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Время допуска к "Троице" в храме Христа Спасителя сократят на два часа - РИА Новости, 22.06.2023
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Религия
 
16:37 22.06.2023 (обновлено: 19:03 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/ikona-1879832812.html
Время допуска к "Троице" в храме Христа Спасителя сократят на два часа
Время допуска к "Троице" в храме Христа Спасителя сократят на два часа - РИА Новости, 22.06.2023
Время допуска к "Троице" в храме Христа Спасителя сократят на два часа
Время доступа к "Троице" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя сократят на два часа в день, сообщил Telegram-канал информационной службы Московской епархии... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:37
2023-06-22T19:03
религия
русская православная церковь
храм христа спасителя
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Время доступа к "Троице" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя сократят на два часа в день, сообщил Telegram-канал информационной службы Московской епархии Русской православной церкви.&quot;С 23 июня допуск верующих в храм для поклонения святыне будет осуществляться с 10:00 до 17:00. В целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут&quot;, — говорится в публикации.По словам источника РИА Новости в епархии, это решение связано с продлением срока пребывания иконы в храме и отсутствием очередей.В мае Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. С 3 июня икона находится в храме Христа Спасителя. Как рассказал РИА Новости источник в РПЦ, ежедневно к иконе подходят до пяти-шести тысяч человек."Троица" останется в храме до 18 июля.
РИА Новости
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русская православная церковь, храм христа спасителя
Религия, Русская православная церковь, Храм Христа Спасителя
Время допуска к "Троице" в храме Христа Спасителя сократят на два часа

Пускать посетителей к "Троице" в храме Христа Спасителя с 23 июня будут с 10:00 до 17:00

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИкона "Троица"
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Икона "Троица". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Время доступа к "Троице" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя сократят на два часа в день, сообщил Telegram-канал информационной службы Московской епархии Русской православной церкви.
«

"С 23 июня допуск верующих в храм для поклонения святыне будет осуществляться с 10:00 до 17:00. В целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут", — говорится в публикации.

По словам источника РИА Новости в епархии, это решение связано с продлением срока пребывания иконы в храме и отсутствием очередей.

Шедевр древнерусской живописи икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама") написал Андрей Рублев в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Там она находилась до 20-х годов XX века, а в 1929-м ее передали в Государственную Третьяковскую галерею. В прошлом году на празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского святыню доставляли для поклонения в Троице-Сергиеву лавру.

В мае Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. С 3 июня икона находится в храме Христа Спасителя. Как рассказал РИА Новости источник в РПЦ, ежедневно к иконе подходят до пяти-шести тысяч человек.
"Троица" останется в храме до 18 июля.
Икона Святой Троицы в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

Монахини у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

Верующие на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

Священнослужители у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

Верующие перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

Верующие перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

Священнослужитель у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 8

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 8

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 8

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 8
 
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