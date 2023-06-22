https://ria.ru/20230622/brest-1879862451.html
"Прощай, Родина. 20/Vll-4". Как штурмовали Брестскую крепость
"Прощай, Родина. 20/Vll-4". Как штурмовали Брестскую крепость - РИА Новости, 22.06.2023
"Прощай, Родина. 20/Vll-4". Как штурмовали Брестскую крепость
"Я умираю, но не сдаюсь! Прощай Родина. 20/Vll-41" — эта надпись, оставленная на стене Брестской крепости, стала символом мужества советских солдат.
2023-06-22T18:29
2023-06-22T18:29
2023-06-22T18:29
видео
великая отечественная война (1941-1945)
брест
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Немецкое командование бросило до 20 тысяч человек и сильную артиллерию на штурм Брестской крепости. От огневой мощи плавился кирпич. В первые дни сражений красноармейцы потеряли 4500 бойцов из 8000. Защитники держали оборону целый месяц, смогли контратаковать и не позволили врагу занять крепость.
брест
РИА Новости
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2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879858310_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c779003c5a8c3f2b250b8831f963987c.jpg
"Прощай, Родина. 20/Vll-4". Как штурмовали Брестскую крепость
"Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20/Vll-41" – эта надпись, оставленная на стене Брестской крепости, стала символом мужества советских солдат.
На штурм немецкое командование бросило до 20 тысяч человек и сильную артиллерию. От огневой мощи плавился кирпич. В первые дни сражений красноармейцы потеряли 4500 бойцов из 8000. Защитники держали оборону целый месяц, смогли контратаковать и не позволили врагу занять крепость.
2023-06-22T18:29
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PT2M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, великая отечественная война (1941-1945), брест, видео
Видео, Великая Отечественная война (1941-1945), Брест
"Прощай, Родина. 20/Vll-4". Как штурмовали Брестскую крепость
"Я умираю, но не сдаюсь! Прощай Родина. 20/Vll-41" — эта надпись, оставленная на стене Брестской крепости, стала символом мужества советских солдат.
2023-06-22T18:29
true
PT2M26S
"Прощай, Родина. 20/Vll-4". Как штурмовали Брестскую крепость
"Я умираю, но не сдаюсь! Прощай Родина. 20/Vll-41" — эта надпись, оставленная на стене Брестской крепости, стала символом мужества советских солдат.