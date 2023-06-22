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Пушков увидел важную деталь на фото Си Цзиньпина и Блинкена - РИА Новости, 22.06.2023
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00:58 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/detal-1879693031.html
Пушков увидел важную деталь на фото Си Цзиньпина и Блинкена
Пушков увидел важную деталь на фото Си Цзиньпина и Блинкена - РИА Новости, 22.06.2023
Пушков увидел важную деталь на фото Си Цзиньпина и Блинкена
Фотография со встречи председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена отчетливо показала, "кто есть кто", такое мнение выразил сенатор Алексей... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T00:58
2023-06-22T00:58
в мире
сша
китай
си цзиньпин
алексей пушков
энтони блинкен
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Фотография со встречи председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена отчетливо показала, "кто есть кто", такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков."Body language - язык тела. Сразу понятно, кто есть кто, очевидна разница в весовых категориях и кому от другого что-то нужно", - написал Пушков в своем Telegram-канале, сопроводив пост фотографией со встречи Си и Блинкена.В понедельник госсекретарь США завершил двухдневный визит в Китай, где провел переговоры с властями страны, включая Си Цзиньпина, министра иностранных дел Цинь Гана и главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Визит стал первой за пять лет поездкой американского госсекретаря в КНР, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом.При этом президент США Джо Байден на следующий день после встречи госсекретаря США с китайским лидером заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".
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в мире, сша, китай, си цзиньпин, алексей пушков, энтони блинкен
В мире, США, Китай, Си Цзиньпин, Алексей Пушков, Энтони Блинкен
Пушков увидел важную деталь на фото Си Цзиньпина и Блинкена

Сенатор Пушков: фото Си Цзиньпина и Блинкена в Пекине демонстрирует, "кто есть кто"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Фотография со встречи председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена отчетливо показала, "кто есть кто", такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
"Body language - язык тела. Сразу понятно, кто есть кто, очевидна разница в весовых категориях и кому от другого что-то нужно", - написал Пушков в своем Telegram-канале, сопроводив пост фотографией со встречи Си и Блинкена.
В понедельник госсекретарь США завершил двухдневный визит в Китай, где провел переговоры с властями страны, включая Си Цзиньпина, министра иностранных дел Цинь Гана и главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Визит стал первой за пять лет поездкой американского госсекретаря в КНР, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом.
При этом президент США Джо Байден на следующий день после встречи госсекретаря США с китайским лидером заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".
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В миреСШАКитайСи ЦзиньпинАлексей ПушковЭнтони Блинкен
 
 
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