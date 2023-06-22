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Контракты с Минобороны подписали более 20 добровольческих формирований - РИА Новости, 22.06.2023
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05:18 22.06.2023 (обновлено: 09:14 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/kontrakt-1879702819.html
Контракты с Минобороны подписали более 20 добровольческих формирований
Контракты с Минобороны подписали более 20 добровольческих формирований - РИА Новости, 22.06.2023
Контракты с Минобороны подписали более 20 добровольческих формирований
Еще четыре добровольческих подразделения, участвующие в спецоперации, подписали контракты с Минобороны, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T05:18
2023-06-22T09:14
россия
безопасность
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Еще четыре добровольческих подразделения, участвующие в спецоперации, подписали контракты с Минобороны, сообщили в военном ведомстве."Командиры еще четырех добровольческих подразделений, выполняющих боевые задачи в районах проведения специальной военной операции, подписали контракты с представителем Минобороны России генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым", — говорится в релизе.Всего подписали контракты уже более 20 формирований, уточнили в Минобороны.Как рассказал командир подразделения с позывным Турок, добровольцы не были вправе требовать от государства таких же льгот, которые положены военнослужащим, но государство само пошло им навстречу."Нет высшей чести, чем мундир русского солдата и офицера, в этом вся суть добровольческого движения. Сегодняшнее подписание контракта с министерством обороны только лишь подчеркивает, что эта мотивация — двусторонняя. И Родина ценит, и мы стремимся принести максимум пользы для Родины", — добавил командир другой добровольческой бригады с позывным Патриот.В Минобороны напомнили, что контракты определяют правовое регулирование и деятельность добровольческих формирований в зоне СВО, а также подразумевают, что установленные государством меры социальной защиты и поддержки будут распространяться на всех добровольцев и членов их семей.Министр обороны Сергей Шойгу 10 июня подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях. В соответствии с ним все добровольческие отряды до 1 июля должны подписать контракты с Минобороны. Это повысит эффективность применения таких подразделений в составе Объединенной группировки войск. Первыми подписавшими контракт стали бойцы отряда "Ахмат".
https://ria.ru/20230612/kontrakt-1877593034.html
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россия, безопасность
Россия, Безопасность
Контракты с Минобороны подписали более 20 добровольческих формирований

Число добровольческих формирований, подписавших контракты с Минобороны, превысило 20

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСборный пункт
Сборный пункт - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сборный пункт. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Еще четыре добровольческих подразделения, участвующие в спецоперации, подписали контракты с Минобороны, сообщили в военном ведомстве.
"Командиры еще четырех добровольческих подразделений, выполняющих боевые задачи в районах проведения специальной военной операции, подписали контракты с представителем Минобороны России генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым", — говорится в релизе.
Всего подписали контракты уже более 20 формирований, уточнили в Минобороны.
Как рассказал командир подразделения с позывным Турок, добровольцы не были вправе требовать от государства таких же льгот, которые положены военнослужащим, но государство само пошло им навстречу.
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"Нет высшей чести, чем мундир русского солдата и офицера, в этом вся суть добровольческого движения. Сегодняшнее подписание контракта с министерством обороны только лишь подчеркивает, что эта мотивация — двусторонняя. И Родина ценит, и мы стремимся принести максимум пользы для Родины", — добавил командир другой добровольческой бригады с позывным Патриот.
В Минобороны напомнили, что контракты определяют правовое регулирование и деятельность добровольческих формирований в зоне СВО, а также подразумевают, что установленные государством меры социальной защиты и поддержки будут распространяться на всех добровольцев и членов их семей.
Министр обороны Сергей Шойгу 10 июня подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях. В соответствии с ним все добровольческие отряды до 1 июля должны подписать контракты с Минобороны. Это повысит эффективность применения таких подразделений в составе Объединенной группировки войск. Первыми подписавшими контракт стали бойцы отряда "Ахмат".
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