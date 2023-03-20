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Анна Asti произвела фурор на концерте в Южной Корее - РИА Новости, 20.03.2023
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Шоубиз
 
14:57 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/asti-1859089558.html
Анна Asti произвела фурор на концерте в Южной Корее
Анна Asti произвела фурор на концерте в Южной Корее - РИА Новости, 20.03.2023
Анна Asti произвела фурор на концерте в Южной Корее
Певица Анна Asti (Анна Дзюба) произвела фурор концертом, который дала на этих выходных в Сеуле (Южная Корея), о чем поделились зрители, побывавшие на шоу. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:57
2023-03-20T14:57
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
сеул
южная корея
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Певица Анна Asti (Анна Дзюба) произвела фурор концертом, который дала на этих выходных в Сеуле (Южная Корея), о чем поделились зрители, побывавшие на шоу. Многие написали в соцсетях, что в зале было несколько тысяч человек, толпа хором подпевала композициям Анны."Мне очень понравилось. Она (имея в виду Анну. — Прим. ред.) такая душевная, – рассказала РИА Новости зрительница концерта Юлия Ким.На шоу Asti она приехала с подругой. Обеих поразило, что на концерте оказалось много россиян. "Я удивилась", — добавила Юлия. Позже и сама Asti поделилась впечатлениями от концерта в своей соцсети. По ее словам, все прошло "волшебно", несмотря на небольшие проблемы с голосом. Анна Asti выступила 18 марта на площадке большого выставочного комплекса Exhibition Center Kintex. Артистка посетила Южную Корею в рамках гастрольного тура "Феникс". Впереди у певицы запланировано несколько концертов в России. Певица стала популярна как участница группы Artik &amp; Asti. В ней Анна выступала почти десять лет. Однако в конце 2021 года она покинула коллектив и начала сольную карьеру, причем успешно. Исполнительница неоднократно занимала верхние строчки хит-парадов в России. Она также стала первой русскоязычной артисткой, которая попала в ТОП-50 мирового чарта Apple Music.
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знаменитости, шоу-бизнес, сеул, южная корея
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Сеул, Южная Корея
Анна Asti произвела фурор на концерте в Южной Корее

Певица Анна Asti произвела фурор на концерте, который дала 18 марта в столице Южной Кореи

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкXI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Певица Анна Asti (Анна Дзюба) произвела фурор концертом, который дала на этих выходных в Сеуле (Южная Корея), о чем поделились зрители, побывавшие на шоу.
Многие написали в соцсетях, что в зале было несколько тысяч человек, толпа хором подпевала композициям Анны.
«

"Народу было много. Говорят, 5000 человек. Было слышно ярых фанатов Asti. Каждый трек и все слова знают", "Тепло, волшебно, проникновенно!", "Шикарная Asti!"– написали поклонники артистки.

© @astiКадр видео, опубликованного Анной Asti
Кадр видео, опубликованного Анной Asti
© @asti
Кадр видео, опубликованного Анной Asti
"Мне очень понравилось. Она (имея в виду Анну. — Прим. ред.) такая душевная, – рассказала РИА Новости зрительница концерта Юлия Ким.
На шоу Asti она приехала с подругой. Обеих поразило, что на концерте оказалось много россиян. "Я удивилась", — добавила Юлия.
Позже и сама Asti поделилась впечатлениями от концерта в своей соцсети. По ее словам, все прошло "волшебно", несмотря на небольшие проблемы с голосом.
«

"Это было волшебно! Концовка была немного со слезинкой. Отдельное спасибо моему близкому другу и спасателю моих связок Дмитрию", – написала Анна, обращаясь к поклонникам и своему врачу-отоларингологу.

© @astiКадр видео, опубликованного Анной Asti
Кадр видео, опубликованного Анной Asti
© @asti
Кадр видео, опубликованного Анной Asti
Анна Asti выступила 18 марта на площадке большого выставочного комплекса Exhibition Center Kintex. Артистка посетила Южную Корею в рамках гастрольного тура "Феникс". Впереди у певицы запланировано несколько концертов в России.
Певица стала популярна как участница группы Artik & Asti. В ней Анна выступала почти десять лет. Однако в конце 2021 года она покинула коллектив и начала сольную карьеру, причем успешно. Исполнительница неоднократно занимала верхние строчки хит-парадов в России. Она также стала первой русскоязычной артисткой, которая попала в ТОП-50 мирового чарта Apple Music.
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