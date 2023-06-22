https://ria.ru/20230622/detal-1879693031.html

Пушков увидел важную деталь на фото Си Цзиньпина и Блинкена

Пушков увидел важную деталь на фото Си Цзиньпина и Блинкена - РИА Новости, 22.06.2023

Пушков увидел важную деталь на фото Си Цзиньпина и Блинкена

Фотография со встречи председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена отчетливо показала, "кто есть кто", такое мнение выразил сенатор Алексей... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T00:58

2023-06-22T00:58

2023-06-22T00:58

в мире

сша

китай

си цзиньпин

алексей пушков

энтони блинкен

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Фотография со встречи председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена отчетливо показала, "кто есть кто", такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков."Body language - язык тела. Сразу понятно, кто есть кто, очевидна разница в весовых категориях и кому от другого что-то нужно", - написал Пушков в своем Telegram-канале, сопроводив пост фотографией со встречи Си и Блинкена.В понедельник госсекретарь США завершил двухдневный визит в Китай, где провел переговоры с властями страны, включая Си Цзиньпина, министра иностранных дел Цинь Гана и главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Визит стал первой за пять лет поездкой американского госсекретаря в КНР, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом.При этом президент США Джо Байден на следующий день после встречи госсекретаря США с китайским лидером заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".

https://ria.ru/20230621/kitay-1879493540.html

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в мире, сша, китай, си цзиньпин, алексей пушков, энтони блинкен