https://ria.ru/20230622/iskusstvo-1879668549.html

В Третьяковке рассказали о состоянии "Троицы" в начале XX века

В Третьяковке рассказали о состоянии "Троицы" в начале XX века - РИА Новости, 22.06.2023

В Третьяковке рассказали о состоянии "Троицы" в начале XX века

Первую реставрацию "Троицы" Андрея Рублева провели в 1904 году, спустя почти пять веков после ее создания, рассказала в интервью РИА Новости заведующая отделом... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T06:00

2023-06-22T06:00

2023-06-22T06:00

культура

третьяковская галерея

искусство

живопись

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Первую реставрацию "Троицы" Андрея Рублева провели в 1904 году, спустя почти пять веков после ее создания, рассказала в интервью РИА Новости заведующая отделом древнерусского искусства ГТГ Елены Саенковой. "Первая реставрация иконы была проведена в 1904 году мастером В. Гурьяновым по согласованию со священноначалием Лавры. Это было необходимо, поскольку много раз поновлявшаяся живопись потемнела, она была покрыта черной олифой и лики ангелов были практически не видны, то есть созерцать образ было невозможно. Важно понимать, что в христианской традиции важен именно зрительный контакт с иконой: созерцая святой лик, мы возносим наши молитвы к Господу", – сказала Саенкова.Полное интервью с Саенковой о "Троице" и древне-русском искусстве читайте по ссылке.

https://ria.ru/20230621/troitsa-1879584084.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

третьяковская галерея, искусство, живопись