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Посольство Китая пригрозило последствиями за слова Байдена о Си Цзиньпине - РИА Новости, 22.06.2023
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18:04 22.06.2023 (обновлено: 19:53 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/kitay-1879856452.html
Посольство Китая пригрозило последствиями за слова Байдена о Си Цзиньпине
Посольство Китая пригрозило последствиями за слова Байдена о Си Цзиньпине - РИА Новости, 22.06.2023
Посольство Китая пригрозило последствиями за слова Байдена о Си Цзиньпине
Пекин расценивает слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине как политическую провокацию, сообщил CNN со ссылкой на представителя... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T18:04
2023-06-22T19:53
в мире
китай
сша
джо байден
си цзиньпин
энтони блинкен
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Пекин расценивает слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине как политическую провокацию, сообщил CNN со ссылкой на представителя китайской дипмиссии в Вашингтоне.&quot;Байден ранее ясно говорил о том, что Соединенные Штаты уважают китайскую систему и не стремятся изменить ее &lt;...&gt;, но недавние безответственные заявления о китайской политической системе и высшем руководителе не могут не вызвать вопросов об искренности американской стороны&quot;, — приводит телеканал его слова.Дипломат призвал Вашингтон отказаться от высказываний главы государства. В противном случае США ждут последствия, ответственность за которые будет лежать на американской стороне.Позднее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что президент продолжит высказываться "прямо" и "откровенно". Так он ответил на вопрос, придерживается ли Байден своих слов о китайском лидере.Во вторник Джо Байден заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов". Слова американского лидера прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами.Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, в свою очередь, отметила, что слова Байдена крайне безответственны и серьезно нарушают дипломатический этикет. Она назвала подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.
https://ria.ru/20230622/tszinpin-1879699839.html
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в мире, китай, сша, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен, джон кирби
В мире, Китай, США, Джо Байден, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен, Джон Кирби
Посольство Китая пригрозило последствиями за слова Байдена о Си Цзиньпине

CNN: посольство КНР назвало слова Байдена о Си Цзиньпине провокацией и пригрозило ответом

© AFP 2023 / SAUL LOEBПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Пекин расценивает слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине как политическую провокацию, сообщил CNN со ссылкой на представителя китайской дипмиссии в Вашингтоне.
«

"Байден ранее ясно говорил о том, что Соединенные Штаты уважают китайскую систему и не стремятся изменить ее <...>, но недавние безответственные заявления о китайской политической системе и высшем руководителе не могут не вызвать вопросов об искренности американской стороны", — приводит телеканал его слова.

Дипломат призвал Вашингтон отказаться от высказываний главы государства. В противном случае США ждут последствия, ответственность за которые будет лежать на американской стороне.
Позднее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что президент продолжит высказываться "прямо" и "откровенно". Так он ответил на вопрос, придерживается ли Байден своих слов о китайском лидере.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
СМИ: слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников
Вчера, 04:00
Во вторник Джо Байден заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".
Слова американского лидера прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, в свою очередь, отметила, что слова Байдена крайне безответственны и серьезно нарушают дипломатический этикет. Она назвала подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.

Инцидент с китайским воздушным шаром произошел в начале года. Аэростат пересек всю территорию США, после чего его сбили над Атлантикой. Вашингтон утверждает, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает. Китайская сторона неоднократно подчеркивала, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.

Президент США Джо Байден в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Не смог удержаться: Байден обнулил договоренности с Китаем
Вчера, 08:00
 
В миреКитайСШАДжо БайденСи ЦзиньпинЭнтони БлинкенДжон Кирби
 
 
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