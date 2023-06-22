https://ria.ru/20230622/kontseptsiya-1879708648.html

Сирия и Турция согласились с концепцией по нормализации отношений

Сирия и Турция согласились с концепцией по нормализации отношений - РИА Новости, 22.06.2023

Сирия и Турция согласились с концепцией по нормализации отношений

Сирия, Турция и Иран согласились с концепцией "дорожной карты", представленной Россией, по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, заявил в интервью... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T07:22

2023-06-22T07:22

2023-06-22T09:13

сирия

россия

турция

александр лаврентьев

сергей лавров

в мире

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АСТАНА, 22 июн – РИА Новости. Сирия, Турция и Иран согласились с концепцией "дорожной карты", представленной Россией, по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. "Все стороны в целом согласились с концепцией "дорожной карты" по продвижению процесса нормализации отношений и высказали свои соображения и предложения. Теперь их нужно систематизировать и согласовать", - сказал он. По его словам, этот процесс займет определенное время. "Самое главное, что он идет вперед, это процесс поступательный. Особенно затягивать с этим нельзя, с этим все согласились", - добавил Лаврентьев. Министры иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана по итогам встречи в Москве 10 мая распорядились работать над проектом "дорожной карты", а в Астане 20 июня прошла встреча заместителей министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана, где рассматривался этот вопрос. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов. Читайте полный текст интервью Александра Лаврентьева >>

https://ria.ru/20230621/siriya-1879516852.html

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сирия, россия, турция, александр лаврентьев, сергей лавров, в мире