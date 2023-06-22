https://ria.ru/20230622/dtp-1879753073.html

В Дагестане завели уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом

В Дагестане завели уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом - РИА Новости, 22.06.2023

В Дагестане завели уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту аварии с автобусом, в которой погибли восемь человек, сообщили в четверг в пресс-службе следственного... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T11:07

2023-06-22T11:07

2023-06-22T11:07

происшествия

кизлярский район

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 22 июн - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту аварии с автобусом, в которой погибли восемь человек, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СКР по республике. В среду на федеральной автодороге Р-217 "Кавказ" вблизи села Кохановка Кизлярского района Дагестана произошло ДТП с участием рейсового автобуса "Москва – Хасавюрт", легкового автомобиля и грузовика. На месте погибли восемь человек, в том числе двое детей. Пять человек, среди которых один ребенок, и доставлены в больницу. "Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Республике Дагестан принято к производству уголовное дело, возбужденное … в отношении местного жителя по статье "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления транспортным средством", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230621/avtobusy-1879681785.html

кизлярский район

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кизлярский район, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан