким контролем немецких оккупационных властей. "Украинская националистическая идеология не вызвала поддержки и понимания у населения многонационального Крыма, а преступления против жителей полуострова дискредитировали ОУНовцев в глазах крымчан", - подчеркнули в пресс-службе.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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