https://ria.ru/20230622/dokumenty-1879704492.html

Опубликованы новые подтверждения гитлеровских провокаций против СССР

Опубликованы новые подтверждения гитлеровских провокаций против СССР - РИА Новости, 22.06.2023

Опубликованы новые подтверждения гитлеровских провокаций против СССР

Гитлеровская Германия готовила провокации, и не только в Катыни, чтобы обвинить СССР в массовых зверствах, новые архивные документы об этом публикует РИА... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T06:08

2023-06-22T06:08

2023-06-22T06:08

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СМОЛЕНСК, 22 июн - РИА Новости. Гитлеровская Германия готовила провокации, и не только в Катыни, чтобы обвинить СССР в массовых зверствах, новые архивные документы об этом публикует РИА Новости. Эти материалы размещены в Государственном архиве новейшей социально-политической истории Смоленской области, с ними ознакомилось агентство. Речь идет о фотокопиях допросов пленных немцев – Курта Гронера и Фритца Юрашека, входивших в число непосредственных исполнителей провокаций в Катынском лесу и украинской Виннице. Допросы проводились после Великой Отечественной войны советскими органами государственной безопасности. Гронер был сотрудником криминальной полиции Третьего рейха, криминальным секретарем отдела по расследованию убийств. Юрашек являлся фотографом, работавшим в структуре криминальной полиции. Согласно их показаниям, в Виннице многотысячные захоронения советских граждан, расстрелянных гитлеровцами во время оккупации города, были представлены нацистами как якобы жертвы советских расстрелов в 1938 году. Фотографии останков, изъятых из могил в Виннице, подбирались так, чтобы они стали "наглядным пособием для антисоветской пропаганды". Более того, гитлеровцы издали книгу "О массовых расстрелах в Виннице". Как следует из текстов допросов, эти же приемы нацисты использовали в Катынском лесу весной 1943 года, чтобы обвинить СССР якобы в массовых расстрелах польских офицеров. От Катыни до БучиМинистерство пропаганды Германии, руководимое Геббельсом, 13 апреля 1943 года сообщило, что в Катынском лесу в Смоленской области найдено массовое захоронение польских офицеров, якобы расстрелянных НКВД. После освобождения Смоленска Красной армией была создана советская комиссия, которая, проведя собственное расследование, заключила, что поляков в Катыни осенью 1941 года убили немецкие оккупационные войска. Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных. Согласно точке зрения ряда российских историков, расстрелы в Катыни производили нацисты, а "катынское дело" было провокацией спецслужб Третьего рейха, которые хотели внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а Польше, через которую Красная армия должна была выйти на границу Германии, представить это как "зверства Москвы". Эксперты обращают внимание на то, что "катынское дело" было запущено практически сразу после того, как СССР отказался возвращать Польше земли Западной Украины и Западной Белоруссии, на законных основаниях вернувшихся в состав Советского Союза в ноябре 1939 года. Как подчеркивают специалисты, у советского руководства не было никаких мотивов расстреливать польских офицеров, ибо те не представляли никакой опасности для Москвы. Более того, в напряженной обстановке конца 1930-х годов бессудный расстрел польских военнопленных являлся бы фактором, который способствовал дальнейшей напряженности в отношениях СССР с Англией и Францией, а в перспективе – и использованию данного фактора как предлога для их нападения на Советский Союз, отмечают эксперты. Историки также указывают на нестыковки в доказательной базе, на которую опирается Варшава. Как поясняют российские специалисты, версии "катынской трагедии" противоречивы, поскольку основной массив источников по тем событиям до сих пор засекречен и не введен в свободный научный оборот. Также в РФ отмечают, что сложившийся подход к освещению "катынского дела" не отвечает принципам объективности и историзма и его стоит рассматривать как одно из направлений информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за развязывание Второй мировой войны. Польских офицеров в Катыни в 1941 году массово расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД СССР – об этом еще в 1945 году на Ленинградском процессе над нацистскими преступниками свидетельствовал непосредственный участник захоронения убитых поляков, впоследствии боец батальона "особого назначения", бесчинствовавшего в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, Арно Дюре. Эксперты указывают на сходство подходов, использованных гитлеровцами в Катыни, с действиями киевского режима, организовавшего провокацию в Буче весной 2022 года. В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

https://ria.ru/20230622/istreblenie-1879700543.html

https://ria.ru/20230622/zhertvy-1879693181.html

https://ria.ru/20230622/dokumenty-1879700883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, ссср, винница, буча, главная военная прокуратура