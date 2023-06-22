https://ria.ru/20230622/asti-1879810501.html

В Турции отменили концерт Анны Asti

В Турции отменили концерт Анны Asti - РИА Новости, 22.06.2023

В Турции отменили концерт Анны Asti

В Турции отменили концерт певицы Анны Asti (Анна Дзюба), запланированный на 22 июня на площадке Illusion Event Hall в городе Аланья. Об этом сообщила... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T16:34

2023-06-22T16:34

2023-06-22T16:34

шоубиз

турция

аланья (город)

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В Турции отменили концерт певицы Анны Asti (Анна Дзюба), запланированный на 22 июня на площадке Illusion Event Hall в городе Аланья. Об этом сообщила исполнительница на своей странице в соцсети. "В связи с решением мэра Аланьи о введении траура на 22, 23 и 24 июня и запрете развлекательных мероприятий мы вынуждены сообщить, что наш концерт переносится на пятое июля", – написала артистка. Она уточнила, что все приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату.Анна Asti выступает не только в России, но и за границей. В августе она запланировала дать концерт в Ереване, а в ноябре – в Дубае. Весной певица собрала полный зал на своем шоу в Сеуле. Она посетила Южную Корею в рамках гастрольного тура "Феникс". По словам исполнительницы, концерт прошел "волшебно", хотя у нее и возникли некоторые трудности из-за проблем с голосом.

https://ria.ru/20230619/leps-1879130460.html

турция

аланья (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

турция, аланья (город), знаменитости, музыка