https://ria.ru/20230622/kontrakt-1879702819.html

Контракты с Минобороны подписали более 20 добровольческих формирований

Контракты с Минобороны подписали более 20 добровольческих формирований - РИА Новости, 22.06.2023

Контракты с Минобороны подписали более 20 добровольческих формирований

Еще четыре добровольческих подразделения, участвующие в спецоперации, подписали контракты с Минобороны, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T05:18

2023-06-22T05:18

2023-06-22T09:14

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безопасность

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Еще четыре добровольческих подразделения, участвующие в спецоперации, подписали контракты с Минобороны, сообщили в военном ведомстве."Командиры еще четырех добровольческих подразделений, выполняющих боевые задачи в районах проведения специальной военной операции, подписали контракты с представителем Минобороны России генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым", — говорится в релизе.Всего подписали контракты уже более 20 формирований, уточнили в Минобороны.Как рассказал командир подразделения с позывным Турок, добровольцы не были вправе требовать от государства таких же льгот, которые положены военнослужащим, но государство само пошло им навстречу."Нет высшей чести, чем мундир русского солдата и офицера, в этом вся суть добровольческого движения. Сегодняшнее подписание контракта с министерством обороны только лишь подчеркивает, что эта мотивация — двусторонняя. И Родина ценит, и мы стремимся принести максимум пользы для Родины", — добавил командир другой добровольческой бригады с позывным Патриот.В Минобороны напомнили, что контракты определяют правовое регулирование и деятельность добровольческих формирований в зоне СВО, а также подразумевают, что установленные государством меры социальной защиты и поддержки будут распространяться на всех добровольцев и членов их семей.Министр обороны Сергей Шойгу 10 июня подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях. В соответствии с ним все добровольческие отряды до 1 июля должны подписать контракты с Минобороны. Это повысит эффективность применения таких подразделений в составе Объединенной группировки войск. Первыми подписавшими контракт стали бойцы отряда "Ахмат".

https://ria.ru/20230612/kontrakt-1877593034.html

https://ria.ru/20230614/sudoplatov-1878169556.html

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