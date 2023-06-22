https://ria.ru/20230622/katastrofa-1879696360.html

Сальдо заявил об экокатастрофе в низовьях Днепра из-за разрушения ГЭС

Сальдо заявил об экокатастрофе в низовьях Днепра из-за разрушения ГЭС - РИА Новости, 22.06.2023

Сальдо заявил об экокатастрофе в низовьях Днепра из-за разрушения ГЭС

Нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС находится в состоянии экологической катастрофы, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T02:35

2023-06-22T02:35

2023-06-22T03:50

специальная военная операция на украине

херсонская область

черное море

владимир сальдо

владимир леонтьев (новая каховка)

дмитрий песков

разрушение каховской гэс

днепр (река)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС находится в состоянии экологической катастрофы, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут. Всё, что сейчас есть в реке Днепр, оно попадает в воду и выносится в Черное море, а дальше по течению идет в сторону Одессы, Румынии, Болгарии. Там тоже возможны экологические серьезные неприятности, связанные с заражением воды", - сказал он в эфире радиостанции "Таврия".Сильный ущербНиже разрушенной Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега, но постройкам причинен сильный ущерб, сообщил Сальдо. При этом врио губернатора отметил, что его дом также оказался в зоне подтопления."Нижняя часть Херсона, та, что на острове находится, она затоплена. Мой дом находится на Карантинном острове, где, собственно говоря, находятся судостроительные предприятия, там тоже все затоплено", - сказал Сальдо.Не уйдет от наказанияУкраинские войска намеренно варварски обстреливают точки эвакуации жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщил также врио губернатора.При этом он заверил, что отдавший приказ добить Каховскую ГЭС не уйдет от наказания. "Рука человека и его голова, который отдал приказ добить Каховскую ГЭС, обагрены кровью на тысячу лет вперед, за это придется ответить", - сказал Сальдо.Разрушение Каховской ГЭСУкраинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев.Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.По последним данным, в результате наводнения после подрыва Каховской ГЭС погиб 41 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230621/putin-1879601891.html

https://realty.ria.ru/20230620/damba-1879362399.html

https://ria.ru/20230620/kladbischa-1879304128.html

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Алексей Калабанов

херсонская область , черное море, владимир сальдо, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, разрушение каховской гэс, днепр (река)