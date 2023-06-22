https://ria.ru/20230622/batiskaf-1879719095.html

Приморский ученый назвал возможную причину инцидента с батискафом "Титан"

Приморский ученый назвал возможную причину инцидента с батискафом "Титан" - РИА Новости, 22.06.2023

Приморский ученый назвал возможную причину инцидента с батискафом "Титан"

Корпус батискафа "Титан", пропавшего во время погружения к обломкам "Титаника", мог взорваться при достижении определенной глубины, предположил главный научный... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T09:10

2023-06-22T09:10

2023-06-22T12:51

сша

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн — РИА Новости. Корпус батискафа "Титан", пропавшего во время погружения к обломкам "Титаника", мог взорваться при достижении определенной глубины, предположил главный научный сотрудник Института проблем морских технологий имени академика М. Д. Агеева Александр Инзарцев, слова которого приводятся на сайте ДВО РАН. "Сообщалось об усталости материала корпуса батискафа, присутствии микротрещин, рекомендациях ограничения глубины погружения, которая в данной экспедиции была превзойдена. Если все действительно обстояло таким образом, то при достижении критического давления корпус мог моментально схлопнуться/взорваться. Подобные случаи с погружаемыми аппаратами происходили", — высказал мнение ученый.Если батискаф все-таки затерялся недалеко от "Титаника", можно попытаться найти его с помощью автономного или буксируемого поискового аппарата с гидролокатором, продолжил Инзарцев. Он пояснил, что аппарат "отсканирует" участок дна, где могла произойти авария, а специалисты построят изображение со всеми обнаруженными объектами и попробуют различить среди них батискаф. Хуже ситуация, если "Титан" находится под бортом "Титаника" или внутри судна, отметил специалист. При таких обстоятельствах, полагает он, не обойтись без телеуправляемых необитаемых аппаратов или без второго поискового батискафа. Связь с глубоководным аппаратом, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По информации Береговой охраны США, воздух в батискафе закончится к 13:30 мск 22 июня. По сведениям СМИ, на борту аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.

https://ria.ru/20230622/titanik-1879707126.html

https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879668253.html

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сша, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, российская академия наук, в мире, новости - туризм