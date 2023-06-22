https://ria.ru/20230622/aktsiya-1879806028.html
В Риме провели акцию "Свеча памяти"
В Риме провели акцию "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2023
В Риме провели акцию "Свеча памяти"
Памятная акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, 82-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, состоялась в четверг в Риме у... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T14:42
2023-06-22T14:42
2023-06-22T14:42
рим
италия
германия
великая отечественная война (1941-1945)
в мире
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РИМ, 22 июн – РИА Новости. Памятная акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, 82-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, состоялась в четверг в Риме у античного памятника Алтарь мира, передает корреспондент РИА Новости. Соотечественники и неравнодушные итальянцы провели минуту молчания в память о погибших в годы войны, расположившись под палящим солнцем на ступеньках, ведущих к древнему сооружению. В акции приняли участие свыше 10 человек – по замыслу организаторов, она прошла в виде флэшмоба и поэтому не потребовала согласования с мэрией и полиции. "Мы представляем группу итальянцев, постоянно взаимодействующую с русскоязычной общиной в Риме. Сегодня это сотрудничество становится более тесным, потому что в СМИ мы видим все новые проявления русофобии и дискриминации, что не содействуют прокладыванию пути мира", заявил РИА Новости один из организаторов с итальянской стороны, журналист Альберто Фацоло. "В Италии у нас огромная проблема с исторической памятью. Прошла кампания по ее фальсификации: проявляются убеждения, что преступления в годы войны совершала только нацистская Германия, но в них участвовал и итальянский фашизм", - заявил активист. По завершении мероприятия российские соотечественники отошли в тенек и под гитару спели "Священную войну". Все участники акции носили Георгиевскую ленточку и что-то из советской атрибутики. "Мы находим большой отклик, люди нас поддерживают. Итальянцы начали созревать, задавая правильные вопросы в некоторых диалогах. Волну этого зрения надо подхватывать. Мы уже как минимум семь лет собираемся утром 22 июня на видеоконференции. Зажигаем свечи и проводим минуту молчания", - заявила РИА Новости Тамара Джуранова, координатор "Бессмертного полка" в Италии. По ее словам, сегодня белорусские поисковики рассказали об обнаружении останков четырех советских солдат. "Когда итальянцы начинают что-то возражать, мы говорим, что мы до сих пор хороним наших солдат и возрождаем о них память", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20230622/aktsiya-1879769308.html
https://ria.ru/20230622/pamyat-1879797607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рим, италия, германия, великая отечественная война (1941-1945), в мире
Рим, Италия, Германия, Великая Отечественная война (1941-1945), В мире
В Риме провели акцию "Свеча памяти"
В Риме у памятника Алтарь мира соотечественники и итальянцы провели акцию "Свеча памяти"
РИМ, 22 июн – РИА Новости. Памятная акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, 82-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, состоялась в четверг в Риме у античного памятника Алтарь мира, передает корреспондент РИА Новости.
Соотечественники и неравнодушные итальянцы провели минуту молчания в память о погибших в годы войны, расположившись под палящим солнцем на ступеньках, ведущих к древнему сооружению. В акции приняли участие свыше 10 человек – по замыслу организаторов, она прошла в виде флэшмоба и поэтому не потребовала согласования с мэрией и полиции.
В Берлине прошла акция "Свеча памяти"
"Мы представляем группу итальянцев, постоянно взаимодействующую с русскоязычной общиной в Риме. Сегодня это сотрудничество становится более тесным, потому что в СМИ мы видим все новые проявления русофобии и дискриминации, что не содействуют прокладыванию пути мира", заявил РИА Новости один из организаторов с итальянской стороны, журналист Альберто Фацоло.
"В Италии
у нас огромная проблема с исторической памятью. Прошла кампания по ее фальсификации: проявляются убеждения, что преступления в годы войны совершала только нацистская Германия
, но в них участвовал и итальянский фашизм", - заявил активист.
По завершении мероприятия российские соотечественники отошли в тенек и под гитару спели "Священную войну". Все участники акции носили Георгиевскую ленточку и что-то из советской атрибутики.
"Мы находим большой отклик, люди нас поддерживают. Итальянцы начали созревать, задавая правильные вопросы в некоторых диалогах. Волну этого зрения надо подхватывать. Мы уже как минимум семь лет собираемся утром 22 июня на видеоконференции. Зажигаем свечи и проводим минуту молчания", - заявила РИА Новости Тамара Джуранова, координатор "Бессмертного полка" в Италии. По ее словам, сегодня белорусские поисковики рассказали об обнаружении останков четырех советских солдат.
"Когда итальянцы начинают что-то возражать, мы говорим, что мы до сих пор хороним наших солдат и возрождаем о них память", - сказала собеседница агентства.
Мишустин в День памяти и скорби объявил минуту молчания