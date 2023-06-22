Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассекретили документы о деятельности украинских националистов - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/krym-1879794114.html
В Крыму рассекретили документы о деятельности украинских националистов
В Крыму рассекретили документы о деятельности украинских националистов - РИА Новости, 22.06.2023
В Крыму рассекретили документы о деятельности украинских националистов
В Крыму рассекретили документы о деятельности украинских националистов на полуострове в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:57
2023-06-22T13:57
организация украинских националистов
великая отечественная война (1941-1945)
россия
республика крым
безопасность
без срока давности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795983501_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_43d5cd8f92a24a49299c79f80d8a178f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. В Крыму рассекретили документы о деятельности украинских националистов на полуострове в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "В Государственный архив Республики Крым переданы копии уникальных документов ведомственных архивов, которые подтверждают многочисленные факты преступной деятельности украинских националистов в годы Великой Отечественной войны на полуострове", - говорится в сообщении. Передача копий секретных документов состоялась в рамках проекта "Без срока давности". По данным ведомства, документы свидетельствуют о целенаправленной работе организации украинских националистов* (ОУН* - признана в России экстремистской организацией) по распространению своей идеологии, вербовке членов добровольческих националистических батальонов и карательных отрядов, участвовавших в преступлениях против мирных граждан и военнопленных, тесном сотрудничестве украинских националистов с немецко-фашистскими оккупантами Крымского полуострова. "Один из украинских националистов, работая управдомом в Симферопольской городской управе, составил и передал полиции списки на 150 евреев, в том числе стариков, женщин и детей, которых нацисты расстреляли в противотанковом рву возле Симферополя", - рассказали в ведомстве. По данным пресс-службы, украинские националисты в Крыму занимались доносами, распространением идеологии исключительности украинской нации и действовали под жестким контролем немецких оккупационных властей. "Украинская националистическая идеология не вызвала поддержки и понимания у населения многонационального Крыма, а преступления против жителей полуострова дискредитировали ОУНовцев в глазах крымчан", - подчеркнули в пресс-службе.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20221102/natsizm-1828677526.html
https://ria.ru/20230523/konovalets-1873448332.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795983501_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_e23b00fc3033fbb7cd61535ae10554d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
организация украинских националистов, великая отечественная война (1941-1945), россия, республика крым, безопасность, без срока давности
Организация украинских националистов, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия, Республика Крым, Безопасность, Без срока давности
В Крыму рассекретили документы о деятельности украинских националистов

В Крыму рассекретили документы о деятельности бандеровцев на полуострове в годы войны

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкНа развалинах Севастополя около Графской пристани
На развалинах Севастополя около Графской пристани - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
На развалинах Севастополя около Графской пристани. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. В Крыму рассекретили документы о деятельности украинских националистов на полуострове в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"В Государственный архив Республики Крым переданы копии уникальных документов ведомственных архивов, которые подтверждают многочисленные факты преступной деятельности украинских националистов в годы Великой Отечественной войны на полуострове", - говорится в сообщении. Передача копий секретных документов состоялась в рамках проекта "Без срока давности".
Расправа бандеровцев над польской семьей: молодой матерью и тремя ее годовалыми детьми, 1944 год - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Историк призвал создать аналог советской комиссии по зверствам нацистов
2 ноября 2022, 14:46
По данным ведомства, документы свидетельствуют о целенаправленной работе организации украинских националистов* (ОУН* - признана в России экстремистской организацией) по распространению своей идеологии, вербовке членов добровольческих националистических батальонов и карательных отрядов, участвовавших в преступлениях против мирных граждан и военнопленных, тесном сотрудничестве украинских националистов с немецко-фашистскими оккупантами Крымского полуострова.
"Один из украинских националистов, работая управдомом в Симферопольской городской управе, составил и передал полиции списки на 150 евреев, в том числе стариков, женщин и детей, которых нацисты расстреляли в противотанковом рву возле Симферополя", - рассказали в ведомстве.
По данным пресс-службы, украинские националисты в Крыму занимались доносами, распространением идеологии исключительности украинской нации и действовали под жестким контролем немецких оккупационных властей. "Украинская националистическая идеология не вызвала поддержки и понимания у населения многонационального Крыма, а преступления против жителей полуострова дискредитировали ОУНовцев в глазах крымчан", - подчеркнули в пресс-службе.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Присяга сечевых стрельцов - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
"Сталин все планировал лично". Как устранили главного украинского нациста
23 мая, 08:00
 
Организация украинских националистовВеликая Отечественная война (1941-1945)РоссияРеспублика КрымБезопасностьБез срока давности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала