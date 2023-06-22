Сальдо заявил об экокатастрофе в низовьях Днепра из-за разрушения ГЭС
Сальдо заявил об экокатастрофе в нижнем течении Днепра после разрушения Каховской ГЭС
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДом в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС
Дом в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС находится в состоянии экологической катастрофы, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
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"Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут. Всё, что сейчас есть в реке Днепр, оно попадает в воду и выносится в Черное море, а дальше по течению идет в сторону Одессы, Румынии, Болгарии. Там тоже возможны экологические серьезные неприятности, связанные с заражением воды", - сказал он в эфире радиостанции "Таврия".
Сильный ущерб
Ниже разрушенной Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега, но постройкам причинен сильный ущерб, сообщил Сальдо. При этом врио губернатора отметил, что его дом также оказался в зоне подтопления.
"Нижняя часть Херсона, та, что на острове находится, она затоплена. Мой дом находится на Карантинном острове, где, собственно говоря, находятся судостроительные предприятия, там тоже все затоплено", - сказал Сальдо.
Не уйдет от наказания
Украинские войска намеренно варварски обстреливают точки эвакуации жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщил также врио губернатора.
При этом он заверил, что отдавший приказ добить Каховскую ГЭС не уйдет от наказания. "Рука человека и его голова, который отдал приказ добить Каховскую ГЭС, обагрены кровью на тысячу лет вперед, за это придется ответить", - сказал Сальдо.
Разрушение Каховской ГЭС
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев.
Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
По последним данным, в результате наводнения после подрыва Каховской ГЭС погиб 41 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.