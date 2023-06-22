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СМИ: в аптеках Киева начался ажиотаж после слов Зеленского о "подрыве" ЗАЭС - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/kiev-1879838979.html
СМИ: в аптеках Киева начался ажиотаж после слов Зеленского о "подрыве" ЗАЭС
СМИ: в аптеках Киева начался ажиотаж после слов Зеленского о "подрыве" ЗАЭС - РИА Новости, 22.06.2023
СМИ: в аптеках Киева начался ажиотаж после слов Зеленского о "подрыве" ЗАЭС
Жители Киева массово начали скупать в аптеках йодид калия после заявлений Владимира Зеленского о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС, передает в... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:01
2023-06-22T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
энергодар
запорожская аэс
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Жители Киева массово начали скупать в аптеках йодид калия после заявлений Владимира Зеленского о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС, передает в Telegram-канале украинское издание "Клименко.Тайм". Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что это очередная ложь со стороны украинских властей. "В киевских аптеках начался ажиотаж после слов Зеленского о возможном теракте на Запорожской АЭС. Жители столицы массово скупают йодид калия. В некоторых аптеках его уже невозможно купить, но есть йод", - говорится в сообщении издания. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230616/zaes-1878790922.html
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в мире, россия, киев, энергодар, запорожская аэс, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Энергодар, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский
СМИ: в аптеках Киева начался ажиотаж после слов Зеленского о "подрыве" ЗАЭС

"Клименко.Тайм": в Киеве скупают йодид калия после слов Зеленского о провокации на ЗАЭС

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Жители Киева массово начали скупать в аптеках йодид калия после заявлений Владимира Зеленского о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС, передает в Telegram-канале украинское издание "Клименко.Тайм".
Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что это очередная ложь со стороны украинских властей.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
В ГД прокомментировали слова Зеленского о намерении России "подорвать" ЗАЭС
16 июня, 20:45
"В киевских аптеках начался ажиотаж после слов Зеленского о возможном теракте на Запорожской АЭС. Жители столицы массово скупают йодид калия. В некоторых аптеках его уже невозможно купить, но есть йод", - говорится в сообщении издания.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевЭнергодарЗапорожская АЭСВладимир Зеленский
 
 
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