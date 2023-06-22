https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html

Не смог удержаться: Байден обнулил договоренности с Китаем

Не смог удержаться: Байден обнулил договоренности с Китаем - РИА Новости, 22.06.2023

Не смог удержаться: Байден обнулил договоренности с Китаем

Энтони Блинкен не успел даже вернуться в Вашингтон из Пекина (заскочив по дороге в Лондон), как его шеф — президент Байден — помножил на ноль итоги визита... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T08:00

2023-06-22T08:00

2023-06-22T08:00

аналитика

китай

сша

пекин

энтони блинкен

си цзиньпин

владимир путин

нато

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Энтони Блинкен не успел даже вернуться в Вашингтон из Пекина (заскочив по дороге в Лондон), как его шеф — президент Байден — помножил на ноль итоги визита госсекретаря. Если в понедельник, вскоре после встречи Блинкена с Си Цзиньпином, Байден сообщил прессе, что госсекретарь "проделал чертовски хорошую работу" и они "на правильном пути", то уже на следующий день, выступая в Сан-Франциско на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании, он решил развить тему и продемонстрировать всем уверенность в собственных, американских, силах.Заявив, что "Китай — не проблема для Америки" и на его счет "не стоит переживать", к тому же "у Китая реальные экономические трудности", Байден сообщил: "Сейчас мы находимся в ситуации, когда он (Си Цзиньпин) хочет снова иметь отношения". Если бы президент США ограничился этими словами, все еще можно было бы списать на привычку к пустому бахвальству, но Байден решил вспомнить о причинах отмены визита Блинкена в феврале этого года. Тогда американцы сбили над своей территорией китайский аэростат — метеорологический, как говорят в Пекине, и разведывательный, как утверждают в Вашингтоне. Теперь эта история ушла в прошлое, но президент США не мог остановить поток своего красноречия: "Причина, по которой Си Цзиньпин очень огорчился, когда я сбил этот аэростат со шпионским оборудованием на два товарных вагона, заключалась в том, что он не знал, что аэростат там находился... Я серьезно. Диктаторы испытывают большое замешательство, когда оказываются не в курсе случившегося. Это не должно было произойти там, где оно было… И он не знал об этом. Когда его сбили, он был очень смущен и отрицал, что аэростат вообще был там".То есть Байден умудрился дважды оскорбить Си, назвав его диктатором, причем некомпетентным (не знал, что делают его подчиненные), и еще выставил его смутившимся и отрицающим реальность. Просто гениальное подведение итогов визита госсекретаря.В Пекине тут же выразили свое недовольство и решительный протест: МИД заявил, что высказывания американской стороны "крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией".Понятно, что от политика, называвшего Владимира Путина сначала "убийцей", а потом и "кровавым диктатором", можно ожидать чего угодно, но в данном случае всех удивляет абсолютно нелогичный выбор времени для личных оскорблений. Зачем Байдену именно сейчас так выступать? Сразу же появились версии о том, что он сделал это намеренно. Дескать, в Пекине Блинкен что-то предложил китайцам, они ответили, в Вашингтоне подумали-подумали и сочли предложения неприемлемыми, поэтому Байден дал волю своему языку. Предположение, мягко говоря, странное и противоречащее всему, что мы знаем о состоянии китайско-американских отношений и личности президента США.В том и проблема, что Байден не вкладывал никакого смысла в свои высказывания: он просто решил сказать то, что думает, не заморачиваясь о том, как это будет воспринято в Пекине. И это гораздо хуже — не только для китайско-американских отношений.Байден очень опытный политик — он действительно полвека занимается международными отношениями. Но его представление о правильном миропорядке катастрофически не совпадает с реальностью: он уверен, что Америка и дальше будет направлять человечество и руководить миром. Да, сейчас ей бросают вызов державы-ревизионисты вроде Китая и России, но США сумеют объединить демократии всего мира и дать отпор авторитарным режимам и лично диктаторам Путину и Си. Эта убежденность лежит в основе мировоззрения Байдена, и поэтому он говорит то, что хочет, и то, что думает, исходя из того, что доминирование Штатов непоколебимо, а единственное, что ему по-настоящему угрожает, — это внутренний раскол (и приход к власти антиглобалистов вроде Трампа, которых Байден уже называет просто "полуфашистами").Он считает, что Америка располагает огромным числом союзников и надо только правильно организовать их, выстроив альянсы по сдерживанию Китая (как это уже сделано с НАТО в отношении России). Неслучайно в этой же речи в Сан-Франциско Байден сказал: "Си действительно расстроило, что я настоял на том, чтобы мы объединили четверку QUAD, страны, которые работают рука об руку в Южно-Китайском море и Индийском океане".То есть США, Япония, Австралия и Индия "вместе работают" в Южно-Китайском море, в котором находится архипелаг Спратли, китайскую принадлежность которого оспаривают сразу несколько государств Юго-Восточной Азии. Но ни одна из упомянутых стран не имеет к этому морю никакого отношения, однако Штаты считают себя вправе не только вмешиваться в территориальные споры, но и сколачивать антикитайские альянсы (пока еще невоенные, потому что Индия не собирается заключать военный союз с Америкой, ну а Япония и Австралия и так зависят от США). Одно это заявление Байдена показывает, чего стоят уверения, которые давал в Пекине Блинкен, о том, что "американские альянсы не направлены против Китая". И ведь Южно-Китайское море — это лишь одна из точек противоречий между Китаем и США, что уж говорить о Тайване?И уж тем более не получится уверить Си Цзиньпина в том, что США искренне хотят договориться о контролируемом соперничестве, выстроить нормальный диалог. С каждым годом Китай все больше убеждается: вся американская стратегия в отношении него сводится к сочетанию двух приемов — провокации и окружения (называемого сдерживанием). Остатки доверия, существовавшего между Пекином и Вашингтоном, стремительно тают — и никто в Штатах, включая предупреждающего об опасности демонизации Китая Киссинджера, не может остановить этот процесс. А без минимального доверия невозможен никакой диалог — остается место лишь для монологов Байдена.

https://ria.ru/20230621/ssha-1879526056.html

https://ria.ru/20230621/kitay-1879493540.html

https://ria.ru/20230620/kitay-1879258032.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, китай, сша, пекин, энтони блинкен, си цзиньпин, владимир путин, нато