https://ria.ru/20230622/kitay-1879856452.html

Посольство Китая пригрозило последствиями за слова Байдена о Си Цзиньпине

Посольство Китая пригрозило последствиями за слова Байдена о Си Цзиньпине - РИА Новости, 22.06.2023

Посольство Китая пригрозило последствиями за слова Байдена о Си Цзиньпине

Пекин расценивает слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине как политическую провокацию, сообщил CNN со ссылкой на представителя... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T18:04

2023-06-22T18:04

2023-06-22T19:53

в мире

китай

сша

джо байден

си цзиньпин

энтони блинкен

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Пекин расценивает слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине как политическую провокацию, сообщил CNN со ссылкой на представителя китайской дипмиссии в Вашингтоне."Байден ранее ясно говорил о том, что Соединенные Штаты уважают китайскую систему и не стремятся изменить ее <...>, но недавние безответственные заявления о китайской политической системе и высшем руководителе не могут не вызвать вопросов об искренности американской стороны", — приводит телеканал его слова.Дипломат призвал Вашингтон отказаться от высказываний главы государства. В противном случае США ждут последствия, ответственность за которые будет лежать на американской стороне.Позднее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что президент продолжит высказываться "прямо" и "откровенно". Так он ответил на вопрос, придерживается ли Байден своих слов о китайском лидере.Во вторник Джо Байден заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов". Слова американского лидера прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами.Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, в свою очередь, отметила, что слова Байдена крайне безответственны и серьезно нарушают дипломатический этикет. Она назвала подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.

https://ria.ru/20230622/tszinpin-1879699839.html

https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сша, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен, джон кирби