https://ria.ru/20230622/defitsit-1879627607.html

"На все — меньше месяца". В НАТО раскрыли неудобную для Киева правду

"На все — меньше месяца". В НАТО раскрыли неудобную для Киева правду - РИА Новости, 22.06.2023

"На все — меньше месяца". В НАТО раскрыли неудобную для Киева правду

В Североатлантическом альянсе официально подтвердили слабость своей промышленности. Генсек Йенс Столтенберг признал, что склады боеприпасов и оружия членов... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T08:00

2023-06-22T08:00

2023-06-22T08:02

специальная военная операция на украине

безопасность

германия

киев

сша

йенс столтенберг

борис писториус

олаф шольц

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Андрей Коц. В Североатлантическом альянсе официально подтвердили слабость своей промышленности. Генсек Йенс Столтенберг признал, что склады боеприпасов и оружия членов военного блока опустошены из-за поставок Киеву. О том, какие еще проблемы обнажила поддержка Украины, — в материале РИА Новости.На несколько сутокВ Брюсселе явно не ожидали, что этот вооруженный конфликт будет столь интенсивным. Боевые действия приобрели позиционный характер. Как и в Первую мировую, решающим фактором стал вес артиллерийского залпа. Поэтому ВСУ щедро одаривали боеприпасами — и те обстреливали города Донбасса.Немецкий Der Spiegel на днях опубликовал откровения министра обороны Германии Бориса Писториуса. Он признался: в распоряжении бундесвера всего около 20 тысяч снарядов основного в НАТО калибра 155 миллиметров. Украинской армии этого хватило бы максимум на трое-четверо суток — и то не на самом горячем направлении. А армия ФРГ формально третья по силе в альянсе после США и Турции. И у других стран-доноров — за исключением США — ситуация вряд ли лучше.Министр призвал власти профинансировать массовые закупки и накопить 230 тысяч боеприпасов. Это тоже не особо много — на месяц боев. А добиться таких запасов в Берлине рассчитывают лишь к 2031-му.Оборонная промышленность Германии и других европейских стран оказалась не готова к восполнению главных "расходников" — артиллерийских снарядов.Главный выгодоприобретательЗначительные арсеналы только у США. Их "заначку" в Южной Корее и Израиле пока не трогали. Вашингтону сложившаяся ситуация на руку."В НАТО саммит за саммитом европейские лидеры получают четкое публичное послание из Вашингтона: увеличивайте расходы на оборону, — пишет издание Politico. — В частном порядке им уточняют: убедитесь, что вы покупаете американское оружие".Поэтому американцы активно переманивают к себе европейские производственные мощности и наращивают выпуск боеприпасов. Собираются выйти на 20 тысяч снарядов в месяц к осени, к 2025-му — до 40 тысяч. Тоже немного для украинского конфликта. Но достаточно, чтобы союзники по военному блоку, напуганные "агрессивной Россией", оторвали с руками.Этот же финт, по всей видимости, хотят провернуть и с другими видами вооружений. Например, странам ЕС советуют заменить переданные Киеву "Леопарды" (больше 150) "Абрамсами".Европа в целом не возражает. Так, еще осенью 2022-го канцлер Германии Олаф Шольц выдвинул инициативу "Европейский небесный щит": сформировать единую систему противовоздушной обороны. И предложил всем союзникам закупить американские ЗРК Patriot.Избавиться от старьяВ НАТО столкнулись и с другими проблемами. На западные вооружения для Киева потратили 800 миллионов долларов. Как утверждают два источника газеты The New York Times, часть заказов не выполнили, вернув средства. В итоге к весне подвисли контракты на сотни миллионов.Кроме того, зачастую поставки оказывались некачественными. Боевая техника требовала серьезного ремонта или годилась только на запчасти. Как указывают эксперты, около 30 процентов вооружений ВСУ находится на рембазах.При этом в Киеве стараются не критиковать западных партнеров. Например, американской компании Ultra Defense Corporation заплатили 19,8 миллиона долларов за ремонт гаубиц. Их вернули в "непригодном для боевых миссий" состоянии.В странах НАТО уже не скрывают, что надеялись с помощью Киева избавиться от откровенного старья и неликвида — того, что залежалось на складах и что дорого утилизировать. Однако в Брюсселе явно не рассчитывали на такие масштабы конфликта. Чем дальше, тем больше страдает обороноспособность ЕС и усиливается военная зависимость от США. И неслучайно именно в Вашингтоне настаивают на продолжении боевых действий.

https://ria.ru/20230621/armiya-1879416940.html

https://ria.ru/20230621/tanki-1879600828.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230621/nato-1879518842.html

германия

киев

сша

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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