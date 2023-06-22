https://ria.ru/20230622/bayden-1879694112.html

СМИ: слова Байдена о Си Цзиньпине застигли врасплох американских чиновников

СМИ: слова Байдена о Си Цзиньпине застигли врасплох американских чиновников - РИА Новости, 22.06.2023

СМИ: слова Байдена о Си Цзиньпине застигли врасплох американских чиновников

Высокопоставленные представители американской администрации оказались застигнуты врасплох высказываниями президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T01:14

2023-06-22T01:14

2023-06-22T08:57

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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Высокопоставленные представители американской администрации оказались застигнуты врасплох высказываниями президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина, попытавшись в частном разговоре разъяснить, что его слова не отражают официальной политики Вашингтона, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники.Байден ранее заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился" — ведь это "большой конфуз для диктаторов". "Высокопоставленные представители органов власти США заявили в среду, что они были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден описал председателя Китая Си Цзиньпина как "диктатора" всего 24 часа спустя после посещения государственным секретарем Энтони Блинкеном Пекина", — говорится в публикации.По данным издания, после высказывания Байдена американские чиновники в частном порядке стремились разъяснить, что его слова "не отражают нового тезиса или смены официальной политики администрации". При этом представители администрации не ждут, что слова президента США нанесут ущерб прогрессу в отношениях с Пекином, достигнутому Блинкеном в ходе визита в Китай.Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель, комментируя ранее слова Байдена, заявил, что у США и Китая "есть различия и разногласия", но "президент верит, что дипломатия, включая недавнюю поездку госсекретаря, является ответственным способом управлять напряженностью, прояснять недопонимания и избегать просчетов".Патель добавил, что взаимодействие с Китаем не означает, что Штаты будут игнорировать имеющиеся различия с КНР, и выразил надежду, что уничижительные высказывания Байдена в адрес Си Цзиньпина не отразятся на графике предстоящих контактов представителей двух стран.Байден высказался о китайском лидере менее чем через сутки после завершения визита Блинкена в Пекин, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами. Блинкен в ходе поездки 18-19 июня встретился с Си Цзиньпином, министром иностранных дел Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала высказывания Байдена крайне безответственными, серьезно нарушающими дипломатический этикет и являющимися открытой политической провокацией.

https://ria.ru/20230621/bayden-1879684954.html

https://ria.ru/20230621/kennedi-1879679233.html

китай

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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), джо байден, си цзиньпин, цинь ган