https://ria.ru/20230622/briks-1879707513.html

МИД поприветствовал подачу Египтом и Бангладеш заявки на вступление в БРИКС

МИД поприветствовал подачу Египтом и Бангладеш заявки на вступление в БРИКС - РИА Новости, 22.06.2023

МИД поприветствовал подачу Египтом и Бангладеш заявки на вступление в БРИКС

Российская сторона приветствует подачу Египтом и Бангладеш заявки на вступление в БРИКС; вопрос расширения организации будет обсуждаться на предстоящем в этом... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T07:06

2023-06-22T07:06

2023-06-22T07:06

египет

россия

китай

брикс

новый банк развития

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российская сторона приветствует подачу Египтом и Бангладеш заявки на вступление в БРИКС; вопрос расширения организации будет обсуждаться на предстоящем в этом году саммите, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "Приветствуем обозначенную Бангладеш, Египтом и еще целым рядом стран заинтересованность в наращивании сотрудничества с БРИКС", - отметили в ведомстве, комментируя сообщения о подаче заявок стран. "Они неоднократно участвовали в сегментах "аутрич"/"БРИКС плюс" в рамках мероприятий "пятерки". В частности, руководители внешнеполитических ведомств обоих этих государств были приглашены на СМИД БРИКС в формате "Друзей БРИКС" (Кейптаун, 2 июня 2023 года.). Обе страны являются акционерами Нового банка развития", - напомнили в российском ведомстве. Там уверены, что "объединение только выиграло бы от укрепления взаимодействия с развивающимися странами, многие из которых недвусмысленно заявили о таком стремлении". Отвечая на вопрос о том, какие еще страны планируют присоединиться, в МИД указали, что "касается расширения БРИКС, то до согласования всех модальностей этого процесса преждевременно говорить о конкретных кандидатурах". "В этом контексте приветствуем настрой южноафриканского председательства на достижение прогресса по теме расширения уже в ближайшее время. Уверены, что данный вопрос привлечет особое внимание в ходе предстоящего в текущем году саммита БРИКС", - заключили в российском министерстве. Как ожидается, саммит БРИКС состоится в Южной Африке в августе этого года. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Египет, Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано России.

https://ria.ru/20230620/kitay-1879302983.html

египет

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египет, россия, китай, брикс, новый банк развития, в мире