https://ria.ru/20230622/briks-1879850167.html
Посол в Каракасе заявил о перспективах подключения Венесуэлы к БРИКС
Посол в Каракасе заявил о перспективах подключения Венесуэлы к БРИКС - РИА Новости, 22.06.2023
Посол в Каракасе заявил о перспективах подключения Венесуэлы к БРИКС
Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что перспективы подключения Венесуэлы к БРИКС в рамках какого-либо из... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T17:42
2023-06-22T17:42
2023-06-22T17:42
в мире
венесуэла
россия
брикс
сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что перспективы подключения Венесуэлы к БРИКС в рамках какого-либо из диалоговых форматов организации имеются. "Мы знаем, что когда проходят форумы БРИКС, саммиты, существуют различные форматы подключения и региональных партнеров в формате "БРИКС Outreach" и в формате "БРИКС плюс", это те страны, которые проявляют интерес к этому взаимодействию. Все это является безусловно привлекательным фактором. Неслучайно многие страны, и Венесуэла в их числе, проявляют заинтересованность в этом процессе и в БРИКС тянутся. Безусловно перспективы подключения в том или ином формате имеются", - сказал посол. Как ожидается, саммит БРИКС состоится в Южной Африке в августе этого года. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Египет, Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано России.
https://ria.ru/20230619/bangladesh-1879117142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, россия, брикс, сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле)
В мире, Венесуэла, Россия, БРИКС, Сергей Мелик-Багдасаров (посол России в Венесуэле)
Посол в Каракасе заявил о перспективах подключения Венесуэлы к БРИКС
Посол Мелик-Багдасаров заявил, что есть перспективы подключения Венесуэлы к БРИКС