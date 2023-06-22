https://ria.ru/20230622/kiev-1879838979.html

СМИ: в аптеках Киева начался ажиотаж после слов Зеленского о "подрыве" ЗАЭС

СМИ: в аптеках Киева начался ажиотаж после слов Зеленского о "подрыве" ЗАЭС - РИА Новости, 22.06.2023

СМИ: в аптеках Киева начался ажиотаж после слов Зеленского о "подрыве" ЗАЭС

Жители Киева массово начали скупать в аптеках йодид калия после заявлений Владимира Зеленского о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС, передает в... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T17:01

2023-06-22T17:01

2023-06-22T17:01

специальная военная операция на украине

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энергодар

запорожская аэс

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Жители Киева массово начали скупать в аптеках йодид калия после заявлений Владимира Зеленского о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС, передает в Telegram-канале украинское издание "Клименко.Тайм". Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что это очередная ложь со стороны украинских властей. "В киевских аптеках начался ажиотаж после слов Зеленского о возможном теракте на Запорожской АЭС. Жители столицы массово скупают йодид калия. В некоторых аптеках его уже невозможно купить, но есть йод", - говорится в сообщении издания. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230616/zaes-1878790922.html

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в мире, россия, киев, энергодар, запорожская аэс, владимир зеленский