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В Турции отменили концерт Анны Asti - РИА Новости, 22.06.2023
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Шоубиз
 
16:34 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/asti-1879810501.html
В Турции отменили концерт Анны Asti
В Турции отменили концерт Анны Asti - РИА Новости, 22.06.2023
В Турции отменили концерт Анны Asti
В Турции отменили концерт певицы Анны Asti (Анна Дзюба), запланированный на 22 июня на площадке Illusion Event Hall в городе Аланья. Об этом сообщила... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:34
2023-06-22T16:34
шоубиз
турция
аланья (город)
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В Турции отменили концерт певицы Анны Asti (Анна Дзюба), запланированный на 22 июня на площадке Illusion Event Hall в городе Аланья. Об этом сообщила исполнительница на своей странице в соцсети. "В связи с решением мэра Аланьи о введении траура на 22, 23 и 24 июня и запрете развлекательных мероприятий мы вынуждены сообщить, что наш концерт переносится на пятое июля", – написала артистка. Она уточнила, что все приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату.Анна Asti выступает не только в России, но и за границей. В августе она запланировала дать концерт в Ереване, а в ноябре – в Дубае. Весной певица собрала полный зал на своем шоу в Сеуле. Она посетила Южную Корею в рамках гастрольного тура "Феникс". По словам исполнительницы, концерт прошел "волшебно", хотя у нее и возникли некоторые трудности из-за проблем с голосом.
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турция, аланья (город), знаменитости, музыка
Шоубиз, Турция, Аланья (город), Знаменитости, Музыка
В Турции отменили концерт Анны Asti

В Турции отменили запланированный на 22 июня концерт Анны Asti

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкXI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В Турции отменили концерт певицы Анны Asti (Анна Дзюба), запланированный на 22 июня на площадке Illusion Event Hall в городе Аланья. Об этом сообщила исполнительница на своей странице в соцсети.
© Анна Асти Перенос концерта певицы Анны Асти в Турции
Перенос концерта певицы Анны Асти в Турции
© Анна Асти
Перенос концерта певицы Анны Асти в Турции
«
"В связи с решением мэра Аланьи о введении траура на 22, 23 и 24 июня и запрете развлекательных мероприятий мы вынуждены сообщить, что наш концерт переносится на пятое июля", – написала артистка.
Она уточнила, что все приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату.
Анна Asti выступает не только в России, но и за границей. В августе она запланировала дать концерт в Ереване, а в ноябре – в Дубае.
Весной певица собрала полный зал на своем шоу в Сеуле. Она посетила Южную Корею в рамках гастрольного тура "Феникс". По словам исполнительницы, концерт прошел "волшебно", хотя у нее и возникли некоторые трудности из-за проблем с голосом.
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ШоубизТурцияАланья (город)ЗнаменитостиМузыка
 
 
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