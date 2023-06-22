https://ria.ru/20230622/flag-1879760058.html

Село в Бурятии сменит флаг из-за схожести с запрещенной символикой

Село в Бурятии сменит флаг из-за схожести с запрещенной символикой - РИА Новости, 22.06.2023

Село в Бурятии сменит флаг из-за схожести с запрещенной символикой

Сельское поселение Сосново-Озерское в Бурятии решило поменять бело-синий флаг из-за его схожести с символом запрещенного "Легиона "Свобода России"*, сообщается... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:40

2023-06-22T11:40

2023-06-22T12:00

россия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 22 июн – РИА Новости. Сельское поселение Сосново-Озерское в Бурятии решило поменять бело-синий флаг из-за его схожести с символом запрещенного "Легиона "Свобода России"*, сообщается на сайте администрации. Сосново-Озерское - центр Еравнинского района Бурятии. "Мы столкнулись вот с какой проблемой: наш флаг, утвержденный еще в далеком 2011 году, оказался похожим на символ "Легиона "Свобода России"*, запрещенного в России за дискредитацию военной политики и нашего государства. Поэтому нами решено сменить флаг на новый", - говорится в сообщении.Отмечается, что эскиз нового флага уже готов, разрабатывается положение о новом полотне, которое планируется утвердить на ближайшей сессии совета депутатов. Глава поселения Этигел Дондоков заявил РИА Новости, что смена флага - важное и правильное решение для всех жителей, "чтобы они не считали себя живущими в сельском поселении, где флаг ассоциируется с оппозицией России". "Мы живем в великой стране, у нас прекрасные жители, настоящие патриоты своей Родины. Почти у каждого брат, сын, отец, сосед, друг, знакомый находится в зоне СВО, защищая интересы нашей страны. И было бы нечестно и несправедливо по отношению ко всем оставлять прежний флаг", - подчеркнул он. Ранее сообщалось, что в России начали выписывать штрафы за бело-сине-белый флаг, в частности, на номерах машин - некоторые автомобилисты замазывают красный флаг на госномерах. Флаг с такими цветами используют, помимо "Легиона Свобода России"*, также организация "Съезд народных депутатов"**, руководители которой - иноагенты Илья Пономарев***, Марк Фейгин*** и Геннадий Гудков*** - отрицают территориальную целостность Российской Федерации.* Запрещенная в России экстремистская организация.** Деятельность организации признана нежелательной в России.*** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230524/flag-1873898459.html

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россия, республика бурятия