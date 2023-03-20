https://ria.ru/20230320/asti-1859089558.html

Анна Asti произвела фурор на концерте в Южной Корее

Анна Asti произвела фурор на концерте в Южной Корее - РИА Новости, 20.03.2023

Анна Asti произвела фурор на концерте в Южной Корее

Певица Анна Asti (Анна Дзюба) произвела фурор концертом, который дала на этих выходных в Сеуле (Южная Корея), о чем поделились зрители, побывавшие на шоу. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:57

2023-03-20T14:57

2023-03-20T14:57

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

сеул

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805280058_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_ca9db4614cbf32ca13abee937070ab4b.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Певица Анна Asti (Анна Дзюба) произвела фурор концертом, который дала на этих выходных в Сеуле (Южная Корея), о чем поделились зрители, побывавшие на шоу. Многие написали в соцсетях, что в зале было несколько тысяч человек, толпа хором подпевала композициям Анны."Мне очень понравилось. Она (имея в виду Анну. — Прим. ред.) такая душевная, – рассказала РИА Новости зрительница концерта Юлия Ким.На шоу Asti она приехала с подругой. Обеих поразило, что на концерте оказалось много россиян. "Я удивилась", — добавила Юлия. Позже и сама Asti поделилась впечатлениями от концерта в своей соцсети. По ее словам, все прошло "волшебно", несмотря на небольшие проблемы с голосом. Анна Asti выступила 18 марта на площадке большого выставочного комплекса Exhibition Center Kintex. Артистка посетила Южную Корею в рамках гастрольного тура "Феникс". Впереди у певицы запланировано несколько концертов в России. Певица стала популярна как участница группы Artik & Asti. В ней Анна выступала почти десять лет. Однако в конце 2021 года она покинула коллектив и начала сольную карьеру, причем успешно. Исполнительница неоднократно занимала верхние строчки хит-парадов в России. Она также стала первой русскоязычной артисткой, которая попала в ТОП-50 мирового чарта Apple Music.

https://ria.ru/20221201/yandeks-1835598878.html

сеул

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, шоу-бизнес, сеул, южная корея