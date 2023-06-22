https://ria.ru/20230622/bayden-1879694112.html
СМИ: слова Байдена о Си Цзиньпине застигли врасплох американских чиновников
СМИ: слова Байдена о Си Цзиньпине застигли врасплох американских чиновников - РИА Новости, 22.06.2023
СМИ: слова Байдена о Си Цзиньпине застигли врасплох американских чиновников
Высокопоставленные представители американской администрации оказались застигнуты врасплох высказываниями президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T01:14
2023-06-22T01:14
2023-06-22T08:57
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
джо байден
си цзиньпин
цинь ган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879654291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d76d2a3a9a2f33d3b6849c10a9bba37.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Высокопоставленные представители американской администрации оказались застигнуты врасплох высказываниями президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина, попытавшись в частном разговоре разъяснить, что его слова не отражают официальной политики Вашингтона, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники.Байден ранее заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился" — ведь это "большой конфуз для диктаторов". "Высокопоставленные представители органов власти США заявили в среду, что они были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден описал председателя Китая Си Цзиньпина как "диктатора" всего 24 часа спустя после посещения государственным секретарем Энтони Блинкеном Пекина", — говорится в публикации.По данным издания, после высказывания Байдена американские чиновники в частном порядке стремились разъяснить, что его слова "не отражают нового тезиса или смены официальной политики администрации". При этом представители администрации не ждут, что слова президента США нанесут ущерб прогрессу в отношениях с Пекином, достигнутому Блинкеном в ходе визита в Китай.Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель, комментируя ранее слова Байдена, заявил, что у США и Китая "есть различия и разногласия", но "президент верит, что дипломатия, включая недавнюю поездку госсекретаря, является ответственным способом управлять напряженностью, прояснять недопонимания и избегать просчетов".Патель добавил, что взаимодействие с Китаем не означает, что Штаты будут игнорировать имеющиеся различия с КНР, и выразил надежду, что уничижительные высказывания Байдена в адрес Си Цзиньпина не отразятся на графике предстоящих контактов представителей двух стран.Байден высказался о китайском лидере менее чем через сутки после завершения визита Блинкена в Пекин, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами. Блинкен в ходе поездки 18-19 июня встретился с Си Цзиньпином, министром иностранных дел Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала высказывания Байдена крайне безответственными, серьезно нарушающими дипломатический этикет и являющимися открытой политической провокацией.
https://ria.ru/20230621/bayden-1879684954.html
https://ria.ru/20230621/kennedi-1879679233.html
китай
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879654291_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_c8d549e6b69c535c2b23b18780ab7220.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), джо байден, си цзиньпин, цинь ган
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Си Цзиньпин, Цинь Ган
СМИ: слова Байдена о Си Цзиньпине застигли врасплох американских чиновников
NBC: слова Байдена о Си Цзиньпине застигли врасплох высокопоставленных чиновников из США
ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости.
Высокопоставленные представители американской администрации оказались застигнуты врасплох высказываниями президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина, попытавшись в частном разговоре разъяснить, что его слова не отражают официальной политики Вашингтона, передает телеканал
NBC News со ссылкой на источники.
Байден ранее заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился" — ведь это "большой конфуз для диктаторов".
«
"Высокопоставленные представители органов власти США заявили в среду, что они были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден описал председателя Китая Си Цзиньпина как "диктатора" всего 24 часа спустя после посещения государственным секретарем Энтони Блинкеном Пекина", — говорится в публикации.
По данным издания, после высказывания Байдена американские чиновники в частном порядке стремились разъяснить, что его слова "не отражают нового тезиса или смены официальной политики администрации".
При этом представители администрации не ждут, что слова президента США нанесут ущерб прогрессу в отношениях с Пекином, достигнутому Блинкеном в ходе визита в Китай.
Госдеп не ждет, что слова Байдена о Си Цзиньпине скажутся на графике встреч
Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель, комментируя ранее слова Байдена, заявил, что у США и Китая "есть различия и разногласия", но "президент верит, что дипломатия, включая недавнюю поездку госсекретаря, является ответственным способом управлять напряженностью, прояснять недопонимания и избегать просчетов".
Патель добавил, что взаимодействие с Китаем не означает, что Штаты будут игнорировать имеющиеся различия с КНР, и выразил надежду, что уничижительные высказывания Байдена в адрес Си Цзиньпина не отразятся на графике предстоящих контактов представителей двух стран.
Байден высказался о китайском лидере менее чем через сутки после завершения визита Блинкена в Пекин, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами. Блинкен в ходе поездки 18-19 июня встретился с Си Цзиньпином, министром иностранных дел Цинь Ганом
и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала высказывания Байдена крайне безответственными, серьезно нарушающими дипломатический этикет и являющимися открытой политической провокацией.
Кеннеди-младший: Байден свел общение с Россией к угрозам и оскорблениям