Рейтинг@Mail.ru
МИД поприветствовал подачу Египтом и Бангладеш заявки на вступление в БРИКС - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/briks-1879707513.html
МИД поприветствовал подачу Египтом и Бангладеш заявки на вступление в БРИКС
МИД поприветствовал подачу Египтом и Бангладеш заявки на вступление в БРИКС - РИА Новости, 22.06.2023
МИД поприветствовал подачу Египтом и Бангладеш заявки на вступление в БРИКС
Российская сторона приветствует подачу Египтом и Бангладеш заявки на вступление в БРИКС; вопрос расширения организации будет обсуждаться на предстоящем в этом... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T07:06
2023-06-22T07:06
египет
россия
китай
брикс
новый банк развития
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_7eda06f262b89064d6c5d9a02e20085e.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российская сторона приветствует подачу Египтом и Бангладеш заявки на вступление в БРИКС; вопрос расширения организации будет обсуждаться на предстоящем в этом году саммите, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "Приветствуем обозначенную Бангладеш, Египтом и еще целым рядом стран заинтересованность в наращивании сотрудничества с БРИКС", - отметили в ведомстве, комментируя сообщения о подаче заявок стран. "Они неоднократно участвовали в сегментах "аутрич"/"БРИКС плюс" в рамках мероприятий "пятерки". В частности, руководители внешнеполитических ведомств обоих этих государств были приглашены на СМИД БРИКС в формате "Друзей БРИКС" (Кейптаун, 2 июня 2023 года.). Обе страны являются акционерами Нового банка развития", - напомнили в российском ведомстве. Там уверены, что "объединение только выиграло бы от укрепления взаимодействия с развивающимися странами, многие из которых недвусмысленно заявили о таком стремлении". Отвечая на вопрос о том, какие еще страны планируют присоединиться, в МИД указали, что "касается расширения БРИКС, то до согласования всех модальностей этого процесса преждевременно говорить о конкретных кандидатурах". "В этом контексте приветствуем настрой южноафриканского председательства на достижение прогресса по теме расширения уже в ближайшее время. Уверены, что данный вопрос привлечет особое внимание в ходе предстоящего в текущем году саммита БРИКС", - заключили в российском министерстве. Как ожидается, саммит БРИКС состоится в Южной Африке в августе этого года. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Египет, Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано России.
https://ria.ru/20230620/kitay-1879302983.html
египет
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_619acb68021351892fa41568f75c1812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, россия, китай, брикс, новый банк развития, в мире
Египет, Россия, Китай, БРИКС, Новый банк развития, В мире
МИД поприветствовал подачу Египтом и Бангладеш заявки на вступление в БРИКС

МИД: Россия приветствует подачу Египтом и Бангладеш заявки на вступление в БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Стела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российская сторона приветствует подачу Египтом и Бангладеш заявки на вступление в БРИКС; вопрос расширения организации будет обсуждаться на предстоящем в этом году саммите, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
«
"Приветствуем обозначенную Бангладеш, Египтом и еще целым рядом стран заинтересованность в наращивании сотрудничества с БРИКС", - отметили в ведомстве, комментируя сообщения о подаче заявок стран.
"Они неоднократно участвовали в сегментах "аутрич"/"БРИКС плюс" в рамках мероприятий "пятерки". В частности, руководители внешнеполитических ведомств обоих этих государств были приглашены на СМИД БРИКС в формате "Друзей БРИКС" (Кейптаун, 2 июня 2023 года.). Обе страны являются акционерами Нового банка развития", - напомнили в российском ведомстве. Там уверены, что "объединение только выиграло бы от укрепления взаимодействия с развивающимися странами, многие из которых недвусмысленно заявили о таком стремлении".
Отвечая на вопрос о том, какие еще страны планируют присоединиться, в МИД указали, что "касается расширения БРИКС, то до согласования всех модальностей этого процесса преждевременно говорить о конкретных кандидатурах".
"В этом контексте приветствуем настрой южноафриканского председательства на достижение прогресса по теме расширения уже в ближайшее время. Уверены, что данный вопрос привлечет особое внимание в ходе предстоящего в текущем году саммита БРИКС", - заключили в российском министерстве.
Как ожидается, саммит БРИКС состоится в Южной Африке в августе этого года.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Египет, Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано России.
Министерство иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
МИД Китая прокомментировал заявку Бангладеш на вступление в БРИКС
20 июня, 11:42
 
ЕгипетРоссияКитайБРИКСНовый банк развитияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала