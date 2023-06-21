https://ria.ru/20230621/troitsa-1879584084.html

Жизнь "Троицы" в Третьяковке: что будет с легендарной иконой Андрея Рублева

Жизнь "Троицы" в Третьяковке: что будет с легендарной иконой Андрея Рублева - РИА Новости, 21.06.2023

Жизнь "Троицы" в Третьяковке: что будет с легендарной иконой Андрея Рублева

До сих пор в СМИ и соцсетях не утихают споры вокруг главного экспоната Третьяковки — иконы "Святая Троица" Андрея Рублева. Именно к ней долгие годы устремляются РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:54

2023-06-21T16:54

2023-06-21T18:45

культура

культура

религия

павел третьяков

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андрей рублев

москва

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. До сих пор в СМИ и соцсетях не утихают споры вокруг главного экспоната Третьяковки — иконы "Святая Троица" Андрея Рублева. Именно к ней долгие годы устремляются москвичи и туристы во время многочисленных экскурсий по столице. Сейчас практически каждый день появляются новые комментарии и публикации о том, нужно ли было перемещать этот шедевр в храм Христа Спасителя. Что будет с легендарной иконой, почему она так важна для посетителей и экспертов галереи, а также какие еще важнейшие произведения можно там увидеть в ближайшее время — в интервью РИА Новости Елены Саенковой, заведующей отделом древнерусского искусства ГТГ.Икона "Святая Троица" была написана преподобным Андреем для местного ряда Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря в 1425-1427 годах. Стоит подчеркнуть, что образ никогда не почитался как чудотворный. В исторических источниках сохранились лишь крупицы сведений об иконе и самом Андрее Рублеве. Вспомним, что великий иконописец был причислен к лику святых только в XX веке, на соборе 1988 года. Его канонизация — это итог всемирного признания уникальности его главного творения, ставшего символом русской духовной культуры, — "Святой Троицы", которая получила известность именно за годы пребывания в музее.В Троице-Сергиев монастырь, а затем в Троицкую лавру паломники шли прежде всего к преподобному Сергию, перед его мощами возносились молитвы и о судьбах страны, и о бедах и горестях многочисленных богомольцев. Верующие и все те, кто интересуется историей родной страны, хорошо знают, что о любом почитаемом образе существуют сказания, где, помимо его истории, излагаются различные чудеса. Достаточно вспомнить повести о Владимирской иконе Богоматери, о Казанском образе, цикл повестей о Николе Великорецком и так далее. О "Святой Троице" Андрея Рублева таких сказаний нет.Первая реставрация иконы была проведена в 1904 году мастером В. Гурьяновым по согласованию со священноначалием Лавры. Это было необходимо, поскольку много раз поновлявшаяся живопись потемнела, она была покрыта черной олифой и лики ангелов были практически не видны, то есть созерцать образ было невозможно. Важно понимать, что в христианской традиции важен именно зрительный контакт с иконой: созерцая святой лик, мы возносим наши молитвы к Господу. Икона — это не магический предмет, просто прикоснувшись к которому можно получить желаемое. Чудо — это ответ на молитвы, а молиться пред черным образом невозможно, поскольку рушится вся суть тонкого богословия образа, изложенного отцами Седьмого Вселенского собора. Именно по той причине, что живопись на ликах была абсолютно темная (большая часть иконы была скрыта окладом), было решено начать реставрацию "Святой Троицы", которая была уже завершена после революции.Третьяковская галерея, где было стабилизировано состояние "Святой Троицы", очень много сделала для популяризации русского средневекового искусства. И естественно, внимание к памятнику, связанному с именем преподобного Андрея Рублева, было очень велико. Появляется огромное количество публикаций, статей разного плана: исторических, где пытались воссоздать биографию Андрея Рублева, искусствоведческих, в которых говорилось о художественных достоинствах образа. Именно в музее началась новая страница истории "Святой Троицы". Образ преподобного Андрея Рублева — это переданный в идеальной художественной форме основной христианский догмат о единосущном и триипостасном Боге. И именно в музее в полную силу совершалась и продолжает совершаться апостольская миссия этого уникального образа — свидетельство о Боге для всех, кто приходит к иконе. В те годы, когда были закрыты храмы, иконы в музеях вели свой безмолвный рассказ о священных событиях и духовных истинах — но они продолжают его вести и сейчас.