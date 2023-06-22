https://ria.ru/20230622/dokumenty-1879708002.html

Опубликованы документы о провокациях гитлеровцев в Виннице в 1943 году

Опубликованы документы о провокациях гитлеровцев в Виннице в 1943 году - РИА Новости, 22.06.2023

Опубликованы документы о провокациях гитлеровцев в Виннице в 1943 году

Гитлеровцы, массово казнившие людей в украинской Виннице, оккупированной ими в годы Великой Отечественной войны, в 1943 году использовали следы своих злодеяний... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T07:14

2023-06-22T07:14

2023-06-22T07:14

ссср

винница

германия

главная военная прокуратура

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747835707_0:448:2586:1903_1920x0_80_0_0_d720526cf4e3ae0ce8b19a00228f83f3.jpg

СМОЛЕНСК, 22 июн - РИА Новости. Гитлеровцы, массово казнившие людей в украинской Виннице, оккупированной ими в годы Великой Отечественной войны, в 1943 году использовали следы своих злодеяний для обвинений Советского Союза якобы в массовых расстрелах, совершенных ранее, эти же "методички" нацисты применили для провокации в Катыни, об этом свидетельствуют архивные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Эти материалы размещены в Государственном архиве новейшей социально-политической истории Смоленской области. Задача: подготовить фальшивкуВ архиве в числе прочего размещена фотокопия допроса бывшего сотрудника криминальной полиции, криминального секретаря отдела по расследованию убийств криминальной полиции Курта Гронера, проведенного органами госбезопасности СССР 10 мая 1947 года в Берлине. Гронер рассказал, что на оккупированной гитлеровцами территории СССР находился дважды: впервые во второй половине 1942 года в составе комиссии по розыску пропавших немецких летчиков, а затем в 1943 году в составе специальной комиссии в украинском городе Виннице ("Зондеркомиссион Винница"). Перед винницкой спецкомиссией "была поставлена задача подготовить провокационную фальшивку о массовых расстрелах советских граждан, якобы совершенных органами советской власти в 1938 году в городе Виннице", показывал Гронер. "Задача, которая была поставлена, "Зондеркомиссион Винница" выполнена", - указывал он. Далее Гронер пояснил, как осуществлялась винницкая провокация. "Нашей специальной комиссией в городе Винница на территории городского парка и городского кладбища было разрыто несколько могил, из которых извлечено было около 9 тысяч трупов советских граждан, расстрелянных немцами в период временной оккупации Винницкой области", - говорил Гронер. По его словам, "в работе по фабрикации провокационной фальшивки принимали участие немецкие врачи, которые, как судебно-медицинские эксперты, должны были всей фальшивке придать характер правдоподобности". Было сделано "большое количество фотографических снимков, впоследствии помещенных в качестве иллюстраций в различные немецкие газеты и специально изданную на украинском языке книгу, предназначенную для распространения среди местного населения", добавил Гронер. В составе комиссии был фотограф Фритц Юрашек, также работавший в структуре криминальной полиции Третьего рейха. Материалы, сфабрикованные комиссией, "в целях антисоветской пропаганды широко распространялись также в местной печати". Кроме того, "результаты работы "Зондеркомиссион Винница" широко пропагандировались среди мирового общественного мнения". "Винницу по приглашению немецкого командования во время работы комиссии посетили несколько иностранных делегаций, в частности сербская, шведская, румынская, итальянская и другие", - показал Гронер. По его словам, иностранцы осматривали могилы, трупы и знакомились с материалами, которые им подсунули немецкие "судмедэксперты". Как вспоминал Гронер, общаясь в Виннице с сотрудниками гитлеровской службы безопасности СД, он узнал о массовых расстрелах советских граждан немцами в этом городе. Винницкая "методичка"В конце августа 1947 года советские органы госбезопасности провели очную ставку между Гронером и Юрашеком. Фотограф признал, что входил в состав винницкой комиссии, и подтвердил, что в задачу "Зондеркомиссион Винница" входило "сфабриковать как можно больше материалов, с тем чтобы в дальнейшем использовать их для клеветнической пропаганды против Советского Союза". Как подчеркивал Гронер на той очной ставке, "весь материал, который получали мы путем фотографирования, составлялся таким образом, чтобы в дальнейшем он мог служить наглядным пособием для антисоветской пропаганды". По его словам, и в Германии "была выпущена антисоветская книга "О массовых расстрелах в Виннице". А Юрашек рассказал, что Винница была не единственным местом, где он участвовал в подготовке провокационных антисоветских фальшивок. "В апреле 1943 года я выезжал также в Катынь, где как фотограф проводил ту же работу, что и в Виннице", - признал он. От Катыни до БучиМинистерство пропаганды Германии, руководимое Геббельсом, 13 апреля 1943 года сообщило, что в Катынском лесу в Смоленской области найдено массовое захоронение польских офицеров, якобы расстрелянных НКВД. После освобождения Смоленска Красной армией была создана советская комиссия, которая, проведя собственное расследование, заключила, что поляков в Катыни осенью 1941 года убили немецкие оккупационные войска. Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных. Согласно точке зрения ряда российских историков, расстрелы в Катыни производили нацисты, а "катынское дело" было провокацией спецслужб Третьего рейха, которые хотели внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а Польше, через которую Красная Армия должна была выйти на границу Германии, представить это как "зверства Москвы". Эксперты обращают внимание на то, что "катынское дело" было запущено практически сразу после того, как СССР отказался возвращать Польше земли Западной Украины и Западной Белоруссии, на законных основаниях вернувшихся в состав Советского Союза в ноябре 1939 года. Как подчеркивают специалисты, у советского руководства не было никаких мотивов расстреливать польских офицеров, ибо те не представляли никакой опасности для Москвы. Более того, в напряженной обстановке конца 1930-х годов бессудный расстрел польских военнопленных являлся бы фактором, который способствовал дальнейшей напряженности в отношениях СССР с Англией и Францией, а в перспективе – и использованию данного фактора как предлога для их нападения на Советский Союз, отмечают эксперты. Историки также указывают на нестыковки в доказательной базе, на которую опирается Варшава. Как поясняют российские специалисты, версии "катынской трагедии" противоречивы, поскольку основной массив источников по тем событиям до сих пор засекречен и не введен в свободный научный оборот. Также в РФ отмечают, что сложившийся подход к освещению "катынского дела" не отвечает принципам объективности и историзма и его стоит рассматривать как одно из направлений информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за развязывание Второй мировой войны. Польских офицеров в Катыни в 1941 году массово расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД СССР – об этом еще в 1945 году на Ленинградском процессе над нацистскими преступниками свидетельствовал непосредственный участник захоронения убитых поляков, впоследствии боец батальона "особого назначения", бесчинствовавшего в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, Арно Дюре. Эксперты указывают на сходство подходов, использованных гитлеровцами в Катыни, с действиями киевского режима, организовавшего провокацию в Буче весной 2022 года. В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

https://ria.ru/20230622/zhertvy-1879693181.html

https://ria.ru/20230424/tribunal-1867417868.html

https://ria.ru/20230622/dokumenty-1879700883.html

ссср

винница

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, винница, германия, главная военная прокуратура, в мире