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Эксперт рассказал об аппарате, способном достать пропавший батискаф - РИА Новости, 22.06.2023
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15:38 22.06.2023 (обновлено: 18:40 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879863491.html
Эксперт рассказал об аппарате, способном достать пропавший батискаф
Эксперт рассказал об аппарате, способном достать пропавший батискаф - РИА Новости, 22.06.2023
Эксперт рассказал об аппарате, способном достать пропавший батискаф
Американский подводный аппарат Alvin способен добраться до пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, использовать его было бы самым правильным решением,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:38
2023-06-22T18:40
сша
франция
российская академия наук
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Американский подводный аппарат Alvin способен добраться до пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, использовать его было бы самым правильным решением, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич. "Надо соответствующие технические средства, которые способны погружаться на эту глубину. Там есть аппарат Alvin в Вудс-Хоуле (океанографический институт в США), может, они смогут туда прийти. Это было бы самое правильное, это обитаемый аппарат", - сказал Сагалевич. Он также сообщил, что к месту поисков батискафа должно прийти французское исследовательское судно L'Atalante с роботом Victor 6000 на борту. "Он тоже может погружаться на 6 тысяч метров. Телеуправляемым аппаратом несколько сложнее искать, чем обитаемым, но возможно", - добавил океанолог. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа "Титан" с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Запаса воздуха там должно было хватить на четверо суток (96 часов), и на текущий момент, по расчетам, запас должен был иссякнуть. Поиски продолжаются. Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном.
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франция
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Батискаф "Титан": смертельное погружение
Запасы кислорода на туристическом батискафе, пропавшем в Атлантике при погружении к "Титанику", по оценкам береговой охраны США, закончились в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск). Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По сведениям СМИ, на борту аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
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сша, франция, российская академия наук, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, в мире
США, Франция, Российская академия наук, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, В мире
Эксперт рассказал об аппарате, способном достать пропавший батискаф

Эксперт Сагалевич: американский аппарат Alvin может добраться до пропавшего батискафа

© Фото : OceanGate Inc.Батискаф Titan компании OceanGate
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : OceanGate Inc.
Батискаф Titan компании OceanGate
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Американский подводный аппарат Alvin способен добраться до пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, использовать его было бы самым правильным решением, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич.
"Надо соответствующие технические средства, которые способны погружаться на эту глубину. Там есть аппарат Alvin в Вудс-Хоуле (океанографический институт в США), может, они смогут туда прийти. Это было бы самое правильное, это обитаемый аппарат", - сказал Сагалевич.
Он также сообщил, что к месту поисков батискафа должно прийти французское исследовательское судно L'Atalante с роботом Victor 6000 на борту.
"Он тоже может погружаться на 6 тысяч метров. Телеуправляемым аппаратом несколько сложнее искать, чем обитаемым, но возможно", - добавил океанолог.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа "Титан" с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Запаса воздуха там должно было хватить на четверо суток (96 часов), и на текущий момент, по расчетам, запас должен был иссякнуть. Поиски продолжаются.
Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном.
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Береговая охрана США объяснила шумы в зоне поисков батискафа "Титан"
Вчера, 17:01
 
СШАФранцияРоссийская академия наукПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафаВ мире
 
 
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