Сохранилось множество воспоминаний наших современников о встрече с "Троицей", о том, что происходило в этот момент в душе человека. Достаточно вспомнить статьи и выступления на телевидении академика Бориса Раушенбаха."Святая Троица" воспринимается как символ прекрасного мира русского средневекового искусства, его умозрительности, его невероятной красоты. Именно в таком контексте она вошла в школьные учебники. Икона получила известность как произведение эпохи Андрея Рублева и преподобного Сергия и в мировой культуре. Мы были свидетелями того, как люди разных культур и вероисповеданий, оказавшись в Москве, стремились прежде всего в Третьяковскую галерею увидеть "Святую Троицу", постоять перед ней в тишине.К сожалению, хрупкая конструкция требовала и требует внимательного и бережного отношения. И неслучайно, несмотря на всеобщую известность (а мы с вами знаем, что "Джоконда", к примеру, путешествует), "Святая Троица" никогда не покидала пределы страны. Между тем начиная с 1997 года икону регулярно приносили в храм Святителя Николая в Толмачах для участия в праздничном богослужении в День Святой Троицы. В храме была устроена специально оборудованная стационарная витрина, которая разрабатывалась несколько лет с учетом всех необходимых параметров, обеспечивавших сохранность святыни. Каждый раз перед этим "Троицу" осматривали реставраторы, дававшие свое заключение о возможности перенесения иконы.Все, что сделали реставраторы, в том числе исследования, очень важно, потому что мы сейчас знаем, как живут доски основы "Святой Троицы", по стыку которых имеются две опасные трещины. Мы знаем, как их поддерживать для того, чтобы они не продолжали путь медленного расхождения. При помощи внимательного изучения под микроскопом наши реставраторы смогли увидеть авторский рисунок преподобного Андрея Рублева, который был несколько изменен самим художником в процессе работы. Об этом можно подробно почитать, зайдя на наш сайт и познакомившись с книгой из серии "История одного шедевра", текст которой выложен полностью.— Замечаете ли вы сейчас особый интерес к древнерусскому искусству?— Есть несколько категорий зрителей, которые всегда интересовались древнерусской культурой. У нас существует лекторий, в который приходят разные слушатели: студенты, профессионалы (например, иконописцы), те, кому интересен образ как духовное явление, или желающие узнать больше о древнерусском искусстве.Древнерусское искусство не так просто для восприятия современного зрителя, требует хорошего уровня образования. Зачастую, чтобы понять замысел иконы, необходимо знать литературный источник, понимать символику христианского искусства. По этой причине часто нужны пояснения к тому или иному изображению.— Могли бы вы привести конкретный пример того, в каких случаях зрителю полезна интерпретация профессионала?— Древнерусская иконопись — не простая иллюстрация того или иного евангельского события. Например, у нас экспонируется несколько икон XVII — начала XVIII века "Иоанн Предтеча в пустыне". Пустыня поразит зрителя изобилием трав, деревьев, зверей — реальных и фантастических. Конечно, древнерусский мастер понимал, что такое пустыня. Однако мастер написал так называемую прекрасную пустыню — образ мира до грехопадения, когда все звери и птицы жили в гармонии. Проповедь Иоанна Предтечи и искупительная жертва Христа Спасителя вновь должны вернуть миру его райское состояние. Для того чтобы "считать" авторский замысел, необходимо погружение в культуру.— Расскажите, пожалуйста, о новых поступлениях произведений древнерусского искусства в Третьяковскую галерею.— К сожалению, мы комплектуемся с трудом, в отличие от отделов новейших течений. За почти 30 лет, которые я работаю в Третьяковской галерее, отдел древнерусского искусства не имел значительных пополнений. Но все же нам удалось приобрести несколько знаковых вещей. Среди них — икона, которая является списком чудотворного образа Спаса Борисоглебского, находящегося в Воскресенском соборе в Тутаеве. Протограф — древняя большеформатная икона, стоящая на возвышении над полом. Есть местная традиция проползать на коленях под этим образом. На рубеже XVII-XVIII веков было сделано несколько списков с этой иконы, один из них теперь у нас в собрании. Есть еще несколько произведений, которые мы бы хотели приобрести, но, как правило, высококачественные работы русского средневекового искусства имеют очень высокую стоимость.— В вашем собрании не только иконы, но и скульптуры.