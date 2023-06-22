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В Третьяковке рассказали о состоянии "Троицы" в начале XX века - РИА Новости, 22.06.2023
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Культура
 
06:00 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/iskusstvo-1879668549.html
В Третьяковке рассказали о состоянии "Троицы" в начале XX века
В Третьяковке рассказали о состоянии "Троицы" в начале XX века - РИА Новости, 22.06.2023
В Третьяковке рассказали о состоянии "Троицы" в начале XX века
Первую реставрацию "Троицы" Андрея Рублева провели в 1904 году, спустя почти пять веков после ее создания, рассказала в интервью РИА Новости заведующая отделом... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T06:00
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культура
третьяковская галерея
искусство
живопись
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Первую реставрацию "Троицы" Андрея Рублева провели в 1904 году, спустя почти пять веков после ее создания, рассказала в интервью РИА Новости заведующая отделом древнерусского искусства ГТГ Елены Саенковой. &quot;Первая реставрация иконы была проведена в 1904 году мастером В. Гурьяновым по согласованию со священноначалием Лавры. Это было необходимо, поскольку много раз поновлявшаяся живопись потемнела, она была покрыта черной олифой и лики ангелов были практически не видны, то есть созерцать образ было невозможно. Важно понимать, что в христианской традиции важен именно зрительный контакт с иконой: созерцая святой лик, мы возносим наши молитвы к Господу&quot;, – сказала Саенкова.Полное интервью с Саенковой о "Троице" и древне-русском искусстве читайте по ссылке.
https://ria.ru/20230621/troitsa-1879584084.html
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третьяковская галерея, искусство, живопись
Культура, Третьяковская галерея, Искусство, Живопись
В Третьяковке рассказали о состоянии "Троицы" в начале XX века

В Третьяковке рассказали о состоянии "Троицы" в начале XX века и ее первой реставрации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВерующие у иконы Святой Троицы после патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве
Верующие у иконы Святой Троицы после патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Первую реставрацию "Троицы" Андрея Рублева провели в 1904 году, спустя почти пять веков после ее создания, рассказала в интервью РИА Новости заведующая отделом древнерусского искусства ГТГ Елены Саенковой.
«

"Первая реставрация иконы была проведена в 1904 году мастером В. Гурьяновым по согласованию со священноначалием Лавры. Это было необходимо, поскольку много раз поновлявшаяся живопись потемнела, она была покрыта черной олифой и лики ангелов были практически не видны, то есть созерцать образ было невозможно. Важно понимать, что в христианской традиции важен именно зрительный контакт с иконой: созерцая святой лик, мы возносим наши молитвы к Господу", – сказала Саенкова.

Полное интервью с Саенковой о "Троице" и древне-русском искусстве читайте по ссылке.
Рублев Андрей. Святая Троица. 1425-1427
Жизнь "Троицы" в Третьяковке: что будет с легендарной иконой Андрея Рублева
21 июня, 16:54
 
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