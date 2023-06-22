https://ria.ru/20230622/kontrakt-1879776786.html
В ВС России поступили 52 тысячи добровольцев, заявил Шойгу
В ВС России поступили 52 тысячи добровольцев, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.06.2023
В ВС России поступили 52 тысячи добровольцев, заявил Шойгу
В российские войска набрано 114 тысяч человек по прямому контракту и 52 тысячи добровольцев, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с президентом... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:37
2023-06-22T12:37
2023-06-22T12:37
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В российские войска набрано 114 тысяч человек по прямому контракту и 52 тысячи добровольцев, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. "По контракту на сегодняшнее утро набрано 114 тысяч человек, это по прямому контракту, и плюс к этому 52 тысячи – это добровольцы", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230622/armiya-1879769874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В ВС России поступили 52 тысячи добровольцев, заявил Шойгу
Шойгу: в ВС России набрано 114 тысяч по прямому контракту и 52 тысячи добровольцев