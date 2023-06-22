https://ria.ru/20230622/grossi-1879720235.html
Гросси посетит Россию 23 июня
Гросси посетит Россию 23 июня - РИА Новости, 22.06.2023
Гросси посетит Россию 23 июня
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит РФ в пятницу, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T09:15
2023-06-22T09:15
2023-06-22T09:37
россия
рафаэль гросси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
калининград
сергей рябков
алексей лихачев
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СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит РФ в пятницу, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Встреча состоится завтра, 23 числа", - сказал Рябков журналистам.Он уточнил, что Гросси планирует посетить Калининград и встретится там с главой Росатома Алексеем Лихачевым.
https://ria.ru/20230619/zaes-1879208200.html
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россия, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, калининград, сергей рябков, алексей лихачев
Россия, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Калининград, Сергей Рябков, Алексей Лихачев
Гросси посетит Россию 23 июня
Замглавы МИД Рябков сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Гросси посетит Россию 23 июня