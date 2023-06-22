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В Третьяковке рассказали о состоянии "Троицы" в начале XX века
В Третьяковке рассказали о состоянии "Троицы" в начале XX века - РИА Новости, 22.06.2023
В Третьяковке рассказали о состоянии "Троицы" в начале XX века
Первую реставрацию "Троицы" Андрея Рублева провели в 1904 году, спустя почти пять веков после ее создания, рассказала в интервью РИА Новости заведующая отделом... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T06:00
2023-06-22T06:00
2023-06-22T06:00
культура
третьяковская галерея
искусство
живопись
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Первую реставрацию "Троицы" Андрея Рублева провели в 1904 году, спустя почти пять веков после ее создания, рассказала в интервью РИА Новости заведующая отделом древнерусского искусства ГТГ Елены Саенковой. "Первая реставрация иконы была проведена в 1904 году мастером В. Гурьяновым по согласованию со священноначалием Лавры. Это было необходимо, поскольку много раз поновлявшаяся живопись потемнела, она была покрыта черной олифой и лики ангелов были практически не видны, то есть созерцать образ было невозможно. Важно понимать, что в христианской традиции важен именно зрительный контакт с иконой: созерцая святой лик, мы возносим наши молитвы к Господу", – сказала Саенкова.Полное интервью с Саенковой о "Троице" и древне-русском искусстве читайте по ссылке.
https://ria.ru/20230621/troitsa-1879584084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
третьяковская галерея, искусство, живопись
Культура, Третьяковская галерея, Искусство, Живопись
В Третьяковке рассказали о состоянии "Троицы" в начале XX века
В Третьяковке рассказали о состоянии "Троицы" в начале XX века и ее первой реставрации