https://ria.ru/20230622/kontrakt-1879776786.html

В ВС России поступили 52 тысячи добровольцев, заявил Шойгу

В ВС России поступили 52 тысячи добровольцев, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.06.2023

В ВС России поступили 52 тысячи добровольцев, заявил Шойгу

В российские войска набрано 114 тысяч человек по прямому контракту и 52 тысячи добровольцев, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с президентом... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:37

2023-06-22T12:37

2023-06-22T12:37

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В российские войска набрано 114 тысяч человек по прямому контракту и 52 тысячи добровольцев, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. "По контракту на сегодняшнее утро набрано 114 тысяч человек, это по прямому контракту, и плюс к этому 52 тысячи – это добровольцы", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230622/armiya-1879769874.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность