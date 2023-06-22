https://ria.ru/20230622/detal-1879693031.html
Пушков увидел важную деталь на фото Си Цзиньпина и Блинкена
Пушков увидел важную деталь на фото Си Цзиньпина и Блинкена - РИА Новости, 22.06.2023
Пушков увидел важную деталь на фото Си Цзиньпина и Блинкена
Фотография со встречи председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена отчетливо показала, "кто есть кто", такое мнение выразил сенатор Алексей... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T00:58
2023-06-22T00:58
2023-06-22T00:58
в мире
сша
китай
си цзиньпин
алексей пушков
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Фотография со встречи председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена отчетливо показала, "кто есть кто", такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков."Body language - язык тела. Сразу понятно, кто есть кто, очевидна разница в весовых категориях и кому от другого что-то нужно", - написал Пушков в своем Telegram-канале, сопроводив пост фотографией со встречи Си и Блинкена.В понедельник госсекретарь США завершил двухдневный визит в Китай, где провел переговоры с властями страны, включая Си Цзиньпина, министра иностранных дел Цинь Гана и главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Визит стал первой за пять лет поездкой американского госсекретаря в КНР, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом.При этом президент США Джо Байден на следующий день после встречи госсекретаря США с китайским лидером заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".
https://ria.ru/20230621/kitay-1879493540.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1b32e3b1b8c0358a4561821f0b5197e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, си цзиньпин, алексей пушков, энтони блинкен
В мире, США, Китай, Си Цзиньпин, Алексей Пушков, Энтони Блинкен
Пушков увидел важную деталь на фото Си Цзиньпина и Блинкена
Сенатор Пушков: фото Си Цзиньпина и Блинкена в Пекине демонстрирует, "кто есть кто"