https://ria.ru/20230622/dtp-1879753073.html
В Дагестане завели уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом
В Дагестане завели уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом - РИА Новости, 22.06.2023
В Дагестане завели уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом
Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту аварии с автобусом, в которой погибли восемь человек, сообщили в четверг в пресс-службе следственного... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:07
2023-06-22T11:07
2023-06-22T11:07
происшествия
кизлярский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 22 июн - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту аварии с автобусом, в которой погибли восемь человек, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СКР по республике. В среду на федеральной автодороге Р-217 "Кавказ" вблизи села Кохановка Кизлярского района Дагестана произошло ДТП с участием рейсового автобуса "Москва – Хасавюрт", легкового автомобиля и грузовика. На месте погибли восемь человек, в том числе двое детей. Пять человек, среди которых один ребенок, и доставлены в больницу. "Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Республике Дагестан принято к производству уголовное дело, возбужденное … в отношении местного жителя по статье "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления транспортным средством", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230621/avtobusy-1879681785.html
кизлярский район
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кизлярский район, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Кизлярский район, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Дагестане завели уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом
В Дагестане завели уголовное дело после ДТП с автобусом, в котором погибли восемь человек
МАХАЧКАЛА, 22 июн - РИА Новости.
Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту аварии с автобусом, в которой погибли восемь человек, сообщили в четверг в пресс-службе
следственного управления СКР по республике.
В среду на федеральной автодороге Р-217 "Кавказ" вблизи села Кохановка Кизлярского района Дагестана произошло ДТП с участием рейсового автобуса "Москва – Хасавюрт", легкового автомобиля и грузовика. На месте погибли восемь человек, в том числе двое детей. Пять человек, среди которых один ребенок, и доставлены в больницу.
"Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Республике Дагестан принято к производству уголовное дело, возбужденное … в отношении местного жителя по статье "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления транспортным средством", – говорится в сообщении.
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