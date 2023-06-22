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Минобороны показало документы первых дней Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2023
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04:15 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/dokumenty-1879700883.html
Минобороны показало документы первых дней Великой Отечественной войны
Минобороны показало документы первых дней Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2023
Минобороны показало документы первых дней Великой Отечественной войны
Минобороны России впервые опубликовало документы, отразившие первые дни Великой Отечественной войны, материалы доступны в телеграм-канале военного ведомства. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T04:15
2023-06-22T04:15
россия
севастополь
германия
георгий жуков
великая отечественная война (1941-1945)
безопасность
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минобороны России впервые опубликовало документы, отразившие первые дни Великой Отечественной войны, материалы доступны в телеграм-канале военного ведомства. Великая Отечественная война началась 82 года назад, 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. Сейчас в России в эту дату установлен День памяти и скорби. Среди представленных документов - указания, которые народный комиссар обороны Маршал Советского Союза Семен Тимошенко накануне нападения дал командующим приграничных округов. В документах говорится, что они должны были привести войска в полную боевую готовность, замаскировать позиции, скрытно занять огневые точки в приграничных районах, организовать светомаскировку городов и военных объектов, а также перебазировать авиацию на полевые аэродромы. Также можно ознакомиться с историческим журналом Черноморского флота, в котором запечатлено нападение на Севастополь. Как уточняют в МО РФ, фашисты пытались заблокировать в бухте Севастополя значительные силы Черноморского флота однако авианалёт не удался: ни один корабль не пострадал, а сброшенные мины были обезврежены советскими тральщиками. При этом сами гитлеровцы потеряли несколько самолетов. Еще один документ, связанный с Черноморским флотом, повествует о том, как 23 июня летчики ЧФ нанесли ответный удар по главной военно-морской базе Румынии – по порту Констанца. Тогда были использованы дальние бомбардировщики ДБ-3, экипажи которых успешно поразили все цели. Отдельно показаны наградные листы участников налёта на Констанцу - старшего лейтенанта Ильи Корнеева, который в рейде был штурманом ведущего самолета и прокладывал для летчиков-черноморцев курс до цели, а также Александра Толмачева, который впоследствии стал героем Советского Союза. Однажды Толмачев вывел из штопора подбитый самолёт, взяв управление у смертельно раненого капитана Семенюка. Второй раз он проявил отвагу и мужество, когда долетел до цели и точно бросил бомбы по объекту полет на горящем самолете. Другой документ - приказ начальника Генерального штаба генерала армии Георгия Жукова сформировать в войсках спецподразделения для ночных налетов. Он свидетельствует о том, как плохо гитлеровская армия противостояла ночным атакам. Как отметили в МО РФ, боевые группы скрытно подходили к району расположения танковых и моторизованных частей вермахта и одновременно с нескольких сторон совершали нападение, а затем до рассвета отходили к своим войскам, за счёт чего с минимальными потерями наносили ощутимый урон фашистским захватчикам, уничтожая их живую силу и технику, наводя на них панику и страх. Кроме того, представлены свидетельства о награждении отличившихся бойцов. В первые дни войны бойцы и командиры проявили множество примеров мужества, бесстрашия и героизма, подчеркивает Минобороны РФ. Несмотря на то что Красной Армии приходилось сражаться в труднейших условиях, им все же удалось сорвать замысел противника уничтожить в первую неделю боевых действий главные силы приграничных военных округов.
https://ria.ru/20230622/istreblenie-1879700543.html
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россия, севастополь, германия, георгий жуков, великая отечественная война (1941-1945), безопасность
Россия, Севастополь, Германия, Георгий Жуков, Великая Отечественная война (1941-1945), Безопасность
Минобороны показало документы первых дней Великой Отечественной войны

Минобороны опубликовало архивные документы первых дней Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минобороны России впервые опубликовало документы, отразившие первые дни Великой Отечественной войны, материалы доступны в телеграм-канале военного ведомства.
Великая Отечественная война началась 82 года назад, 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. Сейчас в России в эту дату установлен День памяти и скорби.
Среди представленных документов - указания, которые народный комиссар обороны Маршал Советского Союза Семен Тимошенко накануне нападения дал командующим приграничных округов. В документах говорится, что они должны были привести войска в полную боевую готовность, замаскировать позиции, скрытно занять огневые точки в приграничных районах, организовать светомаскировку городов и военных объектов, а также перебазировать авиацию на полевые аэродромы.
Также можно ознакомиться с историческим журналом Черноморского флота, в котором запечатлено нападение на Севастополь. Как уточняют в МО РФ, фашисты пытались заблокировать в бухте Севастополя значительные силы Черноморского флота однако авианалёт не удался: ни один корабль не пострадал, а сброшенные мины были обезврежены советскими тральщиками. При этом сами гитлеровцы потеряли несколько самолетов.
Еще один документ, связанный с Черноморским флотом, повествует о том, как 23 июня летчики ЧФ нанесли ответный удар по главной военно-морской базе Румынии – по порту Констанца. Тогда были использованы дальние бомбардировщики ДБ-3, экипажи которых успешно поразили все цели.
Отдельно показаны наградные листы участников налёта на Констанцу - старшего лейтенанта Ильи Корнеева, который в рейде был штурманом ведущего самолета и прокладывал для летчиков-черноморцев курс до цели, а также Александра Толмачева, который впоследствии стал героем Советского Союза.
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Однажды Толмачев вывел из штопора подбитый самолёт, взяв управление у смертельно раненого капитана Семенюка. Второй раз он проявил отвагу и мужество, когда долетел до цели и точно бросил бомбы по объекту полет на горящем самолете.
Другой документ - приказ начальника Генерального штаба генерала армии Георгия Жукова сформировать в войсках спецподразделения для ночных налетов. Он свидетельствует о том, как плохо гитлеровская армия противостояла ночным атакам. Как отметили в МО РФ, боевые группы скрытно подходили к району расположения танковых и моторизованных частей вермахта и одновременно с нескольких сторон совершали нападение, а затем до рассвета отходили к своим войскам, за счёт чего с минимальными потерями наносили ощутимый урон фашистским захватчикам, уничтожая их живую силу и технику, наводя на них панику и страх.
Кроме того, представлены свидетельства о награждении отличившихся бойцов. В первые дни войны бойцы и командиры проявили множество примеров мужества, бесстрашия и героизма, подчеркивает Минобороны РФ. Несмотря на то что Красной Армии приходилось сражаться в труднейших условиях, им все же удалось сорвать замысел противника уничтожить в первую неделю боевых действий главные силы приграничных военных округов.
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