https://ria.ru/20230622/ikona-1879832812.html

Время допуска к "Троице" в храме Христа Спасителя сократят на два часа

Время допуска к "Троице" в храме Христа Спасителя сократят на два часа - РИА Новости, 22.06.2023

Время допуска к "Троице" в храме Христа Спасителя сократят на два часа

Время доступа к "Троице" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя сократят на два часа в день, сообщил Telegram-канал информационной службы Московской епархии... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T16:37

2023-06-22T16:37

2023-06-22T19:03

религия

русская православная церковь

храм христа спасителя

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Время доступа к "Троице" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя сократят на два часа в день, сообщил Telegram-канал информационной службы Московской епархии Русской православной церкви."С 23 июня допуск верующих в храм для поклонения святыне будет осуществляться с 10:00 до 17:00. В целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут", — говорится в публикации.По словам источника РИА Новости в епархии, это решение связано с продлением срока пребывания иконы в храме и отсутствием очередей.В мае Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. С 3 июня икона находится в храме Христа Спасителя. Как рассказал РИА Новости источник в РПЦ, ежедневно к иконе подходят до пяти-шести тысяч человек."Троица" останется в храме до 18 июля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

русская православная церковь, храм христа спасителя