https://ria.ru/20230622/brest-1879862451.html

"Прощай, Родина. 20/Vll-4". Как штурмовали Брестскую крепость

"Прощай, Родина. 20/Vll-4". Как штурмовали Брестскую крепость - РИА Новости, 22.06.2023

"Прощай, Родина. 20/Vll-4". Как штурмовали Брестскую крепость

"Я умираю, но не сдаюсь! Прощай Родина. 20/Vll-41" — эта надпись, оставленная на стене Брестской крепости, стала символом мужества советских солдат.

2023-06-22T18:29

2023-06-22T18:29

2023-06-22T18:29

видео

великая отечественная война (1941-1945)

брест

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Немецкое командование бросило до 20 тысяч человек и сильную артиллерию на штурм Брестской крепости. От огневой мощи плавился кирпич. В первые дни сражений красноармейцы потеряли 4500 бойцов из 8000. Защитники держали оборону целый месяц, смогли контратаковать и не позволили врагу занять крепость.

брест

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Прощай, Родина. 20/Vll-4". Как штурмовали Брестскую крепость "Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20/Vll-41" – эта надпись, оставленная на стене Брестской крепости, стала символом мужества советских солдат. На штурм немецкое командование бросило до 20 тысяч человек и сильную артиллерию. От огневой мощи плавился кирпич. В первые дни сражений красноармейцы потеряли 4500 бойцов из 8000. Защитники держали оборону целый месяц, смогли контратаковать и не позволили врагу занять крепость. 2023-06-22T18:29 true PT2M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, великая отечественная война (1941-1945), брест, видео