— Да, еще мелкая пластика, есть деревянная скульптура. Среди новых поступлений — большая скульптура Нила Столобенского и образ Христа в темнице.Мы бы очень хотели пополнять наше собрание, потому что в планах — расширение древнерусской экспозиции. Сейчас она заканчивается произведениями позднего XVII века. Это связано с традицией: считалось, что в постпетровское время иконы практически не создавались, а если создавались, то не имели художественного значения, являясь работой ремесленников.Мы, как галерея национального искусства, мечтаем представить всю историю иконописания от самых древних памятников XII века до начала XX столетия. Наряду со столичными произведениями эпохи Нового времени показать палехские, мастерские образы, а также иконы, созданные в старообрядческих центрах. Сейчас произведения XVIII-XIX веков включаются только в состав временных выставок. Они вызывают неизменный интерес как с точки зрения духовного содержания, раскрывая разные стороны культуры того времени, так и в плане техники исполнения. Каждая наша выставка, каждый каталог — это ценное пособие для современных иконописцев. Наши выставочные пространства расширяются, надеюсь, скоро мы сможем предпринимать такие шаги по расширению экспозиции иконописи.— А как к вам попадают экспонаты, как комплектуется коллекция вашего отдела?— Это, как правило, частные собрания — они сейчас имеют хороший потенциал. Когда у музеев не было денег, лучшие работы уходили в частные руки. Многие покупались за рубежом, на аукционах. Это вещи, которые были вывезены в первой половине XX века.На Антикварном салоне свои коллекции регулярно выставляют частные собрания и различные галереи. Если какое-то произведение заинтересует музей, то после нашей собственной тщательной экспертизы мы можем его поставить на закупочную комиссию.У нас накоплен богатый опыт изучения и исследования древнерусского искусства. В отделе есть специалисты, которые могут дать заключение о подлинности и степени сохранности авторского красочного слоя. Если есть одобрение закупочной комиссии, то оформляется заявка на спонсорские программы. Финансирование в этом направлении всегда идет на спонсорские средства, но сейчас интерес к иконам велик у частных собирателей — чаще всего они предпочтут купить выдающееся произведение для себя, нежели пожертвовать его музею.— Могли бы привести примеры научной реставрации, которыми особенно гордитесь?— Продолжается раскрытие памятников, которые до сих пор не были расчищены от многовековых наслоений. За последние пару лет мы представили зрителям два произведения мастеров Оружейной палаты. Это образ Тихона Филатьева, на котором изображены Святитель Николай и Иоанн Предтеча. Он когда-то находился в храме Святителя Николая в Голутвине, рядом с домом Павла Третьякова. Также мастерами Оружейной палаты выполнена икона ангела-хранителя, которая сейчас показана на выставке "Святое воинство" в Музеях Кремля.Она прошла сложную реставрацию и после завершения проекта попадет в залы нашей обновленной экспозиции. Также необходимо отметить проект, осуществляемый совместно с Обществом содействия сохранению и популяризации русской культуры Михаила Абрамова. Это реставрация икон страстного чина из иконостаса храма Святителя Григория Неокесарийского. По завершении реставрации предполагается выставка.До 13 августа в Третьяковской галерее проходит проект "Жизнь и чудо. Иконы XIV-XIX веков из частного собрания", где экспонируется 75 икон с уникальными житийными циклами, рассказывающими о святых целителях, женах, воинах, преподобных. Это изумительные по красоте памятники, позволяющие оценить мастерство наших иконописцев. Качество живописи ничуть не уступает европейским мастерам. Приходится с сожалением констатировать, что европейская религиозная живопись XVII-XVIII веков лучше известна отечественному зрителю, чем собственное искусство, которое до ковида пытались заполучить на выставки многие европейские музеи.Готовим выставку фресок, поступивших в разное время в ГТГ в руинированном виде, фрагментов композиций из взорванного храма Христа Спасителя, а также некоторых ярославских церквей. Они "собираются" реставраторами, и, надеемся, в 2024-м или 2025 году эти возрожденные из пыли и руин изображения могут быть представлены на выставке.

https://ria.ru/20230516/ikona-1871995113.html

https://ria.ru/20230614/troitsa-1878181720.html

https://ria.ru/20230619/troitsa-1879038178.html

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москва

сергиев посад

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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