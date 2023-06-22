https://ria.ru/20230622/briks-1879850167.html

Посол в Каракасе заявил о перспективах подключения Венесуэлы к БРИКС

Посол в Каракасе заявил о перспективах подключения Венесуэлы к БРИКС - РИА Новости, 22.06.2023

Посол в Каракасе заявил о перспективах подключения Венесуэлы к БРИКС

Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что перспективы подключения Венесуэлы к БРИКС в рамках какого-либо из... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T17:42

2023-06-22T17:42

2023-06-22T17:42

в мире

венесуэла

россия

брикс

сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что перспективы подключения Венесуэлы к БРИКС в рамках какого-либо из диалоговых форматов организации имеются. "Мы знаем, что когда проходят форумы БРИКС, саммиты, существуют различные форматы подключения и региональных партнеров в формате "БРИКС Outreach" и в формате "БРИКС плюс", это те страны, которые проявляют интерес к этому взаимодействию. Все это является безусловно привлекательным фактором. Неслучайно многие страны, и Венесуэла в их числе, проявляют заинтересованность в этом процессе и в БРИКС тянутся. Безусловно перспективы подключения в том или ином формате имеются", - сказал посол. Как ожидается, саммит БРИКС состоится в Южной Африке в августе этого года. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Египет, Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано России.

https://ria.ru/20230619/bangladesh-1879117142.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, венесуэла, россия, брикс, сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле)