https://ria.ru/20230622/aktsiya-1879806028.html

В Риме провели акцию "Свеча памяти"

В Риме провели акцию "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2023

В Риме провели акцию "Свеча памяти"

Памятная акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, 82-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, состоялась в четверг в Риме у... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T14:42

2023-06-22T14:42

2023-06-22T14:42

рим

италия

германия

великая отечественная война (1941-1945)

в мире

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РИМ, 22 июн – РИА Новости. Памятная акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, 82-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, состоялась в четверг в Риме у античного памятника Алтарь мира, передает корреспондент РИА Новости. Соотечественники и неравнодушные итальянцы провели минуту молчания в память о погибших в годы войны, расположившись под палящим солнцем на ступеньках, ведущих к древнему сооружению. В акции приняли участие свыше 10 человек – по замыслу организаторов, она прошла в виде флэшмоба и поэтому не потребовала согласования с мэрией и полиции. "Мы представляем группу итальянцев, постоянно взаимодействующую с русскоязычной общиной в Риме. Сегодня это сотрудничество становится более тесным, потому что в СМИ мы видим все новые проявления русофобии и дискриминации, что не содействуют прокладыванию пути мира", заявил РИА Новости один из организаторов с итальянской стороны, журналист Альберто Фацоло. "В Италии у нас огромная проблема с исторической памятью. Прошла кампания по ее фальсификации: проявляются убеждения, что преступления в годы войны совершала только нацистская Германия, но в них участвовал и итальянский фашизм", - заявил активист. По завершении мероприятия российские соотечественники отошли в тенек и под гитару спели "Священную войну". Все участники акции носили Георгиевскую ленточку и что-то из советской атрибутики. "Мы находим большой отклик, люди нас поддерживают. Итальянцы начали созревать, задавая правильные вопросы в некоторых диалогах. Волну этого зрения надо подхватывать. Мы уже как минимум семь лет собираемся утром 22 июня на видеоконференции. Зажигаем свечи и проводим минуту молчания", - заявила РИА Новости Тамара Джуранова, координатор "Бессмертного полка" в Италии. По ее словам, сегодня белорусские поисковики рассказали об обнаружении останков четырех советских солдат. "Когда итальянцы начинают что-то возражать, мы говорим, что мы до сих пор хороним наших солдат и возрождаем о них память", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20230622/aktsiya-1879769308.html

https://ria.ru/20230622/pamyat-1879797607.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

рим, италия, германия, великая отечественная война (1941-1945), в мире